Набиуллина назвала контроль инфляции главным вызовом для ЦБ

Набиуллина: Контроль инфляции является главным вызовом для ЦБ

Tекст: Валерия Городецкая

«Для себя мы видим как вызов взять инфляцию под контроль, что называется – не промахнуться и не уйти на штрафной круг», – цитирует ее ТАСС.

По словам Набиуллиной, вместе с правительством ЦБ ставит целью развитие рынка капитала, переход от обсуждений к реальным мерам и создание стимулов для инвестирования. Она подчеркнула, что экономическая политика должна дать дополнительные стимулы для финансирования инвестиционных проектов и повышения производительности труда, а устойчивый экономический рост невозможен без этих факторов.

Глава ЦБ выразила уверенность в способности финансового рынка справиться с внутренними и внешними потрясениями.

Набиуллина также сообщила, что капитал банковского сектора ежегодно увеличивается на 13%, что обеспечивает средний уровень кредитования экономики 8-12%. Такой рост, по мнению регулятора, не создает рисков перегрева и способствует стабильности экономики.

Глава Банка России добавила, что работа ЦБ направлена на предотвращение накопления рисков в финансовой системе, а запас прочности банковской системы показал эффективность в условиях санкционного давления.

Ранее Набиуллина сообщила, что экономика России впервые проходит полноценный экономический цикл и выходит из состояния перегрева.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что власти страны добились снижения инфляции.