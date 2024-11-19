ЦБ предупредил о рисках закредитованности крупных компаний

Набиуллина заявила о росте рисков закредитованности крупных компаний в России

Tекст: Вера Басилая

Глава Банка России Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность по поводу роста рисков закредитованности крупных компаний, передает ТАСС.

Она отметила, что Центральный банк обсуждает меры по ужесточению банковского регулирования для предотвращения этих рисков.

Корпоративное кредитование в России, по ее словам, пока не демонстрирует признаков замедления. Объем кредитов, взятых предприятиями, составил 1,6 трлн рублей в августе и сентябре, а в октябре – сопоставимую сумму.

Набиуллина подчеркнула неоднородность ситуации: в ряде отраслей кредитная активность действительно замедляется на фоне жесткой денежно-кредитной политики, но есть и крупные заемщики, продолжающие активное заимствование.

Она также отметила, что признаки замедления кредитования появились только во второй половине 2024 года, при этом рост кредитования населения уменьшился вдвое по сравнению с первой половиной года. Набиуллина указала на значимость денежно-кредитной политики и прекращение льготной ипотеки в этом процессе.

Глава ЦБ добавила, что «Семейная ипотека» поддерживает рынок ипотеки, обеспечив в октябре 54% выдач, и по итогам года кредиты по этой программе могут достигнуть 2,2 трлн рублей. Это способствует выходу рынка жилья из состояния перегрева.

Ранее в Банке России заявили, что намерены ввести ограничения на выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, чтобы избежать потенциальных проблем с обслуживанием долга заемщиками.

Эльвира Набиуллина сообщила, что в ближайшие месяцы можно ожидать замедления инфляции на фоне усиления денежно-кредитной политики.