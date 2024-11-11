При всем разнообразии вариантов принципиальных альтернатив у Запада всего две: либо признать свое поражение, либо ввязаться в прямой открытый военный конфликт с Москвой – в надежде, что совместными усилиями все-таки удастся свалить русского медведя. Но даже это иллюзия.14 комментариев
Центробанк решил запретить ипотеку на срок свыше 30 лет
Центробанк России планирует ограничить выдачу ипотеки на срок более 30 лет из-за роста доли таких кредитов
Банк России намерен ввести ограничения на выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, чтобы избежать потенциальных проблем с обслуживанием долга заемщиками.
Центральный банк России объявил о планах ограничить выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, передает РИА «Новости». Это решение связано с увеличением доли таких кредитов в общем объеме выданных ипотек: за последний год она возросла с 10 до 20%. Регулятор обеспокоен, что на таком продолжительном сроке, превышающем 30 лет, заемщики могут столкнуться с трудностями при обслуживании долга.
По мнению ЦБ РФ, банки увеличивают сроки кредитования, чтобы снизить размер ежемесячных платежей по ипотеке. Однако оценка способности заемщика погашать долг в долгосрочной перспективе остается сложной задачей для финансовых учреждений. Ограничение срока ипотеки призвано минимизировать риски как для заемщиков, так и для банков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльвира Набиуллина заявила, что Центробанк России перешел к жесткой денежно-кредитной политике в ответ на экономические вызовы. Центробанк видит высокие ставки как долгосрочную пользу для экономики.
Российское руководство сохранит ставку в 2% годовых по дальневосточной и арктической ипотеке до 2030 года согласно поручению Владимира Путина. Президент Владимир Путин освободил россиян, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды.