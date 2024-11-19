Набиуллина: Экономика России находится в переломной точке

Глава ЦБ Набиуллина заявила о переломной точке в экономике и замедлении инфляции

Tекст: Вера Басилая

Набиуллина заявила, что экономика России находится в переломной точке. Ожидается, что в ближайшие месяцы произойдет замедление инфляции. По словам главы ЦБ, «денежно-кредитная политика достигла. наконец, требуемой жесткости», что позволит обуздать рост цен, передает ТАСС.

«Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения вклада в рост совокупного спроса», – заявила Набиуллина.

Она также отметила, что в экономике происходят серьезные структурные сдвиги, указала на рекордный рост инвестиций за последние три года, увеличившихся более чем на четверть.

По мнению Набиуллиной, несмотря на текущую дороговизну кредитов, инвестиции продолжат расти в определенных отраслях и в следующем году.

Кроме того, глава ЦБ подчеркнула важность сохранения хорошей прибыли предприятий для устойчивости реального сектора и инвестиционного климата, отметив, что прибыль остается на рекордных уровнях, что является, по ее мнению, залогом устойчивости экономики в условиях изменений.

Ранее вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме сообщил, что инфляция в России благодаря повышению ключевой ставки сократилась до восьми процентов, достигнув ранее пика в 9,2%.

Также сообщалось, что Банк России намерен ввести ограничения на выдачу ипотечных кредитов сроком более 30 лет, чтобы избежать потенциальных проблем с обслуживанием долга заемщиками.