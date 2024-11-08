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Новак: Увеличение ставки замедлило инфляцию до 8%
Вице-премьер Александр Новак на Русском экономическом форуме сообщил, что инфляция в России, достигавшая пика в 9,2%, сократилась до 8% благодаря повышению ключевой ставки.
По его словам, инфляция начала снижаться после того, как Центральный банк повысил ключевую ставку и начал проводить жесткую кредитно-денежную политику,
«Пиковая инфляция, которая была в июле где-то 9,2% год к году, сейчас постепенно уменьшается. Сейчас она по состоянию на 1 ноября составляет 8%. Будем смотреть дальше, как будет динамика», – заявил Новак.
Вице-премьер подчеркнул, что эти меры направлены на снижение инфляционных ожиданий.
Также Новак отметил, что динамика инфляции будет отслеживаться в будущем, чтобы определить эффективность принятых мер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты спрогнозировали рекордный рост ставок по депозитам в связи с изменениями в экономической обстановке, что может положительно сказаться на сбережениях граждан. Центробанк ранее повысил ключевую ставку до рекордного 21%, что стало одной из причин для пересмотра депозитных условий.