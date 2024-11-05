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Эксперты спрогнозировали рекордный рост ставок по депозитам
Ставки по депозитам крупнейших банков достигли 20,17% годовых в октябре
В октябре 2024 года средняя ставка по депозитам крупнейших банков России составила 20,17% годовых, что близко к историческому рекорду 2022 года, вызванному повышением ключевой ставки, пишут СМИ.
Как сообщает «Коммерсант», в октябре 2024 года средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков России достигла 20,17% годовых. Это значение приближается к рекорду марта 2022 года, когда ставка составляла 20,51% годовых. Данные Банка России указывают, что такое изменение связано с повышением ключевой ставки до 21% в конце октября.
С начала года ставки по депозитам увеличились на пять процентных пунктов, причем основное повышение произошло за последние два месяца, составив 2,7 процентных пункта. По прогнозам экспертов, с учетом дальнейшего возможного увеличения ключевой ставки рекорд 2022 года будет побит в начале ноября.
Наибольшую выгоду от ситуации получают крупнейшие банки. По данным на 1 октября 2024 года, у трех крупнейших банков объем вкладов граждан увеличился более чем на 100 млрд рублей за месяц. Как отмечает старший управляющий директор Московской биржи Игорь Алутин, крупные банки обладают значительными «бесплатными» пассивами благодаря зарплатным проектам и имеют возможность привлекать вклады на более выгодных условиях.
В то же время небольшие банки не участвуют активно в гонке за вкладчиками. По словам членов Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП России, такие банки зачастую обслуживают конкретные проекты и не нуждаются в значительных объемах привлеченных средств. Это подтверждают и наблюдения аналитиков: несмотря на жесткие условия краткосрочной ликвидности, небольшие банки не стремятся привлекать долгосрочные вклады.
Аналитик Кирилл Климентьев из компании «Цифра брокер» связывает рост ставок с ожиданиями дальнейшего повышения ключевой ставки. При достижении 23% годовых ставки по вкладам могут увеличиться до 22–24%. Ожидается, что к новогодним акциям ставки достигнут 25% годовых, а в рамках отдельных маркетинговых предложений – до 30%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Более 200 торговых центров в России могут столкнуться с банкротством в 2025 году из-за долгов и роста кредитной нагрузки после повышения ставки Центробанка. В ЦБ рассказали о возможной выгоде от банкротства как механизма для реструктуризации долгов и стабилизации финансового положения.