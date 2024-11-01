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В ЦБ рассказали о благе для экономики России
В ЦБ назвали банкротство компаний возможным благом для экономики России
Банкротство некоторых компаний может благоприятно сказаться на российской экономике, учитывая текущие ограничения на рынке труда, заявила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.
Выступая на встрече клуба молодых экономистов «Что будет дальше», Данилова заявила, что возможное банкротство некоторых компаний может оказаться «благом для экономики», передает РБК.
Она подчеркнула, что ЦБ внимательно мониторит ситуацию в стране, чтобы в случае необходимости предотвратить финансовую нестабильность.
«В целом в условиях наших ограничений на рынке труда это (возможное банкротство бизнеса) будет, наверное, благо для экономики», – отметила Данилова. По ее мнению, в результате таких изменений возможно «некоторое перераспределение» финансовых потоков в пользу более эффективных компаний.
Кроме того, Данилова обсудила проблему плавающих ставок. Она отметила, что ранее в России не было столь большого количества кредитных предложений с плавающими ставками, что теперь требует повышенного внимания со стороны регулятора.
Ранее сообщалось, что свыше 200 торговых центров в России могут столкнуться с банкротством в 2025 году из-за долгов и роста кредитной нагрузки после повышения ставки Центробанка. На прошлой неделе ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%.