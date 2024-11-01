Капиталистический мир не дает богачам упокоиться. Он победил законы природы (или Бога, зависит от ваших убеждений). Он заставляет жить тех людей, чей век на этой Земле уже завершился. Мозг отказал, чувств нет, а внешне человек выглядит эдаким живчиком, потому что наука способна продлить лишь физическое существование, но никак не душевное и ментальное.0 комментариев
СМИ: В 2025 году более 200 ТЦ могут оказаться на грани банкротства
«Коммерсант»: В 2025 году более 200 ТЦ могут оказаться на грани банкротства
Свыше 200 торговых центров в России могут столкнуться с банкротством в 2025 году из-за долгов и роста кредитной нагрузки после повышения ставки Центробанка, говорится в письме Союза торговых центров (СТЦ) к Минэкономразвития.
СТЦ обратился с просьбой к Министерству экономического развития для получения преференций по кредитам для владельцев торговых центров, передает «Коммерсант» со ссылкой на документ.
В письме, направленном министру Максиму Решетникову, СТЦ предлагает субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7–10%, а также реструктуризацию существующих займов. Одним из ключевых предложений является отсрочка выплаты основного долга на пять–десять лет.
Дополнительно Союз предлагает ввести мораторий на пересмотр условий по текущим займам с плавающей ставкой. Это позволит торговым центрам избежать резкого увеличения кредитной нагрузки, что особенно важно в условиях роста процентных ставок, вызванного политикой Центробанка.
Ранее прогноз IBC Real Estate и Parus Asset Management показал, что объем ввода торговой недвижимости в России к 2027 году значительно снизится и составит лишь 400 тыс. квадратных метров в год, что на 70% меньше среднего уровня 2015–2019 годов.