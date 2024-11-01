СМИ: В 2025 году более 200 ТЦ могут оказаться на грани банкротства

«Коммерсант»: В 2025 году более 200 ТЦ могут оказаться на грани банкротства

Tекст: Алексей Дегтярев

СТЦ обратился с просьбой к Министерству экономического развития для получения преференций по кредитам для владельцев торговых центров, передает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

В письме, направленном министру Максиму Решетникову, СТЦ предлагает субсидирование ставки по залоговым кредитам до 7–10%, а также реструктуризацию существующих займов. Одним из ключевых предложений является отсрочка выплаты основного долга на пять–десять лет.

Дополнительно Союз предлагает ввести мораторий на пересмотр условий по текущим займам с плавающей ставкой. Это позволит торговым центрам избежать резкого увеличения кредитной нагрузки, что особенно важно в условиях роста процентных ставок, вызванного политикой Центробанка.

Ранее прогноз IBC Real Estate и Parus Asset Management показал, что объем ввода торговой недвижимости в России к 2027 году значительно снизится и составит лишь 400 тыс. квадратных метров в год, что на 70% меньше среднего уровня 2015–2019 годов.