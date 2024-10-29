Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
Спрогнозировано резкое падение числа новых ТЦ в России
Спрогнозировано падение среднегодового ввода ТЦ в России до 400 тыс. кв. метров к 2027 году
Объем ввода торговой недвижимости в России к 2027 году значительно снизится, составив лишь 400 тыс. кв. метров в год, что на 70% меньше среднего уровня 2015–2019 годов, следует из прогноза IBC Real Estate и Parus Asset Management.
Согласно прогнозу, среднегодовой объем ввода торговой недвижимости в России к 2027 году сократится до 400 тыс. кв.метров, передает «Интерфакс».
Это значение на 70% ниже среднего уровня периода 2015-2019 годов и на 75% ниже показателей 2002–2014 годов.
Эксперты отмечают, что рост на рынке будет обусловлен введением единичных крупных торговых центров и объектов районного формата.
Аналитики также считают, что многие существующие торговые центры в ближайшем будущем потребуют реконцепции, чтобы соответствовать изменяющимся потребностям рынка и покупателей.
Напомним, Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Между тем курс рубля укрепился на Московской бирже относительно юаня после этого повышения.
Российским торговым центрам в этой связи, как пишет РИА «Новости», предрекли массовое банкротство.