Спрогнозировано резкое падение числа новых ТЦ в России

Спрогнозировано падение среднегодового ввода ТЦ в России до 400 тыс. кв. метров к 2027 году

Tекст: Александра Юдина

Согласно прогнозу, среднегодовой объем ввода торговой недвижимости в России к 2027 году сократится до 400 тыс. кв.метров, передает «Интерфакс».

Это значение на 70% ниже среднего уровня периода 2015-2019 годов и на 75% ниже показателей 2002–2014 годов.

Эксперты отмечают, что рост на рынке будет обусловлен введением единичных крупных торговых центров и объектов районного формата.

Аналитики также считают, что многие существующие торговые центры в ближайшем будущем потребуют реконцепции, чтобы соответствовать изменяющимся потребностям рынка и покупателей.

Напомним, Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением. Между тем курс рубля укрепился на Московской бирже относительно юаня после этого повышения.

Российским торговым центрам в этой связи, как пишет РИА «Новости», предрекли массовое банкротство.