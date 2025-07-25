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Замглавы Химок назначили домашний арест по делу о взятке
Замглавы Химок Жданкиной назначили домашний арест по делу о взятке
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о мере пресечения для заместителя главы городского округа Химки Ирины Жданкиной, обвиняемой по статье о получении взятки в особо крупном размере.
Жданкиной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, передает ТАСС.
«Постановлением Тверского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Жданкиной Ирины Васильевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), на срок 2 месяца», – сообщили в пресс-службе суда.
В июне в отношении бывшего заместителя главы администрации Химок Николая Минаева было возбуждено уголовное дело по факту получения взятки совместно с коллегами.