На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского

Tекст: Вера Басилая

Украинское издание «Страна» со ссылкой на источники обнародовало план по смещению Владимира Зеленского, передает ТАСС.

По данным источников, на первом этапе инициаторы требуют полной отмены изменений в законах, регулирующих деятельность Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По мнению источников, если Зеленский уступит этим требованиям, он потеряет поддержку силовых структур, необходимую для управления страной.

Вторым этапом называются попытки добиться отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака и премьер-министра Юлии Свириденко, которых считают ключевыми фигурами в окружении главы киевского режима.

Организаторы протеста намерены использовать существующие внутриполитические противоречия в команде Зеленского, включая недовольство со стороны главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

В публикации уточняется, что на третьем этапе, после продолжения протестов, Зеленскому будет предложено выбрать между сохранением номинальной должности без реальной власти или отставкой. Также возможен более жесткий сценарий с принуждением к уходу или «насильственным смещением» в случае отказа. В частности, в материале подчеркивается: «Зеленскому предложат стать «свадебным генералом», который не управляет страной, или уйти в отставку».

Колумнист британской газеты The Telegraph Оуэн Мэттьюс заявил, что уход Владимира Зеленского поможет Украине избежать повторения ошибок прошлого.

Американский журналист Сеймур Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время.

Владимир Зеленский ранее подчеркнул, что решение о его отставке могут принять только граждане Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться.



