  • Новость часаСилы ПВО за ночь уничтожили 560 беспилотников над 16 регионами России
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    Нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

    16 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    8 комментариев
    10 октября 2026, 10:27 • Новости дня

    В Ростовской области после атаки ВСУ задержали 16 поездов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ростовской области 16 поездов задерживаются из-за повреждения железнодорожного моста в результате ночной атаки ВСУ.

    В Ростовской области задерживаются на срок до трех часов 40 минут 16 поездов. Причина – повреждение моста после атаки ВСУ, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

    «В настоящий момент в пути следования от 57 минут до 3 часов 40 минут задерживаются 14 пассажирских и 2 пригородных поезда», – говорится в сообщении. Пассажиры поезда № 29 Новороссийск – Москва, который отстал от графика более чем на четыре часа, обеспечены питанием и водой.

    Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек. В результате атаки был поврежден разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск, пострадавших нет. Движение по обоим путям было временно остановлено, но в 07:49 мск возобновилось в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о состоянии детей после атаки на регион. Тогда число раненых при ударе по Ростовской области достигло 11 человек.

    10 октября 2026, 06:24 • Новости дня
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    Воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате воздушной атаки получил повреждения железнодорожный мост, было остановлено движение поездов, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской воздушной атаки на Ростовскую область ранен мужчина», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он добавил, что пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

    По словам губернатора, в Ростове получили повреждения несколько многоквартирных домов, жителей эвакуировали, идет ликвидация возгораний.

    «Поврежден железнодорожный мост. Движение поездов в обоих направлениях остановлено. Информация о пострадавших уточняется. Экстренные службы работают на месте происшествия», – сказано в сообщении.

    Кроме того, в Батайске БПЛА попал в незаселенную многоэтажку.

    Слюсарь уточнил, что на местах происшествий работают экстренные службы. В регионе продолжает работать система ПВО, сохраняется опасность атак беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание.

    Слюсарь сообщил об уничтожении почти 20 беспилотников над Ростовской областью.

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    10 октября 2026, 00:33 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Ушаков: Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО

    Путин в разговоре с Трампом подтвердил неизменность целей СВО
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

    «Естественно, большое внимание было уделено перспективам урегулирования конфликта на Украине», – сказал Ушаков.

    Российский лидер подробно изложил позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине и мерам ответа на террористические атаки киевского режима, «сделавшего ставку на эскалацию и всяческое затягивание конфликта», передает РИА «Новости».

    «Владимир Путин четко дал понять, что наша позиция в отношении целей и задач специальной военной операции неизменна, как и готовность к политико-дипломатическому урегулированию для достижения долгосрочного устойчивого мира», – сказал Ушаков.

    Ушаков добавил, что российская сторона подчеркнула бесперспективность попыток Киева ударами вглубь России остановить наступление российских войск.

    Помощник президента также заявил, что российские войска «полностью владеют инициативой и уверенно продвигаются вперед» по всей линии соприкосновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    Путин в ходе разговора с американским коллегой подтвердил готовность Москвы поставлять энергоресурсы в США и на мировой рынок.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 01:25 • Новости дня
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    Ушаков: Киев в сентябре сорвал возможность немедленного возврата к переговорам
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил, что во время разговора президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом значительная часть беседы была посвящена перспективам урегулирования конфликта на Украине.

    При этом, как отметил Ушаков, было подчеркнуто, что ранее Москва и Вашингтон обсуждали возможность возобновления трехсторонних переговоров, но сейчас ситуация изменилась, сообщается на сайте Кремля.

    «Своими попытками сорвать наши выборы, нанеся в основной день голосования сверхмассированный удар дронами по Москве, другим городам и избирательным участкам, по конкретным людям, связанным с организацией выборов, киевский режим, по сути, сорвал возможность немедленного возобновления переговорного процесса. И теперь, как сказал президент, мы подумаем, когда эти переговоры можно будет возобновить», – сказал Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль опубликовал заявление президента России по итогам телефонного разговора с Трампом.

    На пленарной сессии XXIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в НЦ «Россия» Путин отметил, что Киев предлагал возобновить переговорный процесс, на что Москва ответила согласием при условии проведения переговоров после выборов в Госдуму. Однако Киев попытался сорвать избирательный процесс в России.

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    9 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    Российские войска освободили сумскую Кияницу
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

    В Сумской области за последние сутки взят под контроль населенный пункт Кияница, говорится в канале Max Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» продолжали сжимать кольцо окружения формирований противника на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля.

    На прошедшей неделе также было взято под контроль Аннополье в Харьковской области. Все попытки противника вырваться из окружения пресечены.

    За неделю в этом районе противник потерял свыше 275 боевиков, три бронемашины и три наземных робототехнических комплекса.

    Всего с начала окружения группировки ВСУ на северо-востоке Харьковской области освобождены 414 кв. км территории и 20 населенных пунктов. Уничтожены более 1360 военнослужащих, 35 бронемашин, 18 квадроциклов и 34 наземных робототехнических комплекса, перечислили в Минобороны.

    Кроме того, в Харьковской области за последнюю неделю установлен контроль над населенным пунктом Новая Казачья

    В Харьковской и Сумской областях нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух аэромобильных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки «Север» противник потерял более 1850 военнослужащих, 15 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне армия России зачистила от противника харьковское Аннополе.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    В минувшие выходные российские войска взяли под контроль Новую Казачью в Харьковской области.

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    10 октября 2026, 03:49 • Новости дня
    Пожар произошел в Ростове из-за атаки БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    БПЛА атаковали Ростов, началось возгорание, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО. Начиная со вчерашнего вечера уже отражено более 50 БПЛА», – сообщил Слюсарь в «Максе».

    Он уточнил, что никто не пострадал, на месте происшествия находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе один человек госпитализирован после падения обломков беспилотника.

    Украинский беспилотник ранил двух мирных жителей в Херсонской области.

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    9 октября 2026, 12:13 • Новости дня
    ВС России пресекли все попытки ВСУ вырваться из окружения в Доброполье

    В Доброполье Донецкой народной республики (ДНР) подразделения 51-й армии развивают наступление по сходящимся направлениям в западной и восточной частях города. Все попытки противника вырваться из окружения или провести ротацию были пресечены, отметили в Минобороны.

    С начала окружения противника в Доброполье уничтожены свыше 520 боевиков, бронемашина и шесть пикапов, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Всего в зоне ответственности группировки «Центр» за прошедшую неделю потери украинских вооруженных формирований составили более 3415 военнослужащих, 23 бронемашины, шесть орудий полевой артиллерии и 13 станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли плен отступлению.

    Накануне ВС России овладели спортивным комплексом и стадионом в Доброполье.

    Днем ранее сообщалось, что ВС России отразили попытку ВСУ деблокировать Доброполье.

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    10 октября 2026, 09:00 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь уничтожили 560 беспилотников над 16 регионами России

    Минобороны: ПВО перехватила 560 украинских дронов над 16 регионами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дежурные силы противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 560 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны России.

    Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил о 100 сбитых беспилотниках над регионом.

    В тот же день в Ростове из-за атаки БПЛА произошел пожар.

    В пятницу силы ПВО за день сбили 62 украинских дрона над 14 регионами России.

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    9 октября 2026, 17:15 • Новости дня
    Участники «Диктанта Победы» написали тысячи писем бойцам спецоперации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители «Единой России» передали Минобороны и Росгвардии 130 коробок с письмами участников акции «Диктант Победы» для отправки бойцам в зону спецоперации.

    Торжественная церемония завершения акции «Письмо герою» состоялась в Зале полководцев Музея Победы в Москве, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Координатор партпроекта «Историческая память» Александр Сидякин передал письма представителям Минобороны и Росгвардии.

    «Сегодня завершается акция «Письмо герою», стартовавшая в день проведения «Диктанта Победы» в апреле. В этом году в ней приняли участие более 20 тыс. человек. Участники «Диктанта Победы» на тысячах площадок – в городах-героях, городах воинской славы и трудовой доблести, в самолетах и поездах – писали бойцам СВО письма поддержки в виде фронтовых треугольников», – заявил Сидякин.

    По его словам, часть коробок регионы уже самостоятельно отправили с гуманитарной помощью в зону спецоперации. Сбором писем занималась «Почта России». Заместитель гендиректора компании Алан Козонов отметил, что эта работа стала для сотрудников возможностью лично выразить поддержку защитникам страны.

    Начальник Главного военно-политического управления Росгвардии Владимир Степин выразил уверенность, что военнослужащим нужна поддержка, и письма будут носить у сердца. Начальник Центра военно-патриотической работы ВС Денис Скакуновский добавил, что на фронт уже передали более 4,2 млн писем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в историческом «Диктанте Победы» приняли участие представители 77 стран.

    В январе восьмой «Диктант Победы» посвятили юбилею маршала Жукова и СВО.

    В прошлом году в акции поучаствовали 2,75 млн человек из 97 государств.

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    9 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    Совет фонда «Защитники Отечества» обсудил новые меры поддержки ветеранов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра обороны Анна Цивилева и губернатор Московской области Андрей Воробьев приняли участие в выездном заседании попечительского совета государственного фонда «Защитники Отечества», посвященном поддержке ветеранов спецоперации.

    В Московской области на базе Российского государственного социального университета (РГСУ) состоялось выездное заседание попечительского совета фонда «Защитники Отечества», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Участники обсудили развитие комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей, включая технологии протезирования, адаптацию жилья и раннюю профориентацию.

    «Выбор площадки для нашего заседания неслучаен. Именно здесь специалисты РГСУ совместно с Союзом «Кибатлетика» разработали и апробировали методики реабилитации людей с ампутациями», – заявила председатель фонда Анна Цивилева. Она добавила, что эти инструменты стали неотъемлемой частью программ в протезно-ортопедических центрах, а реабилитацию прошли уже порядка 650 ветеранов.

    Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность развития центров протезирования, в которых специалисты помогают ветеранам встать на ноги, и указал на необходимость качественной обратной связи при оказании услуг.

    На заседании также обсуждалось развитие региональной сети фонда: после успешного запуска муниципальных отделов в Московской области, ДНР и ЛНР планируется открытие таких площадок по всей стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг уровень трудоустройства ветеранов спецоперации в России достиг 56,7%.

    На прошлой неделе Совет Федерации подготовил десять законопроектов о поддержке участников спецоперации на Украине.

    Летом председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о новых законах в этой сфере.

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    10 октября 2026, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил об обсуждении с Киевом завершения конфликта на Украине до зимы

    Tекст: Антон Антонов

    Представители Соединенных Штатов, стран Европы, НАТО и Киева провели в Майами встречу по вопросу завершения украинского конфликта «до наступления зимы», сообщил спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.

    «Сегодня представители США, стран Европы, Европейской комиссии, Украины и НАТО встретились в Майами и провели конструктивные дискуссии о потенциальных путях деэскалации и завершения войны с Россией до наступления зимы, а также продвижения усилий по достижению прочного и долговечного мира», – заявил Уиткофф в X.

    Он заявил, что участники переговоров затронули меры по подготовке к зимнему периоду, включая энергетическую устойчивость и экспорт зерна. Также на повестке стояли вопросы гарантий безопасности, долгосрочные соглашения для предотвращения будущих конфликтов, послевоенное восстановление Украины и перспективы ее вступления в Евросоюз.

    По итогам встречи были определены направления для дальнейшей работы в преддверии будущих контактов Вашингтона с Москвой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что попытки Киева помешать выборам в России сорвали возможность немедленного возобновления переговоров.

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом дал понять, что цели и задачи СВО неизменны.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит достигать целей специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования.

    Сообщалось, что представители США встретятся в Майами с главой офиса Владимира Зеленского Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), главой службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым и главой фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давидом Арахамией.

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    9 октября 2026, 13:42 • Новости дня
    Минобороны показало кадры из освобожденной Константиновки

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны показало кадры из освобожденной Константиновки, снятые бойцами 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки.

    Бойцы 84-й мотострелковой дивизии и 72-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск обследуют освобожденную Константиновку. Видеокадры из города опубликовало Минобороны.

    Военные проверяют на наличие неразорвавшихся снарядов и дистанционного минирования промышленные территории, дворы домов и автодороги. Отмечается, что минирование все еще могут осуществлять тяжелые украинские беспилотники с большого расстояния.

    Особое внимание уделяется Константиновскому металлургическому заводу, парку «Юбилейный», району у памятника танку «Иосиф Сталин», а также проспекту Олексы Тихого рядом с железнодорожным вокзалом и храмом. Операторы дронов круглосуточно следят за обстановкой в районе ключевых объектов и сопровождают передвижения российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу стало известно, что украинские военные заминировали улицы Константиновки тяжелыми дронами.

    Напомним, 3 июля президент Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с командным составом. На совещании ему доложили о полном освобождении Константиновки.

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    10 октября 2026, 00:22 • Новости дня
    Небензя заявил о готовности России продолжать достижение целей СВО военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Москва продолжит достигать цели специальной военной операции военным путем, пока оппоненты не осознают необходимость обсуждения условий долгосрочного урегулирования, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «До тех пор, пока к нашим оппонентам не придет понимание того, что давно пора начать предметное обсуждение условий, способных обеспечить долгосрочное урегулирование, мы продолжим достигать целей СВО военным путем», – сказал Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине.

    По его словам, именно Киев сознательно пошел на обострение и запустил эскалацию, а теперь выставляет себя жертвой, передает РИА «Новости».

    Небензя отметил, что Украина начала операцию, в ходе которой наносились удары по российским объектам, но не добилась поставленной цели. Закономерным ответом на эти действия, добавил постпред, стали действия российских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя также заявил, что Москва не отказывалась от переговоров по урегулированию кризиса на Украине, но считает урегулирование невозможным без устранения первопричин.

    В МИД назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море.

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    9 октября 2026, 22:36 • Новости дня
    В результате падения обломков БПЛА в Туапсе пострадал один человек

    Tекст: Антон Антонов

    В Туапсе один человек госпитализирован после падения обломков беспилотника, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    «В результате падения обломков БПЛА в Туапсе пострадал один человек», – говорится в сообщении оперативного штаба в «Максе».

    Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

    По данным оперативного штаба, из-за падения обломков произошло возгорание на склоне горы со стороны моря, которое оперативно ликвидировали, на месте продолжают работу оперативные и специальные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку 15 БПЛА на подлете к столице.

    Украинский беспилотник ранил двух мирных жителей в Херсонской области.

    При атаках украинских дронов в ЛНР погибли два человека.

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    10 октября 2026, 02:29 • Новости дня
    Небензя обвинил Киев в срыве поставок зерна и эскалации в Черном море

    Tекст: Антон Антонов

    Действия Киева подрывают мировую продовольственную безопасность и обостряют ситуацию в Черном и Азовском морях, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации.

    «Именно действия режима Зеленского приводят к сбоям в поставках зерна и удобрений, дефициту, росту инфляции», – заявил Небензя.

    Постпред России при ООН возложил на Киев ответственность за обострение обстановки в Черном и Азовском морях, передает РИА «Новости».

    «Именно безрассудные действия Киева привели к эскалации в Черном и Азовском морях. Попытки возложить ответственность на Россию – откровенная политическая спекуляция, не способная скрыть последствия авантюр Зеленского», – сказал Небензя.

    Он отметил, что европейские страны спекулируют на теме якобы катастрофических последствий для продовольственной безопасности, чтобы настроить страны глобального Юга против России.

    Небензя добавил, что украинские войска целенаправленно атаковали гражданское судоходство и российские предприятия по производству минеральных удобрений и серы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Турция предложила России и Украине создать два коридора безопасности для судоходства в Черном море.

    В среду в МИД России назвали циничными призывы Украины к перемирию в Черном море, учитывая планы Киева по дестабилизации региона.

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    10 октября 2026, 01:57 • Новости дня
    Ушаков сообщил о постоянном контакте Лантратовой с аппаратом Меланьи Трамп

    Ушаков: Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп

    Tекст: Антон Антонов

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом первой леди США Меланьи Трамп по гуманитарной ситуации в городе Алешки, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «В том, что касается проявленной обеспокоенности по поводу гуманитарной ситуации в городе Алешки Херсонской области, условлено, что уполномоченный по правам человека Яна Лантратова будет в постоянном контакте с аппаратом Меланьи Трамп», – приводятся слова Ушакова на сайте Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг постпред России при ООН обвинил Киев в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек и поддержке Западом этой линии.

    В среду сообщалось, что ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью, которые были расстреляны по пути в город.

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    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

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      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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