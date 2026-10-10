В Ростовской области после атаки ВСУ задержали 16 поездов

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Ростовской области задерживаются на срок до трех часов 40 минут 16 поездов. Причина – повреждение моста после атаки ВСУ, сообщает Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД).

«В настоящий момент в пути следования от 57 минут до 3 часов 40 минут задерживаются 14 пассажирских и 2 пригородных поезда», – говорится в сообщении. Пассажиры поезда № 29 Новороссийск – Москва, который отстал от графика более чем на четыре часа, обеспечены питанием и водой.

Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для минимизации задержек. В результате атаки был поврежден разводной железнодорожный мост на участке Ростов – Батайск, пострадавших нет. Движение по обоим путям было временно остановлено, но в 07:49 мск возобновилось в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу воздушная атака на Ростовскую область повредила железнодорожный мост. Ранее уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о состоянии детей после атаки на регион. Тогда число раненых при ударе по Ростовской области достигло 11 человек.