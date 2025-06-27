Стало известно о возбуждении дела против экс-замглавы Химок за взятку

СК: Экс-замглавы Химок Минаев получил взятку свыше 6 млн рублей

Tекст: Денис Тельманов

Обвинение в коррупции предъявлено Николаю Минаеву, бывшему первому заместителю главы администрации городского округа Химки, сообщает ТАСС.

Следствие установило, что с марта по июнь 2025 года Минаев вместе с директором и заместителем начальника отдела одного из муниципальных бюджетных учреждений получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 млн 40 тыс. рублей и 4 млн рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области, вознаграждение было получено за содействие в заключении муниципальных контрактов.

«Следствием установлено, что с марта по июнь 2025 года первый заместитель главы администрации городского округа Химки совместно с директором муниципального бюджетного учреждения и заместителем начальника отдела данной организации получили через посредника от исполнительных директоров двух фирм взятки в размере 2 млн 40 тыс. рублей и 4 млн рублей за заключение муниципальных контрактов», – сообщил собеседник агентства.

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