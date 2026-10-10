  • Новость часа«Росатом» выиграл в суде с Финляндией по строительству АЭС «Ханхикиви-1»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Киев получил первое корейское предупреждение

    @ Carsten Reisinger/imageBROKER/Global Look Press

    10 октября 2026, 11:20 Мнение

    Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    ИИ поможет экономике России зарабатывать больше
    Минфин США объявил о немедленном выпуске лицензии на поставки дизеля из России
    ЕС рекордно нарастил закупки арктического СПГ из России вопреки санкциям
    Психотерапевт Кульгавчук: Быстрые удовольствия приводят к «эмоциональной тупости»

    Южная Корея – это одна из наиболее цивилизованных стран мира в том, что касается правил дипломатического этикета и вообще поведения на международной арене. За властями в Сеуле нет славы тех, кто способен на резкие внешнеполитические решения. В первую очередь потому, что традиционная конфуцианская культура требует от политиков заботиться о лице – не вести себя суетливо и недостойно «благородного мужа». Кроме того, сказывается, что страна когда-то пережила тяжелейшую гражданскую войну. После которой, и в условиях постоянной напряженности в отношениях с КНДР, на полуострове высоко ценят способность государственных деятелей отвечать за произносимое публично.

    Однако сейчас мы видим, что корейское руководство и дипломатия не особенно сдерживаются в оценках поведения официального Киева: буквально за несколько дней был сделан целый ряд жестких заявлений, а теперь Сеул отзывает домой своего посла на Украине.

    Причина такой решительности в том, что поддержка Украины в принципе не отвечает интересам Южной Кореи, а серьезных оснований мириться с поведением киевского режима в Сеуле ни у кого нет. Особенно с учетом полного несовпадения представлений двух сторон о правилах и нормах международного общения.

    Суть коллизии в том, что Киевом на самом высоком политическом уровне была обнародована информация о передаче Южной Корее военнослужащих КНДР, попавших в руки украинских формирований во время освобождения от их присутствия районов Курской области. Сразу после этого официальный Сеул выразил свое возмущение такими заявлениями, поскольку сам факт передачи имел скрытый и доверительный характер. В первую очередь потому, что, по мнению южнокорейской стороны, его обнародование может угрожать родственникам упомянутых военнослужащих.

    Сам президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении слова и потребовал официальных извинений. В ответ на это представители Киева извиняться, само собой, отказались – и вообще назвали случившееся «дипломатическим недоразумением». Иными словами, ответили в привычной для себя стилистике «казаки пишут письмо турецкому султану», в которой за последние годы прекрасно освоились на европейских площадках. Достаточно вспомнить, как представитель Киева в Германии в свое время не стеснялся в выражениях по поводу канцлера ФРГ Шольца.

    Вот только в ответ они на этот раз получили не смущенное молчание, а немедленный отзыв посла: сигнал о том, что теперь без публичного унижения киевским правителям из возникшей коллизии не выйти. При этом в самом Киеве такой реакции явно не ожидали. В чем причина такой резкости со стороны Южной Кореи?

    В первую очередь, основанием для жесткого демарша стала тонкость затронутого вопроса во внутреннем корейском контексте. Из всего, что происходит в мире, для Сеула отношения с КНДР и все с ними связанное являются наиболее важным. Тем более, что сейчас это касается конкретных людей – в условиях расколотой уже почти 80 лет страны для наших союзников в Пхеньяне и их противников на Юге полуострова каждый человек действительно имеет значение. И то, что союзные Южной Корее режимы делают публичной чувствительную для нее информацию, совершенно не прибавляет Сеулу авторитета в идейном противостоянии с Севером.

    Но есть и чисто политико-экономические основания такой резкости. Этих оснований, по меньшей мере, две. Во-первых, для Южной Кореи – высокоразвитой индустриальной державы – Украина представляет собой совершенно не интересного внешнеполитического партнера. И особенно тратиться на его поддержку на Юге не собирались изначально.

    С самого начала Специальной военной операции Киев получал со стороны Сеула определенную помощь, однако она никогда не включала в себя основные виды летальных вооружений. Связано это с тем, что вся поддержка киевского режима и участие в «санкциях» против России осуществлялись Южной Кореей под прямым давлением США. На самом деле, из всех стран, которые что-то дают Киеву и ввели санкции против России, именно Южная Корея в наибольшей степени делает это против своей воли.

    Особенно активным прессинг США был во времена администрации Байдена, а при Трампе весьма ослаб: теперь для американцев большее значение имеет совместная с корейцами «осада» Китая. Отчасти это снижение требовательности со стороны Вашингтона развязывает Сеулу руки и позволяет говорить с Киевом на том языке, которого тот заслуживает. Тем более, что все выгоды внутреннего характера – обоснования для реализации нескольких программ в области вооружений – южнокорейское правительство смогло реализовать и стать за последние годы важным поставщиком вооружений в страны Восточной Европы.

    Также надо учитывать, что из всех союзников США в Северном полушарии именно Южная Корея уникальна тем, что не имеет с Россией никаких собственных счетов. В отличие от Японии, нас не разделают территориальные споры, а про Европу даже говорить не имеет смысла: все ее внешнеполитическое существование – это теперь только борьба с Россией. Но у Южной Кореи с Россией до сих пор даже сохраняется безвизовый режим краткосрочных взаимных поездок.

    И вот с этим связана вторая причина резкости Сеула в возникшем конфликте по поводу передачи ему украинскими властями граждан КНДР. Ведь страна в Европе, действительно имеющая для Южной Кореи стратегическое значение – это Россия. В результате давления со стороны США южнокорейские компании понесли колоссальные убытки, уступили место своим китайским конкурентам в целом ряде отраслей, где присутствие на российском рынке стоило им многих лет упорного труда. Вернуть эти утраченные позиции можно будет только в очень отдаленной перспективе.

    Кроме того, принятие Сеулом американского диктата после 2022 года стало дополнительным фактором сближения России и КНДР. Не решающим, само собой, поскольку эти союзнические отношения вызревали годами, но несколько ускорившим заключение формального союза. Для Южной Кореи российский «зонтик безопасности» над Севером означает дополнительную невозможность даже думать о попытке силового объединения страны. Также российская позиция всегда учитывается южнокорейской дипломатией в ее непростых отношениях с официальным Пекином.

    Поэтому Южная Корея – это держава, которая только проигрывает от участия в глобальном противостоянии на стороне противников России. На протяжении более чем четырех лет в Сеуле подсчитывали потери, а также напоминали США о том, что каждая понесенная жертва должна быть компенсирована. А сейчас просто решили воспользоваться внешнеполитическим «проколом» Киева по полной программе. Видимо, стоит ожидать, что серьезно застопорится даже та помощь со стороны Южной Кореи, которая пока поступала. Также от Киева будут требовать официальных извинений, даже обсуждать которые пока – за пределами его понимания. Так что завершение кризиса вряд ли последует быстро. 

    Но даже если случится чудо, и извинения будут принесены, нет оснований думать, что возникший кризис станет последним. Ведь украинским властям, похоже, даже невдомек простая вещь: их стилистика общения с серьезными внешними партнерами допустима только в условиях, если тем самим позарез нужно использовать Украину и ее народ против России. А в случаях, когда поведение Киева не оплачивается кровью простых жителей контролируемых им территорий, никто терпеть это хамство не собирается. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Лантратова и Меланья Трамп установят контакт по ситуации в Алешках
    Ушаков о разговоре Путина и Трампа: Никто не хотел класть трубку
    Новак сообщил о начале досрочного снятия ограничений на экспорт дизеля
    Звинчук рассказал подробности задержания в Черногории
    Индекс Мосбиржи ускорил рост после разговора Путина и Трампа
    Захарова объяснила опасность политика Гитлера Муссолини из Перу
    Экс-хоккеист сборной СССР Татаринов выставил на продажу свои медали

    Россия обеспечила себя мясом

    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

    Перейти в раздел

    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

    Перейти в раздел

    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации