Южная Корея – это одна из наиболее цивилизованных стран мира в том, что касается правил дипломатического этикета и вообще поведения на международной арене. За властями в Сеуле нет славы тех, кто способен на резкие внешнеполитические решения. В первую очередь потому, что традиционная конфуцианская культура требует от политиков заботиться о лице – не вести себя суетливо и недостойно «благородного мужа». Кроме того, сказывается, что страна когда-то пережила тяжелейшую гражданскую войну. После которой, и в условиях постоянной напряженности в отношениях с КНДР, на полуострове высоко ценят способность государственных деятелей отвечать за произносимое публично.

Однако сейчас мы видим, что корейское руководство и дипломатия не особенно сдерживаются в оценках поведения официального Киева: буквально за несколько дней был сделан целый ряд жестких заявлений, а теперь Сеул отзывает домой своего посла на Украине.

Причина такой решительности в том, что поддержка Украины в принципе не отвечает интересам Южной Кореи, а серьезных оснований мириться с поведением киевского режима в Сеуле ни у кого нет. Особенно с учетом полного несовпадения представлений двух сторон о правилах и нормах международного общения.

Суть коллизии в том, что Киевом на самом высоком политическом уровне была обнародована информация о передаче Южной Корее военнослужащих КНДР, попавших в руки украинских формирований во время освобождения от их присутствия районов Курской области. Сразу после этого официальный Сеул выразил свое возмущение такими заявлениями, поскольку сам факт передачи имел скрытый и доверительный характер. В первую очередь потому, что, по мнению южнокорейской стороны, его обнародование может угрожать родственникам упомянутых военнослужащих.

Сам президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён обвинил Украину в нарушении слова и потребовал официальных извинений. В ответ на это представители Киева извиняться, само собой, отказались – и вообще назвали случившееся «дипломатическим недоразумением». Иными словами, ответили в привычной для себя стилистике «казаки пишут письмо турецкому султану», в которой за последние годы прекрасно освоились на европейских площадках. Достаточно вспомнить, как представитель Киева в Германии в свое время не стеснялся в выражениях по поводу канцлера ФРГ Шольца.

Вот только в ответ они на этот раз получили не смущенное молчание, а немедленный отзыв посла: сигнал о том, что теперь без публичного унижения киевским правителям из возникшей коллизии не выйти. При этом в самом Киеве такой реакции явно не ожидали. В чем причина такой резкости со стороны Южной Кореи?

В первую очередь, основанием для жесткого демарша стала тонкость затронутого вопроса во внутреннем корейском контексте. Из всего, что происходит в мире, для Сеула отношения с КНДР и все с ними связанное являются наиболее важным. Тем более, что сейчас это касается конкретных людей – в условиях расколотой уже почти 80 лет страны для наших союзников в Пхеньяне и их противников на Юге полуострова каждый человек действительно имеет значение. И то, что союзные Южной Корее режимы делают публичной чувствительную для нее информацию, совершенно не прибавляет Сеулу авторитета в идейном противостоянии с Севером.

Но есть и чисто политико-экономические основания такой резкости. Этих оснований, по меньшей мере, две. Во-первых, для Южной Кореи – высокоразвитой индустриальной державы – Украина представляет собой совершенно не интересного внешнеполитического партнера. И особенно тратиться на его поддержку на Юге не собирались изначально.

С самого начала Специальной военной операции Киев получал со стороны Сеула определенную помощь, однако она никогда не включала в себя основные виды летальных вооружений. Связано это с тем, что вся поддержка киевского режима и участие в «санкциях» против России осуществлялись Южной Кореей под прямым давлением США. На самом деле, из всех стран, которые что-то дают Киеву и ввели санкции против России, именно Южная Корея в наибольшей степени делает это против своей воли.

Особенно активным прессинг США был во времена администрации Байдена, а при Трампе весьма ослаб: теперь для американцев большее значение имеет совместная с корейцами «осада» Китая. Отчасти это снижение требовательности со стороны Вашингтона развязывает Сеулу руки и позволяет говорить с Киевом на том языке, которого тот заслуживает. Тем более, что все выгоды внутреннего характера – обоснования для реализации нескольких программ в области вооружений – южнокорейское правительство смогло реализовать и стать за последние годы важным поставщиком вооружений в страны Восточной Европы.

Также надо учитывать, что из всех союзников США в Северном полушарии именно Южная Корея уникальна тем, что не имеет с Россией никаких собственных счетов. В отличие от Японии, нас не разделают территориальные споры, а про Европу даже говорить не имеет смысла: все ее внешнеполитическое существование – это теперь только борьба с Россией. Но у Южной Кореи с Россией до сих пор даже сохраняется безвизовый режим краткосрочных взаимных поездок.

И вот с этим связана вторая причина резкости Сеула в возникшем конфликте по поводу передачи ему украинскими властями граждан КНДР. Ведь страна в Европе, действительно имеющая для Южной Кореи стратегическое значение – это Россия. В результате давления со стороны США южнокорейские компании понесли колоссальные убытки, уступили место своим китайским конкурентам в целом ряде отраслей, где присутствие на российском рынке стоило им многих лет упорного труда. Вернуть эти утраченные позиции можно будет только в очень отдаленной перспективе.

Кроме того, принятие Сеулом американского диктата после 2022 года стало дополнительным фактором сближения России и КНДР. Не решающим, само собой, поскольку эти союзнические отношения вызревали годами, но несколько ускорившим заключение формального союза. Для Южной Кореи российский «зонтик безопасности» над Севером означает дополнительную невозможность даже думать о попытке силового объединения страны. Также российская позиция всегда учитывается южнокорейской дипломатией в ее непростых отношениях с официальным Пекином.

Поэтому Южная Корея – это держава, которая только проигрывает от участия в глобальном противостоянии на стороне противников России. На протяжении более чем четырех лет в Сеуле подсчитывали потери, а также напоминали США о том, что каждая понесенная жертва должна быть компенсирована. А сейчас просто решили воспользоваться внешнеполитическим «проколом» Киева по полной программе. Видимо, стоит ожидать, что серьезно застопорится даже та помощь со стороны Южной Кореи, которая пока поступала. Также от Киева будут требовать официальных извинений, даже обсуждать которые пока – за пределами его понимания. Так что завершение кризиса вряд ли последует быстро.

Но даже если случится чудо, и извинения будут принесены, нет оснований думать, что возникший кризис станет последним. Ведь украинским властям, похоже, даже невдомек простая вещь: их стилистика общения с серьезными внешними партнерами допустима только в условиях, если тем самим позарез нужно использовать Украину и ее народ против России. А в случаях, когда поведение Киева не оплачивается кровью простых жителей контролируемых им территорий, никто терпеть это хамство не собирается.