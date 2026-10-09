Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
МИД: Задержанные в Черногории россияне из команды «Рыбаря» отпущены
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что задержанный в Черногории создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и его коллеги отпущены и находятся в аэропорту.
Создатель Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук, его супруга Валерия и трое их коллег, ранее задержанные в черногорском городе Рисан, вышли на свободу.
«Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», – сообщила РИА «Новости» Захарова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу премьер Черногории объяснил задержание администратора «Рыбаря».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что дипломаты будут защищать права блогера Звинчука.
Адвокат допустил экстрадицию основателя проекта в США.