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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Мертвые души написали роман о себе

    «Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.

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    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

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    9 октября 2026, 12:14 • Видео

    «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

    Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    Четыре года подряд Россия полностью обеспечивает себя мясом. Отрасль продолжает расти благодаря открытию новых экспортных рынков. Экспорт приносит несколько миллиардов долларов. Однако у отрасли есть куда более важное значение для России. Это продуктовая безопасность. Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой

    Газета ВЗГЛЯД представила сентябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Германия вновь возглавила список наиболее антироссийски настроенных государств Запада. Берлин продолжает курс, взятый в 2022 году, когда сделал ставку на скорое поражение России. Спустя четыре года расчет не оправдался, но немецкие официальные власти намеренно лишили себя возможности принять новую реальность. Подробности

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    Реактивные «Герани» вывели Россию в лидеры мировой гонки беспилотников

    Российская спутниковая группировка «Рассвет» после полноценного запуска может дать Москве серьезное преимущество в связи и целеуказании, заявил бывший глава Google Эрик Шмидт, чья компания поставляет беспилотники ВСУ. Он признал успехи России в развитии беспилотников. Однако технологическая гонка далека от завершения. Как России удержать завоеванное преимущество? Подробности

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    Военный успех хуситов аукнется на весь Ближний Восток

    Развязанная хуситами гражданская война в Йемене, похоже, подходит к своему переломному эпизоду. По крайней мере, хуситам удалось добиться важнейшего успеха – блокировать стратегически важный город Таиз. Почему эта операция имеет значение не только для Йемена, но и для Ближнего Востока в целом, а значит, и для всего мира? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

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