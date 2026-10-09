«Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.