    Терактом в Брянске Украина напросилась на новый удар «Орешником»
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Лыжник Голубков принес России третье золото на Паралимпиаде
    Украина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    «Нефтяная армада» из 25 супертанкеров направилась в Красное море
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    3 комментария
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 15:00 • Новости дня

    Правительство Испании отозвало посла из Израиля

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес.

    «Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги», – говорится в указе, распространенном официальным государственным вестником Испании (BOE), передает РИА «Новости».

    Решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса после обсуждения на заседании Совета министров, которое состоялось 10 марта. Указ подписали король Испании Филипп VI и глава внешнеполитического ведомства страны.

    В прошлом году министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Саломон после обвинений в антиизраильской позиции в адрес двух испанских министров.

    10 марта 2026, 18:10 • Новости дня
    КСИР сообщил о применении гиперзвуковых ракет в ударе по Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о применении гиперзвуковых ракет во время недавней атаки по Израилю и американским военным базам.

    В заявлении КСИР, которое приводит иранская гостелерадиокомпания, отмечается, что запуск баллистических ракет Qadr, Emad и Fattah, а также гиперзвуковой ракеты Kheibar произошел в рамках 34-й волны операции «Правдивое обещание – 4», передает ТАСС.

    В КСИР подчеркнули, что задействование столь современного вооружения, включая гиперзвуковую ракету, вывело конфликт с «американскими и сионистскими агрессорами на новый уровень».

    Накануне в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Во вторник военная база США Харир в Иракском Курдистане подверглась ракетному удару со стороны иранских сил, по объекту выпустили пять ракет.

    10 марта 2026, 22:12 • Новости дня
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта
    @ t.me/MID_Russia

    Tекст: Антон Антонов

    Здание российского генконсульства в Исфахане получило повреждения в результате атаки на администрацию провинции в Иране 8 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Атаке подверглась администрация губернатора провинции, в результате в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла. «Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

    МИД назвал инцидент вопиющим нарушением международного права, напомнив о требованиях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В заявлении отмечается недопустимость посягательств на неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников.

    Захарова подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться и затрагивать интересы все большего числа государств, в том числе через атаки на иностранные дипломатические представительства. Российская сторона призывает участников конфликта немедленно прекратить военное противостояние и вернуться за стол переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта началась 28 февраля, США и Израиль начали бомбардировки территории Ирана. Тегеран нанес ответные удары по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан было повреждено предприятие по стерилизации гамма-излучением.

    11 марта 2026, 14:50 • Видео
    Канцлер Германии Мерц – трус

    Испанские газеты хором называют канцлера Германии Фидриха Мерца трусом, а испанский МИД заметил, что «такого» нельзя было ждать ни от Ангелы Меркель, ни от Олафа Шольца. В чем причина нового конфликта внутри НАТО?

    10 марта 2026, 16:20 • Новости дня
    Посольство осудило удар по Дому русской культуры в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    Посольство России в Ливане решительно осудило удар по культурно-гуманитарному учреждению «Дом русской культуры» в Набатии.

    Посольство России в Ливане резко осудило израильский ракетный удар по зданию в городе Набатия, в котором располагался «Дом русской культуры», передает

    ТАСС. Инцидент произошел 8 марта на юге Ливана, когда ракетой было разрушено здание, часть помещений которого арендовалась под российский культурно-гуманитарный центр.

    В посольстве подчеркнули, что речь идет об одном из немногих частных центров дополнительного образования и досуга в Ливане, тесно сотрудничающем с Русским домом в Бейруте. В учреждении на протяжении долгого времени занимались местные дети, двери центра всегда были открыты для всех, кого интересуют русский язык и культура.

    «Решительно осуждаем произошедшую атаку. Не может быть никакого оправдания акту военной агрессии против учреждения, действующего исключительно в культурно-гуманитарной сфере», – заявили представители дипмиссии. В посольстве особо отметили важность поддержки такой деятельности, учитывая нестабильную ситуацию в регионе.

    В комментарии также указали, что самым главным итогом случившегося стало отсутствие пострадавших среди людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израильские ВВС

    уничтожили здание Русского дома культуры в Набатии на юге Ливана. Россотрудничество

    заявило, что в разрушенном здании не велась никакая военная деятельность.

    10 марта 2026, 21:32 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в военном преступлении после убийства дипломатов в Бейруте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран обвинил Израиль в совершении военного преступления из-за гибели четырех иранских дипломатов в результате авиаудара по отелю в Бейруте.

    Соответствующее заявление содержится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Амира Саида Иравани, направленном генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, передает ТАСС.

    «Израильский режим несет всю полноту ответственности за совершение этого военного преступления», – говорится в обращении.

    Ранее Израиль разбомбил поликлинику в Бейруте.

    Накануне израильские ВВС нанесли удары рядом с трассой аэропорта в пригороде Бейрута.

    10 марта 2026, 15:45 • Новости дня
    Российским туристам рекомендовали срочно покинуть Израиль до стабилизации

    В посольстве России в Израиле посоветовали гражданам уехать из страны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российским гражданам, находящимся в Израиле по работе, учебе или в качестве туристов, следует покинуть страну до стабилизации ситуации, сообщила заведующая консульским отделом посольства России в Тель-Авиве Екатерина Таразевич.

    «Российским гражданам, кто здесь по работе или в качестве туристов приехали, тем, кто здесь учится, советуем как можно скорее покинуть Израиль до нормализации обстановки», – заявила Таразевич, передает ТАСС.

    Она также подчеркнула, что лицам с двойным гражданством следует соблюдать все инструкции Управления тыла Израиля и оставаться в безопасности.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что на Ближнем Востоке, где произошла военная эскалация, немало россиян, которые не могут оплачивать пребывание на Ближнем Востоке или покинуть конфликтный регион.

    10 марта 2026, 15:19 • Новости дня
    ВОЗ сообщила о расследовании применения фосфорных снарядов в Ливане

    Tекст: Ольга Иванова

    ВОЗ начала проверку сообщений о применении израильскими военными фосфорных боеприпасов в жилых районах города Йомор на юге Ливана 3 марта.

    ВОЗ изучает сообщения об использовании израильскими ВВС снарядов с фосфором в Ливане, передает РИА «Новости». Представитель организации в Ливане доктор Абдинасир Абубакар заявил: «Мы получили эти сообщения. Мы связались с больницами: на данный момент пока не получили информации о каких-либо травмах, связанных с использованием фосфора или каких-либо других химикатов, возможно использованных ранее. Мы расследуем это и следим за ситуацией на предмет выявления затронутых этим людей».

    По данным организации Human Rights Watch, 3 марта ЦАХАЛ применил запрещённые боеприпасы над жилыми домами в Йоморе, что на юге Ливана. Абубакар отметил, что некоторые районы, где могли использовать такие снаряды, планировали эвакуировать, однако многие местные жители решили остаться дома.

    Доктор подчеркнул, что жители этих районов «могут находиться в зоне риска заражения белым фосфором». На данный момент продолжается мониторинг ситуации и взаимодействие с медицинскими учреждениями региона для выявления возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные нанесли удары по командным центрам и инфраструктуре «Хезболлах» у поселка Ансар в Ливане в ответ на ракетные атаки. Израильская авиация ранее атаковала ключевой объект командования «Хезболлы» на юге Ливана. Армия обороны Израиля ударила по командному центру и оружейным складам движения в пригороде Бейрута.

    11 марта 2026, 04:28 • Новости дня
    Иран обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей

    @ Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Более 1,3 тыс. мирных жителей погибли в Иране после начала военной операции, осуществляемой США и Израилем, сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

    Иравани подчеркнул, что американские и израильские военные «умышленно наносят удары по густонаселенным районам и объектам критической инфраструктуры». «К настоящему моменту их ужасающие преступления привели к гибели более 1,3 тыс. мирных жителей», – приводит его слова ТАСС.

    По его словам, вооруженные силы США и Израиля демонстрируют пренебрежение международным правом, целенаправленно атакуя гражданские объекты. Он добавил, что действия США и Израиля направлены на истребление невинных людей и причинение максимальных страданий.

    Дипломат заявил, что Совет Безопасности ООН игнорирует происходящее и закрывает глаза на преступления, совершенные против Ирана. Также он обвинил отдельных членов Совбеза в попытках исказить реальную картину конфликта, меняя местами роли жертвы и агрессора. Иравани призвал мировое сообщество немедленно принять меры для прекращения войны против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля.

    10 марта 2026, 21:46 • Новости дня
    Тегеран атаковал ракетами израильскую авиабазу Рамат-Давид

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские военные нанесли ракетные удары по израильской территории, атакована авиационная база Рамат-Давид, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

    Под огнем оказались авиационная база Рамат-Давид, аэропорт в Хайфе и позиции ракетных войск, указали в КСИР, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что под удар попали скрытые ракетные пусковые установки в Бней-Браке, к востоку от Тель-Авива.

    Ранее Тегеран объявил о поражении нефтеперерабатывающего завода в Хайфе в ответ на атаку беспилотников. До этого КСИР нанес удары по стратегическим базам США и Израиля ракетами «Гадр» и «Хорремшахр».

    10 марта 2026, 23:45 • Новости дня
    Иран начал новую волну ударов по Израилю и базам США

    Tекст: Антон Антонов

    Иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке.

    «Начата 36-я волна операции «Правдивое обещание-4»… против целей в Израиле и американских баз с применением ракет »Эмад« (Emad), «Кадр» (Ghadr) и «Хайбар Шекан» (Kheibar Shekan) в комбинации с БПЛА», – приводит РИА «Новости» текст заявления.

    Общее число сбитых Ираном беспилотников с начала конфликта с Израилем и США достигло 104, сообщил КСИР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. США и Израиль ведут бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. В результате возникла угроза глобального энергетического кризиса.

    11 марта 2026, 08:35 • Новости дня
    Иран попросил страны Персидского залива указать на укрытия США и Израиля

    Tекст: Мария Иванова

    Власти Ирана призвали страны Персидского залива указать убежища американских и израильских военных, заявив, что это нужно для предотвращения жертв среди мирных жителей.

    Представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазль Шекарчи призвал государства региона обозначить убежища, используемые американскими и израильскими военными, передает ТАСС. По словам спикера, такая информация необходима для обеспечения безопасности мирного населения.

    «Я прошу мусульманский народ региона и страны региона показать нам места укрытия американо-сионистских сил, чтобы не пострадал сам народ этой страны, и мы могли бы с большей точностью поразить тех, кто использует людей стран региона в качестве живого щита», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана в Тегеране и Тебризе.

    Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани обвинил США и Израиль в гибели более 1,3 тыс. мирных жителей в Иране после начала их военной операции.

    10 марта 2026, 23:31 • Новости дня
    ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу

    Tекст: Антон Антонов

    Израильская авиация нанесла комбинированный удар по командным центрам вооруженных сил Ирана, сообщила армейская пресс-служба Израиля.

    Указывается, что целями ударов по Тегерану и Тебризу стали ключевые командные центры иранских вооруженных сил, включая штаб спецназа и крупный комплекс ополчения «Басидж» в Тебризе, а также военный комплекс подразделения «Имам Хасан» в Тегеране. В список атакованных объектов также вошли другие штабы, однако их точное число и местоположение не уточняются, передает ТАСС.

    Иранское агентство Tasnim подтвердило серию взрывов, произошедших в Тегеране. По данным агентства, взрывы были слышны также в западном пригороде Шахрияре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Израиль продолжают бомбардировки территории Ирана с 28 февраля. Из-за агрессии США и Израиля против Ирана мир начинает сталкиваться с глобальным энергетическим кризисом.

    11 марта 2026, 11:33 • Новости дня
    Штаб Ирана объявил о предстоящих ударах по связанным с США и Израилем банкам

    Tекст: Мария Иванова

    После удара США и Израиля по иранскому банку страна пригрозила атаками на связанные с Вашингтоном и Тель-Авивом экономические центры и банки по всему Ближнему Востоку.

    Иранский центральный штаб военного командования «Хатам аль-Анбия» объявил о планах бить по экономическим центрам и банкам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем, передает РИА «Новости».

    Поводом стали удары США и Израиля по одному из банков в Исламской республике после неудачной попытки поразить военные цели.

    «Прошлой ночью террористические войска США и кровожадного сионистского режима после неудачной попытки удара по военным целям атаковали один из банков страны. Этими противозаконными и неподобающими действиями во время войны враг развязал наши руки для ударов по экономическим центрам и банкам в регионе, связанным с США и сионистским режимом», – говорится в заявлении штаба.

    Военное командование Ирана призвало жителей стран Ближнего Востока держаться на расстоянии не менее одного километра от банков. Ранее, 28 февраля, США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в стране объявлен сорокадневный траур. В ответ Иран атакует израильскую территорию и военные объекты США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исламская республика осуществила беспрецедентную по масштабам ночную атаку на израильские и американские объекты на Ближнем Востоке.

    Корпус стражей исламской революции в среду подтвердил информацию о нанесении ударов по Пятому флоту ВМС США и целям в Ираке.

    Власти Ирана заявили о подготовке сокрушительного ответа за атаки на жилые кварталы.

    11 марта 2026, 05:49 • Новости дня
    Израиль сообщил о четвертом за ночь ракетном ударе со стороны Ирана

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По израильской территории из Ирана запустили четвертый за ночь ракетный пуск, заявили в израильской армии в среду утром.

    В ответ задействованы средства противовоздушной обороны, которые ведут перехват, сообщили в армии Израиля, передает РИА «Новости».

    Ранее в течение ночи армия уже трижды информировала о пусках ракет с территории Ирана.

    До этого ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. Позже израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в иранской столице.

    11 марта 2026, 00:56 • Новости дня
    Израильские военные нанесли новые удары по Тегерану

    Tекст: Антон Антонов

    Израильские военные начали бомбардировку правительственных объектов в Тегеране, при этом идет обстрел Израиля со стороны Ирана, сообщила армейская пресс-служба.

    Армия обороны Израиля сообщила, что «начала волну ударов по целям иранского режима в Тегеране», передает ТАСС.

    Согласно информации армейской пресс-службы Израиля, также зафиксирован очередной обстрел со стороны Ирана, израильские военные приступили к перехвату ракет.

    Сообщается, что воздушная тревога вновь была объявлена в центральной части Израиля, включая окрестности Тель-Авива.

    Государственное телевидение Ирана подтвердило, что иранские военные вновь запустили ракеты в направлении израильской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу. Иран начал новую волну ударов по Израилю и базам США. В ночь на среду силы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии отражают ракетные и беспилотные атаки.

    11 марта 2026, 00:32 • Новости дня
    Системы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии сработали из-за ракет и БПЛА

    Tекст: Антон Антонов

    В ночь на среду силы ПВО Бахрейна, ОАЭ и Саудовской Аравии отражают ракетные и беспилотные атаки, сообщают министерства обороны стран Персидского залива.

    В заявлении генштаба ВС Бахрейна отмечается, что средства противовоздушной обороны перехватили иранскую баллистическую ракету, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News Arabia.

    Министерство обороны ОАЭ заявило, что их системы ПВО отражают залп баллистических ракет, выпущенных «со стороны Ирана». Минобороны Саудовской Аравии сообщило, что в районе пустыни Руб-эль-Хали были перехвачены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись к крупнейшему нефтяному месторождению Шайба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранский Корпус стражей исламской революции объявил о начале 36-й волны атак с использованием ракет и беспилотников по целям в Израиле и базам СШАна Ближнем Востоке. Ранее ВВС Израиля нанесли комбинированный удар по Тегерану и Тебризу.

