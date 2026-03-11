Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.12 комментариев
Правительство Испании отозвало посла из Израиля
Правительство Испании отозвало посла страны в Израиле Ану Марию Саломон Перес.
«Постановляю освободить донью Ану Марию Саломон Перес от должности посла Испании в Государстве Израиль, поблагодарив ее за оказанные услуги», – говорится в указе, распространенном официальным государственным вестником Испании (BOE), передает РИА «Новости».
Решение принято по предложению министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса после обсуждения на заседании Совета министров, которое состоялось 10 марта. Указ подписали король Испании Филипп VI и глава внешнеполитического ведомства страны.
В прошлом году министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объявил об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Саломон после обвинений в антиизраильской позиции в адрес двух испанских министров.