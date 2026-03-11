Правительство Испании отозвало посла из Израиля

Генконсульство России получило повреждения в результате атаки на Исфахан 8 марта

Tекст: Антон Антонов

Атаке подверглась администрация губернатора провинции, в результате в служебном здании и жилых квартирах генконсульства были выбиты стекла. «Нескольких сотрудников отбросило взрывной волной. К счастью, обошлось без жертв и серьезных травм», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.

МИД назвал инцидент вопиющим нарушением международного права, напомнив о требованиях Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. В заявлении отмечается недопустимость посягательств на неприкосновенность дипломатических объектов и безопасность их сотрудников.

Захарова подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке продолжает осложняться и затрагивать интересы все большего числа государств, в том числе через атаки на иностранные дипломатические представительства. Российская сторона призывает участников конфликта немедленно прекратить военное противостояние и вернуться за стол переговоров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация конфликта началась 28 февраля, США и Израиль начали бомбардировки территории Ирана. Тегеран нанес ответные удары по израильским землям и американским военным базам на Ближнем Востоке. В результате ракетного удара США и Израиля по объекту в провинции Исфахан было повреждено предприятие по стерилизации гамма-излучением.