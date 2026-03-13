Генсек ООН прибыл в Бейрут

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Бейрут

Tекст: Валерия Городецкая

Он заявил, что его визит направлен на выражение солидарности с народом Ливана в условиях обострения ситуации на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости».

«Только что приземлился в Бейруте для совершения визита солидарности к народу Ливана... ООН и я не пожалеем усилий в стремлении к мирному будущему, которое Ливан и этот регион так заслуживают», – написал Гутерриш в соцсетях.

Напомним, количество погибших в результате ударов Израиля по территории Ливана с начала эскалации достигло 687 человек.

Накануне Израиль начал подготовку к расширению операции в Ливане.