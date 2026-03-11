Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.11 комментариев
Дотком назвал ржавым израильский «Железный купол»
Дотком высмеял израильскую систему ПВО после ударов со стороны Ирана
Основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком публично усомнился в надежности израильской ПВО, высмеяв систему после недавних атак.
Основатель файловых сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, прокомментировал эффективность израильской системы противовоздушной обороны «Железный купол» на фоне недавних событий, сообщает РИА «Новости».
В своей публикации в соцсети он заявил: «Железный купол теперь стал «Ржавым куполом».
Высказывание Доткома вызвало отклик среди пользователей соцсети. Многие поддержали его точку зрения, предложив собственные ироничные характеристики для израильской ПВО, такие как «невидимая», «уставшая» или «бумажная». Некоторые пользователи высмеяли систему, предложив вместо купола использовать названия «зонтик» или «дуршлаг».
Поводом для обсуждений стала, по мнению комментаторов, уязвимость «Железного купола», проявившаяся в ходе недавних ракетных ударов со стороны Ирана. На этом фоне в Сети активизировались споры о реальной эффективности израильской системы ПВО.
Ранее Дотком заявлял, что Россия одерживает победу не только над Украиной, но и над западными союзниками Киева. Он также подчеркивал, что страны Запада заинтересованы в приходе к власти в Киеве Валерия Залужного ради фиктивного перемирия с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.