Reuters: США отвергли план арабских монархий по перемирию на Ближнем Востоке

Tекст: Вера Басилая

По данным Reuters, администрация президента США Дональда Трампа отвергла инициативы монархий Персидского залива по установлению режима прекращения огня, передает ТАСС.

Отмечается, что Оман неоднократно пытался выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, однако американская сторона не проявила интереса к диалогу. Представитель Белого дома заявил: «Он не заинтересован [в переговорах] прямо сейчас. Мы собираемся продолжить свою миссию. Возможно, однажды [переговоры начнутся], но не прямо сейчас».

Иран, со своей стороны, также отказался обсуждать перемирие, пока США и Израиль продолжают бомбардировки и не соглашаются на частичную выплату репараций за ущерб.

Иран потребовал у США выплатить компенсации и полностью вывести войска из региона для прекращения военного противостояния в Персидском заливе.

Однако президент США Дональд Трамп заявлял, что не видит иного завершения войны с Ираном, кроме полной капитуляции исламской республики.