Politico: Ле Пен снова сыграла ключевую роль в смене премьера Франции Байру

Tекст: Алексей Дегтярев

Байру собирается покинуть пост премьер-министра на фоне активного давления со стороны Марин Ле Пен. Ранее аналогичное противостояние с Ле Пен стоило кресла его предшественнику Мишелю Барнье, который попытался договориться с лидером правых, но потерпел политическое поражение, пишет Politico.

В декабре прошлого года Барнье, пытаясь спасти свой сокращенный бюджет, публично пошел на уступки Ле Пен в вопросе медицинских компенсаций. Однако Ле Пен не поддержала его и после обеда с Жорданом Барделла в парижском ресторане отказала Барнье в поддержке. По словам Барнье, Ле Пен позвонила ему и заявила: «У меня для вас хорошая и плохая новость». После чего она потребовала новых шагов, на которые премьер пойти не мог.

В результате Барнье был вынужден уйти с поста, став самым недолго работающим премьером республики. Байру, решивший не повторять его ошибок, не стал искать компромисса и потому решил покинуть пост самостоятельно, чтобы сохранить политическую репутацию.

«Национальное объединение» Ле Пен теперь требует отставки президента Франции Эммануэля Макрона и голосования о недоверии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В экспертных кругах отмечают, что Байру, в отличие от Барнье, уходит с меньшими репутационными потерями, однако оба политика недооценили амбиции Ле Пен после ее осуждения по делу о растрате средств Европарламента.

До этого сообщалось, что сторонники Макрона оказались в растерянности перед неизбежной отставкой главы правительства Франции Байру. Они начали обсуждать, кто теперь сможет занять пост премьера.

До этого лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил, что Францией управляют «ослы».