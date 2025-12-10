Госдума разрешила военным судам судить военных без гражданства

Tекст: Дмитрий Зубарев

Государственная дума на пленарном заседании одобрила закон, который наделяет военные суды полномочиями рассматривать дела в отношении военнослужащих без гражданства, сообщает ТАСС.

Законопроект проходил рассмотрение с сентября, после внесения правительством России, и был окончательно принят во втором и третьем чтениях.

По новым нормам, военным судам теперь будут подсудны дела о преступлениях, совершенных не только российскими военными, но и иностранцами, а также лицами без гражданства, находящимися на военной службе или в добровольческих формированиях. Поправки внесены в федеральный конституционный закон о военных судах России.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения связаны с подписанным ранее президентом России Владимиром Путиным законом, который позволяет лицам без гражданства заключать контракт на военную службу в Вооруженных силах и других воинских формированиях страны.

