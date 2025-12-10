Сигал признался в любви к празднованию Нового года по-русски

Актер Стивен Сигал заявил, что обожает праздновать Новый год по-русски

Tекст: Мария Иванова

Американский актер Стивен Сигал рассказал, что любит отмечать Новый год по-русски, передает ТАСС.

Он отметил, что этот праздник в России – это всегда большой стол, много гостей, изобилие блюд и традиционные тосты. «Я уже праздновал Новый год по русским традициям. И дома мы тоже праздновали, соблюдая некоторые ваши традиции. Для меня это не ново. У нас всегда был большой стол, много гостей. Также много еды, салатов и, конечно же, много тостов. Я рад возможности встретить еще один Новый год так же», – рассказал Сигал на пресс-конференции в Новосибирске.

Сигал напомнил, что давно знаком с русскими традициями. Он признается, что ценит атмосферу праздника, а также считает Новый год семейным временем радости и добра. По словам актера, ему нравится отмечать этот день с размахом в кругу друзей и родных.

Сигал также признался, что после получения российского гражданства изменилось отношение к нему со стороны людей. «Я горжусь тем, что я гражданин России», – заявил актер. Он подчеркнул, что ощущает связь с Россией не только из-за своих корней, но и из любви к стране. После получения гражданства, по словам Сигала, часть людей стала относиться к нему иначе – кто-то осуждает этот шаг, а кто-то поддерживает.

Он пояснил, что решение получить гражданство РФ не было расчетом и не предназначалось для кого-то – это был его личный выбор. Сигал считает себя русским, он выразил надежду, что в новом году жители Сибири и всей России будут жить в мире, достатке и добром здравии.

Стивен Сигал известен по фильмам «Над законом», «В осаде», «В смертельной опасности», «Патриот» и другим. В 2016 году он стал гражданином России. В мае 2024 года президент Владимир Путин наградил его орденом Дружбы за вклад в развитие культурных и гуманитарных связей между странами.

Ранее Стивен Сигал выразил сожаление по поводу устоявшегося в американских фильмах образа «плохих русских». Он отметил необходимость более объективного взгляда на народы.

Сигал также заявил о гордости быть русским и жить в России.

Кроме того, Стивен Сигал ранее заявил о желании сняться в российском кино.