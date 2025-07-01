В российских регионах изменились тарифы на ЖКУ

Плановая индексация тарифов ЖКХ началась с 1 июля 2025 года

Tекст: Олег Исайченко

В России с 1 июля произойдет плановая индексация тарифов ЖКХ в среднем на 11,9%. Итоговое значение перерасчета будет отличаться в зависимости от региона. Повышение коснется стоимости газа, электроэнергии, воды и отопления. Как отмечают в Минстрое, данный процесс является регулярной процедурой.

В ведомстве подчеркнули, что процедура проводится на основе прогноза социально-экономического развития России. Законодательно установлено, что индексация тарифов осуществляется в пределах планового уровня инфляции. Однако в последние годы сложилась тенденция: фактический рост стоимости услуг оказывается ниже подорожания газа, угля и мазута. В тарифах на водоснабжение и водоотведение основное влияние имеет повышение стоимости электроэнергии, обеспечивающей работу насосных станций. Кроме того, растут в цене и реагенты для очистки воды.

По данным Федеральной антимонопольной службы, с 1 июля 2025 года цена на электрическую энергию будет проиндексирована в среднем на 12,6%. До этого стоимость услуг не менялась в течение одного года. Согласно проведенному анализу, средняя конечная цена на газ для населения сейчас составляет 7,56 рубля за кубометр. После повышения – 8,32 рубля.

«Индексация тарифов в жилищно-коммунальном секторе – вещь абсолютно естественная. Более того, этот процесс так и не приблизился к экономически обоснованным показателям. То есть роль государства в субсидировании отрасли очень велика. А ведь мы также имеем дело с вопросами роста зарплат и необходимостью обеспечения сферы людьми, которые будут следить за наличием воды у нас в домах», – сказал Артем Кирьянов, зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

Изменение цен на электрическую энергию для населения предусмотрено прогнозом социально-экономического развития и контролируется на федеральном уровне, добавил Илья Долматов, директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ. «Индексация обусловлена целым рядом причин», – подчеркивает он.

«Это и реализация крупных инвестиционных проектов в энергетике, направленных на повышение надежности и качества оказываемых услуг, и накопленные регуляторные долги перед сетевыми организациями, которые на сегодняшний день составляют 239 млрд рублей. Также необходима и компенсация льготного технологического присоединения», – поясняет эксперт.

«С 2025 года тарифы на электрическую энергию для населения утверждаются в 76 регионах.

Данный механизм был введен в целях защиты населения от недобросовестных потребителей, которые используют значительный объем электроэнергии по льготным тарифам в коммерческих целях. Например, для "серого" майнинга или иной предпринимательской деятельности», – рассуждает собеседник.

«Также продолжают действовать системные меры региональной поддержки граждан, в том числе для многодетных семей. В каждом субъекте предусмотрено получение субсидии на оплату коммунальных услуг для тех, в чьих доходах оплата соответствующих услуг превышает определенную долю», – уточнил Долматов.

Повышение тарифов в этом году связано с рядом объективных экономических и инфляционных факторов, рассказывает Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. «Во-первых, увеличились расходы водоканалов на выполнение всех мероприятий инвестиционных и производственных программ из-за роста стоимости оборудования», – пояснила она.

«Во-вторых, в связи со строительством новых очистных сооружений, станций водоподготовки, появились дополнительные налоговые и эксплуатационные затраты на вновь возведенные объекты. Отмечу, что тарифы на водоснабжение покажут относительно небольшой рост по сравнению с другими отраслями ЖКХ.

Но произойдет это лишь при том условии, если стоимость услуг канализации и обеспечения питьевой водой является самой низкой в общем платеже гражданина за "коммуналку".

Соответственно, и объем направленных средств от увеличения тарифов у водоканалов будет меньше, чем в других сферах ЖКХ», – говорит собеседница.

«Отдельно стоит отметить, что в этом году у ФАС России появилась возможность корректировать тарифы в сторону понижения уже в текущем периоде регулирования. Это дополнительно будет стимулировать коммунальные предприятия максимально эффективно заниматься обновлением инфраструктуры и повышением качества услуг, чтобы не лишиться дополнительных средств», – рассуждает Довлатова.

На рост тарифов влияет и серьезная ситуация, складывающаяся с персоналом в отрасли, считает Ольга Сердюк, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный Жилищно-Коммунальный Совет». «Начиная с 2020 года, отрасль сталкивается с беспрецедентным кадровым голодом», – уточняет она.

«Средняя заработная плата в секторе на 30% ниже средней по стране. Для удержания сотрудников необходимо увеличивать расходы на персонал. При этом на значительной части территории России такая индексация тарифов значительно ниже фактической инфляции. Инфляция за 2023-й сложилась 7,42%, за 2024-й – 9,51%, в апреле 2025-го уровень инфляции, по данным ЦБ, составил 10,23% в годовом выражении», – говорит собеседница.

«При этом рост тарифов на конкретные услуги в регионах может быть как меньше этого предельного уровня, так и больше,

это зависит от конкретных решений, принимаемых на основе анализа конкретной ситуации на предприятии органами регулирования. Добавлю, что в последние годы сфера ЖКХ испытывает проблемы из-за недофинансирования», – акцентирует эксперт.

«Проблема обострилась в связи с высокой ключевой ставкой ЦБ. Не хватает средств для модернизации и обеспечения мероприятий, влияющих на качество услуг. Например, в стране ежегодно перекладывается менее 2% тепловых сетей, хотя этот показатель необходимо довести до уровня не менее 4%», – рассуждает Сердюк.

В условиях высокой степени износа коммунальной инфраструктуры сдерживание тарифов приведет к риску системных сбоев и ухудшению качества услуг, напомнил Станислав Гужов, эксперт комитета Госдумы по строительству и ЖКХ. «Аварии зимой 2023-2024 годов показали последствия хронического недофинансирования. При этом правительство ищет баланс между модернизацией систем жизнеобеспечения, эффективностью расходов и социальной защитой», – заключил он.