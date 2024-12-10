Как снизить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг

Tекст: Ольга Никитина

Наиболее простым и при этом самым эффективным способом сокращения расходов на ЖКУ является установка индивидуальных приборов учета, проще говоря – счетчиков. В первую очередь их необходимо установить на воду и электроэнергию. В таком случае собственник квартиры не будет платить по нормативам, и это даст самую большую экономию – так можно сохранить до 40% и даже 50% от расходов на оплату света и воды. По экспертным оценкам, установка счетчика на газ сократит расходы примерно на треть, максимум на 40%.

Общедомовые счетчики на тепло с установкой вентилей на батареях в квартире позволят жильцам сократить счет на отопление примерно на 30%. Срок окупаемости всех мероприятий по увеличению энергоэффективности многоквартирного дома, согласно оценкам экспертов, составит от 2,5 до 5 лет.

Экономим воду

– Установите счетчики. Индивидуальные приборы учета позволяют контролировать расход воды и оплачивать только за фактически использованный объем.

– Ремонтируйте сантехнику. Капающий кран или протекающий бачок могут привести к существенным потерям воды.

– Помните, что холодная вода дешевле горячей. В ситуации, когда непринципиально, какую воду использовать, лучше включать холодную.

– Используйте экономичные смесители. Современные смесители с аэраторами позволяют комфортно пользоваться водой при меньшем расходе.

– Оптимизируйте бытовые привычки: намыливайте посуду перед тем, как включить воду, принимайте душ вместо ванны, не оставляйте воду включенной во время чистки зубов. Если на время бритья или чистки зубов выключать воду, то в неделю можно сэкономить около 200 литров воды.

– Подумайте о покупке посудомоечной машины: ее расход воды в два-три раза меньше, чем при стандартном мытье посуды. При этом она тратит холодную воду, которая, как уже упоминалось выше, дешевле горячей воды.

Экономим отопление

О том, как можно сэкономить на отоплении, газета ВЗГЛЯД писала подробно здесь. Кратко перечислим основные методы:

– Утепление окон и дверей. Замена старых окон на современные стеклопакеты и утепление дверных проемов значительно снизят теплопотери.

– Утепление стен. Особенно актуально для торцевых квартир. Способ позволит сохранить тепло в помещении и снизить расходы на отопление.

– Оптимизация системы отопления. Регулярно проверяйте и обслуживайте систему отопления, чтобы избежать теплопотерь.

– Правильная эксплуатация радиаторов. Не загораживайте радиаторы мебелью и не вешайте на них мокрые вещи.

Экономим электроэнергию

– Используйте энергосберегающие лампы. Они потребляют значительно меньше энергии, чем обычные лампы накаливания.

– Вынимайте вилку из розетки. Многие приборы продолжают потреблять электроэнергию даже в выключенном состоянии.

– Используйте ночники в вечернее время, когда не требуется яркое освещение. Они потребляют меньше электроэнергии, а также создают уютную атмосферу для отдыха после работы.

– Оптимизируйте работу бытовой техники:

· Холодильник стоит размораживать чаще, ведь толстый лед увеличивает потребление электроэнергии и ухудшает охлаждение продуктов.

· Холодильник нельзя ставить рядом с отопительными приборами. Напротив, для этого устройства подходит самое холодное место кухни.

· Не убирайте неостывшие кастрюли в холодильник – это увеличивает расход электроэнергии. В холодное время можно выносить только что приготовленные блюда на балкон, там они довольно быстро остынут, а потом их можно переставить в холодильник.

· Не оставляйте дверцы холодильника открытыми надолго. Есть простое бытовое правило: сначала подумай, зачем заглядываешь в холодильник, и только приняв решение – открывай дверцу. Частое открывание дверей холодильника может увеличивать расход прибором электроэнергии на 20%, а то и на 50%, если речь о старых моделях.

· Очищайте фильтры пылесоса после каждого использования. Забитый фильтр вынуждает пылесос увеличить расход электричества.

· Электрический чайник – пожалуй, один из самых прожорливых бытовых приборов. Если завести несколько привычек, можно уменьшить счет за электроэнергию. Так, поможет использование сохраняющих тепло термокружек, чтобы постоянно не приходилось кипятить воду в электрочайнике.

· Не стоит кипятить воду «с запасом» – нагревайте столько, сколько вам нужно прямо сейчас. И если нет потребности в крутом кипятке, то можно выключить нагрев воды немного заранее. Некоторые современные чайники предлагают градацию нагрева воды – до 30, 50, 70 градусов. Считается, что 70 градусов – оптимальная температура для заваривания популярных сортов чая и наиболее комфортная температура, которая не обжигает слизистые ЖКТ.

· Некоторые эксперты советуют максимально загружать стиральную машину, чтобы успеть постирать больше белья и экономить электроэнергию на том, что машина в целом запускается реже. Однако такая рекомендация сомнительна, поскольку стиральная машина, которую запускают с перегрузом, может раньше выйти из строя.

· Выбирайте бытовую технику с высоким классом энергоэффективности (они имеют пометку А++, А+ или А).

– Используйте многотарифные счетчики. Если у вас есть возможность установить многотарифный счетчик, то можно существенно сэкономить на электроэнергии, потребляя ее в ночное время, когда тарифы ниже. В таком случае выгоднее запускать стиральную или посудомоечную машину ночью, можно также заряжать аккумуляторы, например, от пылесоса или ноутбука.

Оформите льготы на оплату ЖКУ

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – реальная возможность снизить финансовую нагрузку. На получение такой льготы имеют право многие категории российских граждан, однако не все знают об этом.

Так, льготы на федеральном уровне положены обладателям государственных наград, ветеранам боевых действий, инвалидам войны, ветеранам труда. Компенсация может составлять от 50% до 100%.

Важно: Льготы не суммируются. Если вы имеете право на несколько льгот, вы можете выбрать наиболее выгодный для вас вариант.

Региональные власти также устанавливают свои льготы для отдельных категорий граждан, в том числе для пенсионеров. Виды и размеры льгот могут значительно отличаться в зависимости от региона.

Какие льготы на оплату ЖКУ есть в Москве?

Для тех, кто имеет в столице постоянную регистрацию и тратит более 10% совокупного дохода семьи на оплату коммуналки, может претендовать на компенсационную выплату от городских властей. При этом есть требование к доходу семьи – он не должен превышать определенного уровня.

Отключите ненужные услуги

Отключение неиспользуемых услуг – один из самых простых и эффективных способов сократить расходы на ЖКХ. Часто мы платим за услуги, которыми не пользуемся, просто потому, что давно не заглядывали в платежку и не знали об этих пунктах расходов или не знаем, как их отключить. Давайте разберемся, как отказаться от ненужных услуг и сэкономить свой бюджет.

Отключение коллективной телеантенны

Если у вас есть собственное кабельное или спутниковое телевидение, или же вы вообще не смотрите телевизор, то оплата за общедомовую антенну становится лишней тратой.

Как отключить :

– Обратитесь в свою управляющую компанию и узнайте, какая организация предоставляет услуги коллективного телевидения в вашем доме.

– Подготовьте заявление об отказе от услуги и передайте его в управляющую компанию. Не забудьте приложить копию паспорта.

– После подачи заявления уточните сроки отключения услуги и порядок перерасчета платы.

Отключение домашнего телефона

Домашний телефон постепенно уходит в прошлое, уступая место мобильной связи. Если вы редко пользуетесь стационарным телефоном или вообще отказались от него, то можно расторгнуть договор с оператором связи.

Как расторгнуть договор :

– Обратитесь в офис оператора, напишите заявление о расторжении договора.

– Предоставьте необходимые документы.

– После расторжения договора получите документ, подтверждающий прекращение оказания услуг.

Заключение

Экономия на коммунальных платежах – это не только способ сэкономить семейный бюджет, но и вклад в сохранение окружающей среды. Применяя эти рекомендации, вы сможете значительно снизить свои расходы на ЖКХ и сделать свой дом более энергоэффективным.

Важно помнить: каждый дом индивидуален, поэтому для достижения максимальной экономии рекомендуется провести энергетический аудит вашего жилья. Специалист сможет определить основные источники теплопотерь и разработать индивидуальный план энергосбережения.