  • Новость часаНарышкин заявил о причастности США и Британии к теракту на «Северных потоках»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля
    Западная разведка получила обломки российского БПЛА «Охотник»
    Боррель назвал условие завершения конфликта на Украине за 15 дней
    Эксперт оценил значимость строительства АЭС в Казахстане
    Эксперт объяснил экстренное строительство обороны ВСУ на границе Днепропетровской области
    Российские войска освободили Гродовку в ДНР
    Захарова прокомментировала возвращение посла в США Антонова в Россию
    Воронежский суд приговорил гражданина США к семи годам строгого режима
    Кремль отреагировал на публикацию WSJ о возвращении Бута к торговле оружием
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какой должны видеть Россию в Центральной Азии

    Несколько дней назад отношения России и дружественного Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако совершенно конкретный вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

    11 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Чайлдфри – это не всегда идеология

    Подавляющее большинство россиян уверено, что дети – это счастье. Стоит тебе упомянуть, что твои жизненные планы их не включают в себя – ты сталкиваешься с потоком негатива.

    17 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    52 комментария
    7 октября 2024, 15:30 • Справки

    Как выбрать обогреватель для квартиры и дома

    Как выбрать обогреватель для квартиры и дома
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    С наступлением холодов многие из нас задумываются о дополнительном источнике тепла для дома или дачи. В продаже сегодня есть огромное разнообразие моделей, что может затруднить выбор. Понимая основные принципы работы и ключевые характеристики этих устройств, вы сможете подобрать оптимальный вариант для своих потребностей. Расскажем подробнее о том, какими бывают и как выбрать обогреватель для своего дома.

    Обогреватели можно классифицировать по нескольким признакам:

    1. Тип нагревательного элемента:

    – ТЭНы (трубчатые электронагреватели) – классический вариант, используемый в масляных радиаторах, конвекторах и других типах обогревателей. Они прогревают воздух более равномерно.

    – Керамические элементы – нагреваются достаточно быстро, а потом длительное время сохраняют тепло. Используются в керамических обогревателях.

    – Инфракрасные излучатели – происходит нагрев не воздуха, а предметов в комнате. Могут быть галогенными, карбоновыми или кварцевыми.

    – Микатермические элементы – сочетают преимущества ТЭНов и керамических элементов. Нагрев быстрый, а распределение тепла равномерное.

    2. Принцип работы:

    – Конвекционные: нагревают воздух, который поднимается вверх, создавая конвекционные потоки.

    – Инфракрасные: излучают тепловые волны, нагревающие предметы в комнате.

    – Комбинированные: сочетают в себе несколько принципов работы.

    3. Различные способы установки. Некоторые, например, вешаются на стены или просто ставятся на пол, некоторые следует располагать на столе. А есть мобильные, которые можно перемещать. Потолочные, соответственно, устанавливаются прямо на потолок.

    Какой обогреватель лучше?

    У каждого покупателя свои запросы – и современный рынок предлагает множество моделей обогревателей, которые соответствуют этим потребностям. При выборе нужно учесть ряд факторов:

    – Площадь помещения, где планируется размещать прибор, ведь от ее размера будет зависеть необходимая мощность.

    – Тип помещения: если комнаты жилые, то больше внимания потребуется уделить таким параметрам, как бесшумная работа и безопасность. Технические помещения не так требовательны, туда нужны устройства помощнее и попроще.

    – Источник питания: электрические, газовые, дизельные.

    – Безопасность: наличие термостата, защиты от перегрева, устойчивость.

    – Наличие таких удобных дополнительных функций, как таймер, пульт управления, ионизация воздуха.

    Инфракрасный обогреватель: тепло от природы

    Это современные устройства, работающие по принципу естественного солнечного обогрева. Они излучают тепловые волны, нагревающие не воздух, а предметы в помещении, создавая таким образом ощущение комфорта и тепла, подобное тому, которое мы ощущаем, находясь под солнечными лучами.

    Как работают ИК-обогреватели?

    ИК-обогреватели состоят из излучателя и отражателя. Излучатель может быть выполнен в виде керамической пластины, карбоновой нити, галогенной лампы или другого элемента. При прохождении электрического тока излучатель нагревается и начинает испускать инфракрасные лучи. Эти лучи, попадая на предметы в комнате, нагревают их, а уже нагретые предметы отдают тепло окружающему воздуху.

    Виды ИК-обогревателей:

    – Пленочные: представляют собой гибкие пленки с нагревательным элементом внутри. Их можно устанавливать под ламинат, плитку или натяжные потолки.

    – Панельные: имеют плоскую панель с нагревательным элементом. Могут быть настенными или потолочными.

    – С лампами: используют галогенные, кварцевые или карбоновые лампы в качестве источника инфракрасного излучения.

    – Микатермические: сочетают в себе преимущества нескольких типов обогревателей.

    Преимущества ИК-обогревателей:

    – Быстрый нагрев: ИК-лучи практически мгновенно нагревают предметы, делая комнату уютной и теплой.

    – Экономичность: нагревают только те предметы, на которые попадают лучи, что позволяет снизить энергопотребление.

    – Работают практически бесшумно.

    – Безопасность: не сжигают кислород, не высушивают воздух и не поднимают пыль.

    – Зональный нагрев: позволяют сосредоточить тепло в конкретной зоне помещения.

    – Разнообразие моделей: широкий выбор форм, размеров и дизайнов позволяет подобрать обогреватель под любой интерьер.

    Недостатки ИК-обогревателей:

    – Неравномерный нагрев: тепло распределяется неравномерно, наиболее нагреты поверхности, на которые направлены лучи.

    – Сушат кожу при длительном воздействии на человека, вплоть до того, что возникает опасность получения ожогов. При использовании следует соблюдать осторожность, ознакомиться с мерами предосторожности, описанными в инструкции, перед началом использования.

    – Зависимость от расположения: эффективность обогревателя зависит от его правильного размещения в помещении.

    Так, особым интересом со стороны покупателей сейчас пользуются потолочные модели, которые считаются одними из наиболее безопасных вариантов, особенно когда потолки в доме высокие. При такой установке риск касания горячей поверхности (а она может достигать 250 градусов) становится минимальным, а прибор используется максимально эффективно.

    Вторым по эффективности способом установки инфракрасного потолочного обогревателя является расположение под 45-градусным углом к полу. А вот на низкие потолки устанавливают модели, где поверхность устройства согревается не более чем до 70 градусов.

    Инфракрасные обогреватели – это современное и эффективное решение для обогрева жилых и нежилых помещений. Они позволяют создать комфортную тепловую среду, не пересушивая воздух и не поднимая пыль. Однако при выборе ИК-обогревателя необходимо учитывать его особенности и правильно рассчитать мощность, чтобы обеспечить оптимальный результат.

    Важно помнить: при использовании ИК-обогревателей необходимо соблюдать меры безопасности и не допускать длительного воздействия прямых лучей на кожу.

    Масляный обогреватель: проверенная классика

    Один из наиболее популярных и проверенных временем способов обогрева помещений. Его принцип работы прост: внутри металлического корпуса находится герметичная емкость с минеральным маслом. Жидкость нагревается от электрической спирали. Нагретое масло передает тепло корпусу (металлическому или пластиковому – зависит от модели), а тот, в свою очередь, отдает его окружающему воздуху.

    Почему выбирают масляные обогреватели

    – Долговечность: при правильной эксплуатации масляный радиатор может служить десятилетиями.

    – Безопасность: масло не воспламеняется, а корпус обычно имеет защитное покрытие, предотвращающее ожоги.

    – Равномерный нагрев: благодаря большой площади поверхности тепло отдает равномерно.

    – Сохранение тепла: масло долго сохраняет тепло, даже после выключения прибора.

    – Тихая работа: масляные радиаторы работают практически бесшумно, лишь при включении устройства, когда оно только разогревается, можно услышать небольшое «потрескивание» изнутри корпуса, которое является следствием того, что масло расширяется при нагреве.

    – Экологичность: при работе устройства вредных веществ не выделяется, кислород не сжигается, воздух остается свежим.

    Недостатки масляных обогревателей

    – Сравнительно долгий нагрев: для достижения максимальной температуры требуется время. Впрочем, в данном случае речь идет не о часах, а о промежутке времени в 10–15 минут.

    – Большие габариты: занимают больше места, чем другие виды обогревателей. Перед приобретением следует заранее позаботиться о месте хранения устройства в ту часть сезона, когда в его использовании нет нужды.

    – При длительной работе могут способствовать сухости воздуха в помещении.

    – Корпус может нагреваться до высокой температуры, что может быть опасно для детей и домашних животных. С детьми стоит провести беседу, а за животными – дополнительно присматривать. Впрочем, если речь идет о кошках, то зачастую они любят полежать и погреться вблизи масляного радиатора.

    На что обратить внимание при выборе масляного обогревателя:

    – Мощность: этот параметр выбирают в зависимости от площади помещения. Стандартная рекомендация: 100 Вт на один квадратный метр.

    – Количество секций: чем их больше, тем шире площадь обогрева.

    – Дополнительные функции: термостат, таймер, защита от перегрева – все это сделает использование обогревателя более комфортным.

    – Материал корпуса: он может быть выполнен из металла или пластика. Металлический корпус лучше отдает тепло, но и нагревается сильнее.

    – Длина шнура: этот фактор может оказаться одним из решающих в плане комфорта при использовании в дальнейшем. Подключение через удлинители обычно не рекомендуется, поскольку у масляного радиатора довольно высокий уровень энергопотребления. Либо следует приобрести качественную и надежную модель удлинителя для соединения с обогревателем.

    Советы по использованию

    – Не закрывайте обогреватель одеялами или другими предметами. Не устанавливайте его вблизи легковоспламеняющихся материалов.

    – Время от времени требуется протирать корпус от пыли, а на период, когда устройство не используется, можно накрыть его чехлом или коробом, чтобы впоследствии на уборку потребовалось меньше времени.

    – Расположение: размещайте обогреватель на устойчивой поверхности, подальше от сквозняков.

    Масляный обогреватель отлично подойдет для тех, кто ценит простоту, надежность и долговечность. Срок службы таких устройств в среднем составляет 15 лет. Отлично подойдет для обогрева квартиры в период, пока еще не дали отопление, но нужно заранее подумать о том, где будете его хранить.

    Тепловентиляторы: быстрое тепло

    Эти устройства сочетают простоту конструкции и высокую эффективность обогрева. Их принцип работы довольно прост: холодный воздух затягивается в корпус, проходит через нагревательный элемент и выходит уже теплым. Благодаря встроенному вентилятору обеспечивается быстрый нагрев помещения.

    При выборе тепловентилятора следует обратить внимание на следующие характеристики:

    – Мощность.

    – Тип нагревательного элемента: чаще всего используются керамические или трубчатые ТЭНы. Керамические более безопасны и долговечны.

    – Функции: термостат, таймер, защита от перегрева – все это сделает использование тепловентилятора более комфортным.

    – Уровень шума: для жилых помещений лучше выбирать менее шумные модели.

    – Мобильность: обратите внимание на наличие колес или ручки для переноски.

    Преимущества тепловентиляторов:

    – Быстрый нагрев: тепловентилятор практически мгновенно начинает нагревать воздух в помещении.

    – Мобильность: компактные размеры и небольшой вес позволяют легко перемещать прибор с места на место.

    – Демократичная цена: относятся к бюджетным вариантам обогревателей.

    Недостатки тепловентиляторов:

    – Высокий расход электроэнергии: потребляют много электричества, особенно при длительной работе.

    – Шум: вентилятор создает шум при работе.

    – Сушит воздух.

    – При неправильной эксплуатации (нельзя, например, ничем укрывать сверху или использовать для сушки белья) могут стать причиной пожара.

    – Поднимают пыль в помещении.

    Когда тепловентилятор будет оптимальным выбором?

    – Для быстрого обогрева небольших помещений: если вам нужно быстро прогреть небольшую комнату, тепловентилятор справится с этой задачей лучше других.

    – Для обогрева неотапливаемых помещений: тепловентилятор отлично подойдет для обогрева гаража, дачи или строительной площадки.

    – В качестве дополнительного источника тепла: его можно использовать в качестве дополнительного источника тепла в холодное время года.

    Когда стоит выбрать другой тип обогревателя?

    – Для постоянного обогрева: если вам нужен обогреватель для постоянного использования, лучше выбрать более экономичный и безопасный вариант, например, масляный радиатор или инфракрасный обогреватель.

    Тепловентиляторы считаются самыми прожорливыми из всех комнатных обогревателей. Так, они могут потреблять в десять раз больше электроэнергии, чем ИК-обогреватели, или в два–два с половиной раза больше, чем конвектор.

    – Для помещений с повышенными требованиями к влажности. Например, в детской комнате, где необходимо поддерживать определенный уровень влажности, тепловентилятор использовать не рекомендуется.

    Тепловентилятор – это удобный и недорогой (в плане себестоимости, но не энергопотребления) способ быстро нагреть помещение. Если вы ищете быстрый и недорогой способ обогрева, тепловентилятор может стать отличным решением. Но для постоянного обогрева лучше выбрать более безопасный и экономичный вариант.

    Электрические обогреватели

    Строго говоря, это любой обогреватель, который для использования нужно включать в розетку. Моделей и конструкций – великое множество. В том числе это и уже упомянутые масляные радиаторы, и конвекторы, и инфракрасные обогреватели, и те же тепловентиляторы.

    Большинство электрических обогревателей работают по принципу преобразования электрической энергии в тепловую. Нагревательный элемент (ТЭН, керамическая пластина, инфракрасный излучатель) нагревается при прохождении электрического тока и передает тепло окружающему воздуху или предметам.

    Электрообогреватели могут иметь форму, например, каминов и стать источником тепла и уюта в доме. Такие модели оснащены приятной подсветкой, которая создает эффект горящего пламени, а некоторые модели даже издают характерные звуки потрескивания горящих поленьев.

    Главный плюс электрических обогревателей – они не требуют сложного монтажа и могут работать от розетки. Однако это же и главный недостаток в случаях, когда речь идет об использовании старой проводки в доме. Такие устройства могут ее перегрузить и даже привести к возгоранию.

    Кварцевые обогреватели: тепло каменной плиты

    Это уникальный отопительный прибор, сочетающий в себе преимущества нескольких типов обогревателей. Он представляет собой монолитную плиту из кварцевого песка и мраморной крошки, внутри которой находится нагревательный элемент – нихромовая спираль.

    Как работает кварцевый обогреватель?

    При включении в сеть нихромовая спираль нагревается, передавая тепло кварцевой плите. Благодаря высокой теплоемкости кварца, плита долго сохраняет тепло, даже после отключения обогревателя. Тепло от плиты передается в помещение двумя способами:

    – Инфракрасное излучение: нагретая поверхность плиты излучает инфракрасные лучи, которые нагревают предметы в помещении.

    – Конвекция: нагретый воздух поднимается вверх, создавая конвекционные потоки.

    Преимущества кварцевых обогревателей:

    – Высокая теплоемкость: благодаря кварцевому песку плита долго сохраняет тепло, обеспечивая длительный обогрев помещения даже после отключения питания.

    – Равномерный нагрев: тепло от плиты распределяется равномерно по всему помещению.

    – Безопасность: нагревательный элемент надежно защищен кварцевой плитой, что исключает риск ожогов.

    – Экологичность: не сжигают кислород, не выделяют вредных веществ.

    – Не сушат воздух: наоборот, способствуют увлажнению воздуха за счет испарения влаги с поверхности плиты.

    – Долговечность: при правильной эксплуатации служат много лет.

    Недостатки кварцевых обогревателей:

    – Большой вес и габариты: из-за своей конструкции они довольно тяжелые и занимают много места.

    – Как правило, цена на этот вид обогревателя выше средней.

    – Отсутствие мобильности: из-за большого веса их сложно перемещать с места на место.

    – Для точного поддержания температуры требуется дополнительный терморегулятор.

    Когда стоит выбрать кварцевый обогреватель

    – Для основного отопления: прекрасный вариант обогрева жилых помещений, например, частного дома.

    – Для помещений с повышенной влажностью: благодаря своей конструкции кварцевые модели не боятся влаги и могут использоваться в ванных комнатах и других влажных помещениях. Так, небольшие и маломощные кварцевые модели устанавливают в банях, чтобы не замерзала вода.

    – Для создания комфортной атмосферы: мягкое тепло кварцевой плиты создает уютную атмосферу в помещении.

    Кварцевые обогреватели – устройства надежные, с большим сроком службы. Они способны обеспечить комфортную температуру и уютную атмосферу в доме, но из-за своих габаритов и стоимости подойдут не всем.

    Заключение

    Лучший обогреватель – тот, который максимально соответствует вашим личным запросам. Определитесь с потребностями, сравните характеристики разных моделей (мощность, тип нагревательного элемента, безопасность, дополнительные функции), обратите внимание на производителя, изучите отзывы покупателей – они помогут составить более полное представление о той или иной модели. Сравните цены, ведь они могут отличаться значительно, в том числе на одну и ту же модель в разных магазинах.

    Главное
    Лукашенко отреагировал на приветствие «Ваше превосходительство» в Москве
    Бригада «Ветераны» поздравила Путина с днем рождения
    Экс-замминистра Иванова обвинили в растрате свыше 3 млрд рублей
    ВС России в зоне СВО уничтожили РЛС израильского производства
    «Грузинская мечта» собралась вынести импичмент президенту Зурабишвили
    За последние 20 лет в России значительно увеличилась доля трезвенников
    В Москве начали включать отопление в жилых домах и соцучреждениях

    Торговая война с Китаем ставит под удар всю европейскую экономику

    Европа отчаянно защищается от наплыва дешевых китайских электромобилей и готова, как заявляется, вступить в «экономическую холодную войну» с КНР. Парадокс в том, что в результате ставится под удар промышленность самых развитых европейских стран. У Китая в этой войне есть целый набор крайне опасного для Европы оружия. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая

    Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности

    Перейти в раздел

    Диаспоры формируют параллельную серую реальность

    Этнические диаспоры в России часто становятся источниками криминала и пособниками нелегальной миграции. Для решения проблемы диаспоры не должны превращаться в неформальные системы управления, их функции должны ограничиваться на уровне культурных центров, считают эксперты. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Иран пробил щит ПВО Израиля

    «Израильская ПВО далеко не так надежна, как об этом заявляют публично». Такими словами эксперты подводят итоги одного из главных военных событий прошлой недели – ракетного удара Ирана по военным объектам Израиля. Каких реальных результатов достиг в этой атаке Иран и с помощью какого оружия? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Британия потеряла важные территории

      Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    • Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут

      В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России?

    • Будущее России после Украины. Взгляд из США

      Российские пранкеры разыграли последнего госсекретаря президента Дональда Трампа – Майка Помпео, который поделился с ними американским взглядом на будущее России после того, как конфликт на Украине завершится. Это в очередной раз доказало, что американские политики – жуткие лицемеры.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............