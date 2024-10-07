Как выбрать обогреватель для квартиры и дома

Tекст: Ольга Никитина

Обогреватели можно классифицировать по нескольким признакам:

1. Тип нагревательного элемента:

– ТЭНы (трубчатые электронагреватели) – классический вариант, используемый в масляных радиаторах, конвекторах и других типах обогревателей. Они прогревают воздух более равномерно.

– Керамические элементы – нагреваются достаточно быстро, а потом длительное время сохраняют тепло. Используются в керамических обогревателях.

– Инфракрасные излучатели – происходит нагрев не воздуха, а предметов в комнате. Могут быть галогенными, карбоновыми или кварцевыми.

– Микатермические элементы – сочетают преимущества ТЭНов и керамических элементов. Нагрев быстрый, а распределение тепла равномерное.

2. Принцип работы:

– Конвекционные: нагревают воздух, который поднимается вверх, создавая конвекционные потоки.

– Инфракрасные: излучают тепловые волны, нагревающие предметы в комнате.

– Комбинированные: сочетают в себе несколько принципов работы.

3. Различные способы установки. Некоторые, например, вешаются на стены или просто ставятся на пол, некоторые следует располагать на столе. А есть мобильные, которые можно перемещать. Потолочные, соответственно, устанавливаются прямо на потолок.

Какой обогреватель лучше?

У каждого покупателя свои запросы – и современный рынок предлагает множество моделей обогревателей, которые соответствуют этим потребностям. При выборе нужно учесть ряд факторов:

– Площадь помещения, где планируется размещать прибор, ведь от ее размера будет зависеть необходимая мощность.

– Тип помещения: если комнаты жилые, то больше внимания потребуется уделить таким параметрам, как бесшумная работа и безопасность. Технические помещения не так требовательны, туда нужны устройства помощнее и попроще.

– Источник питания: электрические, газовые, дизельные.

– Безопасность: наличие термостата, защиты от перегрева, устойчивость.

– Наличие таких удобных дополнительных функций, как таймер, пульт управления, ионизация воздуха.

Инфракрасный обогреватель: тепло от природы

Это современные устройства, работающие по принципу естественного солнечного обогрева. Они излучают тепловые волны, нагревающие не воздух, а предметы в помещении, создавая таким образом ощущение комфорта и тепла, подобное тому, которое мы ощущаем, находясь под солнечными лучами.

Как работают ИК-обогреватели?

ИК-обогреватели состоят из излучателя и отражателя. Излучатель может быть выполнен в виде керамической пластины, карбоновой нити, галогенной лампы или другого элемента. При прохождении электрического тока излучатель нагревается и начинает испускать инфракрасные лучи. Эти лучи, попадая на предметы в комнате, нагревают их, а уже нагретые предметы отдают тепло окружающему воздуху.

Виды ИК-обогревателей:

– Пленочные: представляют собой гибкие пленки с нагревательным элементом внутри. Их можно устанавливать под ламинат, плитку или натяжные потолки.

– Панельные: имеют плоскую панель с нагревательным элементом. Могут быть настенными или потолочными.

– С лампами: используют галогенные, кварцевые или карбоновые лампы в качестве источника инфракрасного излучения.

– Микатермические: сочетают в себе преимущества нескольких типов обогревателей.

Преимущества ИК-обогревателей:

– Быстрый нагрев: ИК-лучи практически мгновенно нагревают предметы, делая комнату уютной и теплой.

– Экономичность: нагревают только те предметы, на которые попадают лучи, что позволяет снизить энергопотребление.

– Работают практически бесшумно.

– Безопасность: не сжигают кислород, не высушивают воздух и не поднимают пыль.

– Зональный нагрев: позволяют сосредоточить тепло в конкретной зоне помещения.

– Разнообразие моделей: широкий выбор форм, размеров и дизайнов позволяет подобрать обогреватель под любой интерьер.

Недостатки ИК-обогревателей:

– Неравномерный нагрев: тепло распределяется неравномерно, наиболее нагреты поверхности, на которые направлены лучи.

– Сушат кожу при длительном воздействии на человека, вплоть до того, что возникает опасность получения ожогов. При использовании следует соблюдать осторожность, ознакомиться с мерами предосторожности, описанными в инструкции, перед началом использования.

– Зависимость от расположения: эффективность обогревателя зависит от его правильного размещения в помещении.

Так, особым интересом со стороны покупателей сейчас пользуются потолочные модели, которые считаются одними из наиболее безопасных вариантов, особенно когда потолки в доме высокие. При такой установке риск касания горячей поверхности (а она может достигать 250 градусов) становится минимальным, а прибор используется максимально эффективно.

Вторым по эффективности способом установки инфракрасного потолочного обогревателя является расположение под 45-градусным углом к полу. А вот на низкие потолки устанавливают модели, где поверхность устройства согревается не более чем до 70 градусов.

Инфракрасные обогреватели – это современное и эффективное решение для обогрева жилых и нежилых помещений. Они позволяют создать комфортную тепловую среду, не пересушивая воздух и не поднимая пыль. Однако при выборе ИК-обогревателя необходимо учитывать его особенности и правильно рассчитать мощность, чтобы обеспечить оптимальный результат.

Важно помнить: при использовании ИК-обогревателей необходимо соблюдать меры безопасности и не допускать длительного воздействия прямых лучей на кожу.

Масляный обогреватель: проверенная классика

Один из наиболее популярных и проверенных временем способов обогрева помещений. Его принцип работы прост: внутри металлического корпуса находится герметичная емкость с минеральным маслом. Жидкость нагревается от электрической спирали. Нагретое масло передает тепло корпусу (металлическому или пластиковому – зависит от модели), а тот, в свою очередь, отдает его окружающему воздуху.

Почему выбирают масляные обогреватели

– Долговечность: при правильной эксплуатации масляный радиатор может служить десятилетиями.

– Безопасность: масло не воспламеняется, а корпус обычно имеет защитное покрытие, предотвращающее ожоги.

– Равномерный нагрев: благодаря большой площади поверхности тепло отдает равномерно.

– Сохранение тепла: масло долго сохраняет тепло, даже после выключения прибора.

– Тихая работа: масляные радиаторы работают практически бесшумно, лишь при включении устройства, когда оно только разогревается, можно услышать небольшое «потрескивание» изнутри корпуса, которое является следствием того, что масло расширяется при нагреве.

– Экологичность: при работе устройства вредных веществ не выделяется, кислород не сжигается, воздух остается свежим.

Недостатки масляных обогревателей

– Сравнительно долгий нагрев: для достижения максимальной температуры требуется время. Впрочем, в данном случае речь идет не о часах, а о промежутке времени в 10–15 минут.

– Большие габариты: занимают больше места, чем другие виды обогревателей. Перед приобретением следует заранее позаботиться о месте хранения устройства в ту часть сезона, когда в его использовании нет нужды.

– При длительной работе могут способствовать сухости воздуха в помещении.

– Корпус может нагреваться до высокой температуры, что может быть опасно для детей и домашних животных. С детьми стоит провести беседу, а за животными – дополнительно присматривать. Впрочем, если речь идет о кошках, то зачастую они любят полежать и погреться вблизи масляного радиатора.

На что обратить внимание при выборе масляного обогревателя:

– Мощность: этот параметр выбирают в зависимости от площади помещения. Стандартная рекомендация: 100 Вт на один квадратный метр.

– Количество секций: чем их больше, тем шире площадь обогрева.

– Дополнительные функции: термостат, таймер, защита от перегрева – все это сделает использование обогревателя более комфортным.

– Материал корпуса: он может быть выполнен из металла или пластика. Металлический корпус лучше отдает тепло, но и нагревается сильнее.

– Длина шнура: этот фактор может оказаться одним из решающих в плане комфорта при использовании в дальнейшем. Подключение через удлинители обычно не рекомендуется, поскольку у масляного радиатора довольно высокий уровень энергопотребления. Либо следует приобрести качественную и надежную модель удлинителя для соединения с обогревателем.

Советы по использованию

– Не закрывайте обогреватель одеялами или другими предметами. Не устанавливайте его вблизи легковоспламеняющихся материалов.

– Время от времени требуется протирать корпус от пыли, а на период, когда устройство не используется, можно накрыть его чехлом или коробом, чтобы впоследствии на уборку потребовалось меньше времени.

– Расположение: размещайте обогреватель на устойчивой поверхности, подальше от сквозняков.

Масляный обогреватель отлично подойдет для тех, кто ценит простоту, надежность и долговечность. Срок службы таких устройств в среднем составляет 15 лет. Отлично подойдет для обогрева квартиры в период, пока еще не дали отопление, но нужно заранее подумать о том, где будете его хранить.

Тепловентиляторы: быстрое тепло

Эти устройства сочетают простоту конструкции и высокую эффективность обогрева. Их принцип работы довольно прост: холодный воздух затягивается в корпус, проходит через нагревательный элемент и выходит уже теплым. Благодаря встроенному вентилятору обеспечивается быстрый нагрев помещения.

При выборе тепловентилятора следует обратить внимание на следующие характеристики:

– Мощность.

– Тип нагревательного элемента: чаще всего используются керамические или трубчатые ТЭНы. Керамические более безопасны и долговечны.

– Функции: термостат, таймер, защита от перегрева – все это сделает использование тепловентилятора более комфортным.

– Уровень шума: для жилых помещений лучше выбирать менее шумные модели.

– Мобильность: обратите внимание на наличие колес или ручки для переноски.

Преимущества тепловентиляторов:

– Быстрый нагрев: тепловентилятор практически мгновенно начинает нагревать воздух в помещении.

– Мобильность: компактные размеры и небольшой вес позволяют легко перемещать прибор с места на место.

– Демократичная цена: относятся к бюджетным вариантам обогревателей.

Недостатки тепловентиляторов:

– Высокий расход электроэнергии: потребляют много электричества, особенно при длительной работе.

– Шум: вентилятор создает шум при работе.

– Сушит воздух.

– При неправильной эксплуатации (нельзя, например, ничем укрывать сверху или использовать для сушки белья) могут стать причиной пожара.

– Поднимают пыль в помещении.

Когда тепловентилятор будет оптимальным выбором?

– Для быстрого обогрева небольших помещений: если вам нужно быстро прогреть небольшую комнату, тепловентилятор справится с этой задачей лучше других.

– Для обогрева неотапливаемых помещений: тепловентилятор отлично подойдет для обогрева гаража, дачи или строительной площадки.

– В качестве дополнительного источника тепла: его можно использовать в качестве дополнительного источника тепла в холодное время года.

Когда стоит выбрать другой тип обогревателя?

– Для постоянного обогрева: если вам нужен обогреватель для постоянного использования, лучше выбрать более экономичный и безопасный вариант, например, масляный радиатор или инфракрасный обогреватель.

Тепловентиляторы считаются самыми прожорливыми из всех комнатных обогревателей. Так, они могут потреблять в десять раз больше электроэнергии, чем ИК-обогреватели, или в два–два с половиной раза больше, чем конвектор.

– Для помещений с повышенными требованиями к влажности. Например, в детской комнате, где необходимо поддерживать определенный уровень влажности, тепловентилятор использовать не рекомендуется.

Тепловентилятор – это удобный и недорогой (в плане себестоимости, но не энергопотребления) способ быстро нагреть помещение. Если вы ищете быстрый и недорогой способ обогрева, тепловентилятор может стать отличным решением. Но для постоянного обогрева лучше выбрать более безопасный и экономичный вариант.

Электрические обогреватели

Строго говоря, это любой обогреватель, который для использования нужно включать в розетку. Моделей и конструкций – великое множество. В том числе это и уже упомянутые масляные радиаторы, и конвекторы, и инфракрасные обогреватели, и те же тепловентиляторы.

Большинство электрических обогревателей работают по принципу преобразования электрической энергии в тепловую. Нагревательный элемент (ТЭН, керамическая пластина, инфракрасный излучатель) нагревается при прохождении электрического тока и передает тепло окружающему воздуху или предметам.

Электрообогреватели могут иметь форму, например, каминов и стать источником тепла и уюта в доме. Такие модели оснащены приятной подсветкой, которая создает эффект горящего пламени, а некоторые модели даже издают характерные звуки потрескивания горящих поленьев.

Главный плюс электрических обогревателей – они не требуют сложного монтажа и могут работать от розетки. Однако это же и главный недостаток в случаях, когда речь идет об использовании старой проводки в доме. Такие устройства могут ее перегрузить и даже привести к возгоранию.

Кварцевые обогреватели: тепло каменной плиты

Это уникальный отопительный прибор, сочетающий в себе преимущества нескольких типов обогревателей. Он представляет собой монолитную плиту из кварцевого песка и мраморной крошки, внутри которой находится нагревательный элемент – нихромовая спираль.

Как работает кварцевый обогреватель?

При включении в сеть нихромовая спираль нагревается, передавая тепло кварцевой плите. Благодаря высокой теплоемкости кварца, плита долго сохраняет тепло, даже после отключения обогревателя. Тепло от плиты передается в помещение двумя способами:

– Инфракрасное излучение: нагретая поверхность плиты излучает инфракрасные лучи, которые нагревают предметы в помещении.

– Конвекция: нагретый воздух поднимается вверх, создавая конвекционные потоки.

Преимущества кварцевых обогревателей:

– Высокая теплоемкость: благодаря кварцевому песку плита долго сохраняет тепло, обеспечивая длительный обогрев помещения даже после отключения питания.

– Равномерный нагрев: тепло от плиты распределяется равномерно по всему помещению.

– Безопасность: нагревательный элемент надежно защищен кварцевой плитой, что исключает риск ожогов.

– Экологичность: не сжигают кислород, не выделяют вредных веществ.

– Не сушат воздух: наоборот, способствуют увлажнению воздуха за счет испарения влаги с поверхности плиты.

– Долговечность: при правильной эксплуатации служат много лет.

Недостатки кварцевых обогревателей:

– Большой вес и габариты: из-за своей конструкции они довольно тяжелые и занимают много места.

– Как правило, цена на этот вид обогревателя выше средней.

– Отсутствие мобильности: из-за большого веса их сложно перемещать с места на место.

– Для точного поддержания температуры требуется дополнительный терморегулятор.

Когда стоит выбрать кварцевый обогреватель

– Для основного отопления: прекрасный вариант обогрева жилых помещений, например, частного дома.

– Для помещений с повышенной влажностью: благодаря своей конструкции кварцевые модели не боятся влаги и могут использоваться в ванных комнатах и других влажных помещениях. Так, небольшие и маломощные кварцевые модели устанавливают в банях, чтобы не замерзала вода.

– Для создания комфортной атмосферы: мягкое тепло кварцевой плиты создает уютную атмосферу в помещении.

Кварцевые обогреватели – устройства надежные, с большим сроком службы. Они способны обеспечить комфортную температуру и уютную атмосферу в доме, но из-за своих габаритов и стоимости подойдут не всем.

Заключение

Лучший обогреватель – тот, который максимально соответствует вашим личным запросам. Определитесь с потребностями, сравните характеристики разных моделей (мощность, тип нагревательного элемента, безопасность, дополнительные функции), обратите внимание на производителя, изучите отзывы покупателей – они помогут составить более полное представление о той или иной модели. Сравните цены, ведь они могут отличаться значительно, в том числе на одну и ту же модель в разных магазинах.

