Как сэкономить на отоплении

Tекст: Ольга Никитина

Какая температура должна быть в квартире

Оптимальная температура в жилом помещении – это залог комфорта и здоровья. Каждый из нас ощущает тепло по-своему, но существуют общепринятые нормы, которые гарантируют комфортные условия для проживания.

Согласно санитарным нормам и правилам, температура в жилых комнатах должна быть не ниже 18 градусов Цельсия. Это минимальный показатель, при котором человек не ощущает дискомфорта от холода. Однако для создания максимально комфортных условий рекомендуется поддерживать температуру в диапазоне 20–22 градусов Цельсия.

Для других помещений действуют следующие нормативы:

– Ванная комната: оптимальная температура – 24–26 градусов Цельсия. Это связано с тем, что в ванной комнате мы проводим гигиенические процедуры, и более высокая температура создает комфортные условия.

– Кухня: в пределах 18–26 градусов. Однако, учитывая, что на кухне часто готовят пищу, температура может подниматься значительно.

– Коридоры и другие вспомогательные помещения: здесь допустимый температурный диапазон несколько шире – 16–22 градуса.

Важно помнить:

– В угловых комнатах, как правило, немного холоднее, поэтому для них рекомендуется поддерживать температуру на один-два градуса выше, чем в остальных помещениях.

– Индивидуальные особенности: оптимальная температура для каждого человека может быть разной, это зависит в том числе от возраста и состояния здоровья.

Перетопы: когда приходится платить за лишнее тепло

Проблема перетопов в жилых помещениях – это не просто дискомфорт, но и существенная статья расходов для жильцов. Ситуация, когда в квартире слишком жарко, а батареи едва ли не раскалены, знакома многим. И это не только неудобно, но и невыгодно.

Перетоп – это ситуация, когда температура в помещении значительно превышает установленные нормы. Например, воздух в комнате прогрелся до 27 градусов. Как правило, это происходит из-за неправильной настройки системы отопления, неисправности оборудования или просто из-за нежелания управляющих компаний оптимизировать расходы на теплоснабжение. Перетопы, согласно экспертным оценкам, могут составлять до 20% от общего теплопотребления.

Почему это вредно?

– Высокие счета за отопление: за излишне потребленное тепло жильцы платят из своего кармана.

– Дискомфорт: слишком высокая температура в помещении может негативно сказаться на самочувствии, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушается сон, могут возникать головные боли.

– Постоянная работа системы на максимальной мощности приводит к более быстрому износу оборудования.

Как бороться с перетопами?

Если вы столкнулись с такой проблемой, необходимо предпринять следующие шаги:

– Обратиться в управляющую компанию: напишите заявление с требованием провести проверку системы отопления и устранить причину перетопа. Приложите к заявлению показания комнатного термометра.

– Зафиксировать показания: сделайте фотографии или видеозапись перегретых батарей и комнатного термометра. Это поможет вам доказать наличие проблемы.

– Составить акт: попросите специалиста управляющей компании составить акт о факте перетопа.

– Обратиться в контролирующие органы: если управляющая компания не принимает мер, обратитесь в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

– Подать коллективный иск: если проблема касается нескольких квартир, можно объединиться и подать коллективный иск в суд.

Как сократить расходы на отопление

Есть способы уменьшить счета в отопительный сезон и сделать свое жилье теплым и уютным, не переплачивая.

Счетчики тепла: ключ к экономии на отоплении

Индивидуальные приборы учета тепла – это один из самых эффективных способов сократить эту статью расходов. Они позволяют точно измерить количество тепловой энергии, потребляемой каждой квартирой, и платить только за фактически использованное тепло.

Почему счетчики выгодны?

– Экономия: платите только за то тепло, которое потребляете.

– Контроль: вы можете самостоятельно регулировать температуру в своей квартире и отслеживать расход тепла.

– Справедливость: каждый платит по своим показаниям, что исключает переплаты за соседей.

Когда установка счетчиков возможна?

К сожалению, не все дома приспособлены для установки индивидуальных приборов учета тепла. Основное условие – это горизонтальная разводка системы отопления. Это означает, что стояки отопления проходят по этажу, а к каждой квартире подведены две трубы: подающая и обратная. Такая система чаще встречается в новых домах.

Что требуется для установки счетчиков?

– Решение на общем собрании собственников жилья.

– Выбор исполнителя: нужно определить компанию, которая будет заниматься установкой и обслуживанием приборов учета.

– Монтаж: специалисты установят общедомовой прибор учета и индивидуальные счетчики в каждой квартире.

– Оформление документов: будет составлен акт о вводе приборов учета в эксплуатацию.

Преимущества установки счетчиков

– Повышение энергоэффективности: жильцы начинают более рационально использовать тепловую энергию.

– Снижение коммунальных платежей: за счет точного учета потребления тепла уменьшаются расходы на отопление.

– Улучшение микроклимата: каждый жилец может самостоятельно регулировать температуру в своей квартире и будет исходить при этом из собственных пожеланий.

– Исключаются ситуации, когда жильцам нижних этажей слишком холодно, а верхним – слишком жарко, которые могут оборачиваться настоящими соседскими войнами.

Установка счетчиков требует значительных финансовых затрат, и по этой причине (а иногда возникают и другие причины) не всегда легко убедить всех собственников в необходимости установки таких устройств. Однако важно помнить, что установка индивидуальных приборов учета тепла – это долгосрочная инвестиция, которая позволит существенно сократить расходы на отопление и повысить комфорт проживания.

Если в вашем доме нет индивидуальных приборов учета, вы можете обратиться в управляющую компанию с предложением установить их. Также можно обратиться в жилищную инспекцию или Роспотребнадзор.

Бойлер для отопления

Еще одно решение, которое жильцы должны принимать сообща. Установка бойлера или мини-котельной в многоквартирном доме может стать эффективным способом снизить расходы на отопление. Этот вариант особенно актуален для тех, кто недоволен качеством централизованного отопления или хочет получить большую независимость от поставщиков коммунальных услуг.

Бойлер – это емкость для нагрева воды. В системе отопления он выполняет роль теплоносителя. Вода нагревается в бойлере и циркулирует по системе отопления, отдавая тепло радиаторам или теплым полам.

Преимущества установки бойлера:

– Экономия: при использовании индивидуальной системы отопления вы платите только за потребленное тепло, а не за общедомовые нужды.

– Автономность: вы можете регулировать температуру в своем доме самостоятельно, независимо от графика централизованного отопления.

– Улучшение качества отопления: возможность точной регулировки температуры в каждом помещении.

Более того, бойлер можно подключить к солнечным коллекторам, тепловому насосу или другим источникам энергии.

Трудности реализации

Несмотря на очевидные преимущества, установка бойлера в многоквартирном доме связана с рядом сложностей:

– Финансовые затраты будут значительными, к ним, вероятно, будут готовы не все жильцы.

– Юридические формальности: необходимо получить разрешение на установку оборудования, согласовать проект с управляющей компанией и другими жильцами.

– Технические ограничения: не все дома приспособлены для установки индивидуальных систем отопления.

Чаще всего инициатива по установке бойлеров исходит от товариществ собственников жилья (ТСЖ). Жильцы, объединенные в ТСЖ, имеют больше возможностей для принятия коллективных решений и реализации совместных проектов.

Умное отопление

Системы погодного регулирования – это инновационное решение, которое позволяет оптимизировать процесс отопления многоквартирных домов и существенно снизить расходы на коммунальные услуги. Стоимость установки системы погодного регулирования зависит от площади дома и сложности работ. В среднем, по экспертным оценкам, такие системы окупаются за шесть лет.

Принцип работы таких систем довольно прост. Специальные датчики постоянно отслеживают температуру наружного воздуха. В зависимости от полученных данных система автоматически регулирует температуру теплоносителя в системе отопления. Таким образом, в холодные дни отопление работает на полную мощность, а в теплые интенсивность подачи тепла снижается.

За счет оптимизации работы системы отопления удается значительно снизить потребление тепловой энергии. По оценкам экспертов, экономия может достигать 26% от общего объема потребляемого тепла.

Энергоэффективное оборудование – основа экономии

По оценкам экспертов, до четверти всего тепла и расходов на него может тратиться через двери, окна и стены. Управляющая компания должна проводить мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: утеплять стены специальными панелями, чтобы тепло не просачивалось сквозь стены, и заниматься обновлением отапливающей дом котельной, устанавливая там современное оборудование.

Порой добиться результатов от УК не так-то просто, а потому жильцы рассматривают различные способы утепления именно своей квартиры.

Теплые полы

Установка инфракрасных теплых полов, что позволяет прогревать помещение за счет электричества. Если система учета потребления электроэнергии в вашем доме дифференцированная и ночью она предоставляется со значительной скидкой, это может оказаться выгодным.

Нагревательные маты

Их все чаще стали выбирать для отопления частного дома, однако и в квартире им найдется применение. Простые в монтаже и эффективные, долговечные, а потому привлекательные для покупателей.

Нагревательный мат – это гибкая основа, на которую закреплен нагревательный кабель. Такая конструкция упрощает монтаж, так как кабель уже уложен и не требует дополнительной фиксации. Маты выпускаются разных размеров и мощности, что позволяет подобрать оптимальный вариант для любого помещения.

Где можно использовать нагревательные маты?

– Жилые комнаты: спальни, гостиные, детские.

– Ванные комнаты: при условии использования специальных влагозащищенных матов.

– Кухни: под плитку или ламинат.

– Коридоры и прихожие.

Принцип работы нагревательного мата довольно прост. Электрический ток, проходя по кабелю, нагревает его. Тепло от кабеля передается напольному покрытию, а затем – помещению. Благодаря равномерному распределению кабеля по поверхности мата тепло распространяется по всему полу равномерно.

Установка современных стеклопакетов

Окна – одно из самых уязвимых мест в доме с точки зрения теплопотерь. Старые деревянные рамы со щелями и однокамерными стеклопакетами давно не соответствуют современным стандартам энергоэффективности. Замена таких окон на современные теплосберегающие конструкции позволит значительно снизить расходы на отопление и создать комфортный микроклимат в помещении.

Многокамерные стеклопакеты состоят из нескольких стекол, разделенных герметичными камерами, заполненными инертным газом (аргоном или криптоном). Такая конструкция значительно снижает теплопроводность стекла.

По словам специалистов, энергосберегающие стекла, на которые нанесено покрытие из химического соединения кислорода, кремния и индия, является особенно эффективным решением, поскольку задерживает до 90% теплового потока. При этом через такие окна свободно проходит солнечный свет. Современные профили изготавливаются из многокамерного ПВХ или алюминия с терморазрывом. Они обладают высокой теплоизоляцией и обеспечивают герметичность оконной конструкции.

Установка современных окон позволяет достичь значительной экономии на отоплении. Так, для помещения площадью до 10 квадратных метров экономия тепла может составить до 2100 кВт, а экономия на оплате отопления – до 3,5 тыс. рублей в год.



Установка современных входных дверей

Входная дверь – это важный элемент системы теплоизоляции квартиры. Через нее происходит значительная часть теплопотерь, особенно в холодное время года. Поэтому выбор и установка качественной входной двери – это инвестиция в комфорт и экономию на отоплении.

Старые двери пропускают тепло из-за зазоров и щелей, утеплители со временем изнашиваются, начинает проникать холодный воздух. Кроме того, многие старые двери изготовлены из материалов с низкой теплоизоляцией, что приводит к потере тепла в доме.

Современным решением считаются входные двери с терморазрывом – это конструкция, в которой между двумя металлическими листами находится терморазрыв – полиамидная вставка. Этот элемент препятствует передаче холода с наружной части двери на внутреннюю, значительно снижая теплопотери.

Надежной защитой от холода по-прежнему остается решение в виде установки двойных дверей: между двумя полотнами образуется воздушная прослойка, которая служит дополнительным теплоизолятором. Кроме того, двойные двери обеспечивают лучшую звукоизоляцию и защиту от взлома.

По оценкам экспертов, замена старой двери на новую с терморазрывом может сократить теплопотери на 15–20%.

Утеплить стены

Если речь идет о квартире в панельном доме, и в особенности торцевой квартире, то имеет смысл подумать о варианте утепления стен изнутри квартиры с помощью минеральной ваты, пенополистирола, пробки или других видов материалов. Это поможет решить не только проблему холодных стен, но и поможет бороться с промерзанием стен, образованием плесени и грибка на стенах, а также повысит шумоизоляцию помещения.

Замена газового котла

Так, газовые котлы конденсационного типа имеют высокий КПД и оснащены автоматикой, что позволяет поддерживать комфортную температуру при минимальном потреблении газа. Считается, что котлы такого типа способны обеспечить экономию в 35% по сравнению с обычными котлами. При этом у них низкий уровень шума.

Устройства можно установить в квартирах, где есть индивидуальное отопление.

Куда обращаться, если в квартире холодно

Если батареи остаются холодными длительное время, необходимо предпринимать меры для устранения этой проблемы.

Когда нужно обращаться за помощью?

– Когда включат отопление, должно пройти пять суток, чтобы система заработала полноценно. Если батареи так и не прогрелись, это может свидетельствовать о неисправности системы отопления.

– Если во всем доме отопление дали, а в вашей квартире – нет, это явный признак того, что проблема именно в вашей квартире или в стояке.

– Если батареи слишком горячие или, наоборот, еле теплые. Это может быть связано с неправильной настройкой системы отопления.

Куда обращаться?

Первым делом необходимо обратиться в управляющую компанию (УК) или к поставщику услуг отопления. Именно эти организации отвечают за исправность системы отопления в вашем доме.

Что делать при обращении в УК:

– Оставьте заявку на устранение неисправности. Уточните, в какой срок специалисты прибудут для осмотра.

– Зафиксировать визит специалиста: попросите его составить акт, в котором будет указано, что тепло в вашей квартире отсутствует. Это будет служить доказательством в случае возникновения споров.

– Сохранить все документы, включая копии заявок, акты, квитанции об оплате услуг.

Прибывший специалист должен:

– Осмотреть систему отопления.

– Определить причину отсутствия тепла.

– Составить акт. В акте должны быть указаны: дата и время осмотра, температура в помещении, выявленные неисправности и сроки их устранения.

Если проблема не решается

Можно предпринять следующие шаги:

– Обратиться в жилищную инспекцию. Это государственный орган, который контролирует соблюдение жилищного законодательства.

– Подать жалобу в Роспотребнадзор. Этот орган занимается защитой прав потребителей, в том числе и в сфере жилищно-коммунальных услуг.

– Обратиться в суд. Если все остальные меры не дали результата, вы можете обратиться в суд с иском к управляющей компании.