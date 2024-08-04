  • Новость часаВ крупнейшей партии Мьянмы призвали Россию помочь в борьбе с боевиками
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия показала пример по избавлению от госдолга
    ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников
    Кремлев пообещал серьезное наказание «толпе негодяев», избивших боксера Двали
    Захарова отреагировала на расследование «Бесогона» о стипендиатах Фонда Джона Смита
    Алаудинов: ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат» на Харьковском участке
    В Британии заявили о «крупном сражении» после падения Часова Яра и Константиновки
    В Иране после расследования раскрыли подробности убийства лидера ХАМАС
    В США заговорили об окончании конфликта на Украине после «разгрома ВСУ»
    Пушков предположил причину роста смертности в Западной Европе
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Что происходит с бойцами после войны

    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    13 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

    30 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    4 августа 2024, 08:56 • Справки

    Кондиционер для дома и офиса: как выбрать и какие цены в 2024 году

    Кондиционер для дома и офиса: как выбрать и какие цены в 2024 году
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    В летнюю жару многие задумываются о покупке кондиционера. Современный рынок предлагает огромный выбор моделей, но как не ошибиться? Неправильно подобранная модель не только не обеспечит желаемый микроклимат, но и может стать источником шума, сквозняков и даже проблем со здоровьем. Расскажем о том, на что обратить внимание и как сделать грамотный выбор.

    Зачем нужен кондиционер?

    Охладиться в жару можно и без кондиционера. В нашем недавнем материале мы рассказывали о том, какие способы для этого существуют. Однако современные кондиционеры – это не просто устройства для охлаждения воздуха в летнюю жару. Они могут выполнять множество других полезных функций, делая жизнь комфортнее.

    Базовые функции

    · Обогрев

    Кондиционеры можно использовать для обогрева помещения в холодное время года. Однако стоит учитывать, что эффективность обогрева снижается при низких температурах на улице.

    · Сушка

    Устройство способно удалять лишнюю влагу из воздуха, что особенно актуально в регионах с высокой влажностью. Сырость приводит к появлению плесени на стенах, в помещении устанавливается затхлый воздух. Грибок в комнатах плох не только с эстетической точки зрения, он также вредит здоровью, ведь споры плесени могут вызывать аллергии. Поэтому функция сушки воздуха может оказаться очень кстати.

    · Вентиляция

    Данный режим позволяет воздуху циркулировать в комнате без его охлаждения или обогрева.

    Чистка воздуха

    · Фильтры

    У кондиционеров есть фильтры, задерживающие пыль, шерсть домашних животных, пух и другие загрязнения. Их необходимо регулярно промывать, а в случае необходимости – менять.

    Для людей, страдающих аллергией, астмой или живущих в мегаполисе, подойдут кондиционеры, оборудованные фильтрами тонкой очистки, которые улавливают мельчайшие частицы пыли, пыльцы, дыма, бактерий и вирусов.

    · Ионизация

    Такая опция позволяет насытить воздух ионами, что благотворно влияет на здоровье и самочувствие.

    Дополнительные функции

    · Датчик движения: кондиционер включается только при наличии людей в помещении, экономя электроэнергию.

    · Турборежим: обеспечивает максимально быстрое охлаждение или обогрев воздуха.

    · Очистка воздуха от запахов: некоторые модели кондиционеров могут удалять из воздуха неприятные запахи, например, табачного дыма или запахов с кухни.

    · Увлажнение воздуха: функция увлажнения воздуха особенно актуальна в зимний период, когда отопление сушит воздух.

    · Ароматизация воздуха: кондиционер с функцией ароматизации наполнит ваш дом приятным запахом.

    Какой кондиционер купить?

    Современный рынок предлагает широкий выбор кондиционеров, способных не только охладить воздух в жаркий день, но и очистить его, а некоторые модели даже обогреют вас зимой.

    По типу конструкции они делятся на три основные категории:

    Мобильные

    Плюсы:

    · Компактность и мобильность.

    · Легкость установки (не требуется монтаж).

    · Невысокая цена.

    Минусы:

    · Шумность.

    · Ограниченная мощность (не предназначены для больших помещений).

    · Необходимость отвода конденсата через шланг.

    · Занимают место на полу.

    Сплит-системы

    Плюсы:

    · Высокая эффективность и мощность.

    · Сравнительно не шумные.

    · Широкий функционал (очистка, ионизация, обогрев).

    · Долговечность.

    Минусы:

    · Сложный монтаж (требуются услуги специалистов).

    · Дороговизна (в сравнении с мобильными).

    · Занимают место на фасаде здания.

    Инверторные

    Плюсы:

    · Экономичность (низкое энергопотребление).

    · Плавное регулирование температуры.

    · Широкий диапазон температур (от минус 15 градусов до плюс 50).

    · Бесшумность.

    Минусы:

    · Высокая стоимость (самые дорогие модели).

    По месту установки кондиционеры можно разделить на следующие виды:

    Настенные сплит-системы – самый распространенный тип

    Плюсы:

    · Компактность.

    · Подходят для большинства жилых помещений.

    Минусы:

    · Неравномерное распределение воздуха (может создавать сквозняки).

    · Ограниченная площадь охлаждения.

    Кассетные сплит-системы – монтируются в подвесной потолок

    Плюсы:

    · Распределяют воздух равномерно.

    · Подходят для больших площадей.

    · Эстетичный внешний вид.

    Минусы:

    · Сложный монтаж.

    · Высокая стоимость.

    Канальные сплит-системы

    Внутренний блок скрывается за подвесным потолком, а воздух распределяется по помещению через воздуховоды.

    Плюсы:

    · Невидимый монтаж.

    · Возможность охлаждения нескольких помещений одновременно.

    · Низкий уровень шума.

    Минусы:

    · Сложный и дорогостоящий монтаж.

    · Необходимость проектирования системы воздуховодов.

    · Снижение высоты помещения.

    Мультизональные сплит-системы

    Обеспечивают независимое управление микроклиматом в нескольких помещениях с помощью одного наружного блока.

    Плюсы:

    · Экономичность (один наружный блок на несколько внутренних).

    · Эстетичный внешний вид фасада здания.

    · Гибкость управления.

    Минусы:

    · Самая высокая стоимость среди всех типов кондиционеров.

    · Сложный монтаж.

    Помимо основных типов, существуют и другие модели кондиционеров:

    · Оконные: самый простой и доступный вариант, но шумные и неэстетичные.

    · Потолочные: подходят для помещений с ограниченным пространством на стенах.

    · Напольно-потолочные: могут монтироваться как на стену, так и на потолок.

    · Мобильные без воздуховода: компактные модели, не требующие вывода конденсата через окно.

    На что обратить внимание при покупке кондиционера?

    Мощность и площадь помещения

    Самая значимая характеристика кондиционера – мощность, измеряемая в BTU (британских тепловых единицах). Ее также называют холодопроизводительностью. Чем больше помещение, в котором планируется использовать устройство, тем большей мощности следует брать кондиционер. В России зачастую указывают теплопроизводительность в киловаттах вместо параметров мощности BTU/h.

    Запас мощности должен составлять 15–20% к той, что заявлена в инструкции, для лучшей работы и износостойкости, а для комнат на солнечной стороне – 30–40%.

    Кроме того, на работу кондиционера будет влиять размещение в комнате других электроприборов и компьютеров. Если их много и если речь идет об офисном помещении, лучше выбрать модель с еще большим запасом по мощности.

    Соотношение мощности и площади:

    · 5 тыс. BTU (1,5 кВт) – до 15 квадратных метров;

    · 7 тыс. BTU (2 кВт) – до 20 квадратных метров;

    · 9 тыс. BTU (2,5 кВт) – до 25 квадратных метров;

    · 12 тыс. BTU (3,5 кВт) – до 35 квадратных метров;

    · 18 тыс. BTU (5,3 кВт) – до 50 квадратных метров;

    · 24 тыс. BTU (6,5 кВт) – до 60 квадратных метров.

    Уровень шума

    На поверку этот критерий оказывается одним из наиболее важных, особенно если речь идет об установке устройства в квартире.

    Самые шумные – напольные кондиционеры, не стоит размещать их в спальне.

    Сплит-системы тише, поскольку компрессор вынесен наружу.

    Для снижения уровня шума в устройстве может быть предусмотрен ночной режим. А режим сна, на наличие которого также следует обратить внимание при выборе, отвечает за автоматическое охлаждение и затем поддержание температурного режима.

    Размер блока

    При одинаковой мощности действует принцип «чем больше блок, тем лучше охлаждение или обогрев». Теплообменники у больших блоков более эффективные.

    Тип управления

    Механическая панель окажется менее удобной, чем пульт дистанционного управления. К тому же у пульта ДУ имеется расширенный функционал, позволяющий настраивать температурный режим и включать ионизацию воздуха.

    Класс энергоэффективности

    От него напрямую зависит потребление электроэнергии – а значит, и ваши расходы на эксплуатацию.

    Наиболее экономичными являются модели класса А: они потребляют вполовину меньше энергии, чем модели более низких классов. Чем больше плюсов рядом с буквой А, тем выше энергоэффективность: с каждым плюсом она возрастает примерно на 10 процентных пунктов.

    Существуют модели классов B, C и D, но они менее экономичны, уступая моделям класса А как в вопросе потребления электроэнергии, так и в плане экономии бюджета.

    Тип хладагента

    С момента появления первых кондиционеров в 30-х годах прошлого века хладагенты претерпели значительные изменения. До фреонов в качестве холодильных агентов применялись токсичные вещества – метилхлорид, аммиак, диоксид серы.

    Современные хладагенты не только безопасны, но и более эффективны, производительны и экологичны.

    Рассмотрим наиболее распространенные типы фреонов:

    R407C

    Состав – смесь трех фреонов: R32, R125 и R134A, которые повышают энергоэффективность и производительность, улучшают свойства пожарной безопасности и обеспечивают стабильное давление в холодильном контуре.

    Недостатки:

    · При утечке хладагент теряет свойства из-за разной скорости испарения компонентов.

    · Требует полной перезаправки кондиционера при утечке.

    R410A

    Состав – смесь дифторметана R32 и пентафторэтана R125 в пропорции 50/50.

    Сохраняет свойства при утечке, не требуя полной замены. Легко дозаправляется.

    Недостатки:

    · Высокое рабочее давление, требующее более прочной конструкции кондиционера.

    · Негативно влияет на озоновый слой.

    R32

    Чистый дифторметан.

    Преимущества:

    · На 4–6% выше холодопроизводительность, чем у R410A.

    · На 10–12% ниже энергопотребление.

    · Более экологичен.

    · Сокращает расходы на техобслуживание.

    Недостатки:

    · Горючий, требует соблюдения норм безопасности.

    · Дороже, чем R410A.

    Заправка и чистка кондиционера

    Кондиционер, как и любая другая техника, требует процедур по поддержанию работоспособности, эффективности и безопасности.

    В комплекс ТО кондиционеров обычно входит:

    Очистка и дезинфекция

    · Внутреннего блока: удаление пыли, грязи, плесени, бактерий с фильтров, теплообменника, вентилятора.

    · Внешнего блока: очистка от пыли, грязи, листьев, насекомых.

    · Проверка дренажной системы: контроль герметичности, прочистка дренажа, исключение застоя воды.

    · Визуальный осмотр: оценка состояния корпуса, соединений, электропроводки, отсутствие утечек хладагента.

    · Проверка работы: контроль основных режимов, работоспособности всех функций.

    · Заправка хладагентом (при необходимости): восстановление уровня фреона до нормы.

    Доверять проведение ТО кондиционеров следует квалифицированным специалистам.

    Рекомендованная частота обслуживания обычно указывается в паспорте кондиционера. Чаще всего ТО кондиционеров необходимо проводить не реже двух раз в год: перед началом и после окончания сезона активного использования. При интенсивной эксплуатации (в помещениях с высокой запыленностью, влажностью) ТО может потребоваться чаще.

    Какой кондиционер выбрать для солнечной стороны?

    Важный фактор, влияющий на энергоэффективность: расположение помещения относительно солнечной стороны. Комнаты, выходящие на южную сторону, нагреваются сильнее и быстрее. Кондиционеры в таких помещениях работают интенсивнее, потребляя больше энергии.

    Для таких помещений рекомендуется выбирать модели с высоким классом энергоэффективности и с инверторным управлением, которое оптимизирует потребление энергии и плавно регулирует мощность. Кроме того, они работают сравнительно тихо.

    Какой кондиционер выбрать для теневой стороны?

    В таком случае нужно обратить больше внимания на функцию обогрева. Выбирайте модели с функцией теплового насоса: она повышает энергоэффективность при обогреве.

    Кроме того, на теневой стороне может пригодиться опция сушки воздуха, которая помогает уменьшить влажность в помещении и снизить вероятность образования плесени и грибка.

    Цены на кондиционеры в 2024 году

    Рынок кондиционеров претерпел изменения: цены на некоторые модели выросли. На стоимость влияет сезонность: в пик жары с июня по август цены обычно выше – причем растет не столько стоимость самой техники, сколько цены на установку и обслуживание.

    Разброс цен очень велик, модели известных брендов в крупных магазинах обычно дороже. Так, цены на сплит-системы варьируются от 12,5 тыс. рублей до 700–780 тыс. рублей.

    Кассетные кондиционеры предлагают купить за 46 тыс. рублей и выше, причем это самые простые модели. В премиум-сегменте цены превышают 1 млн рублей.

    Мобильные кондиционеры начинаются от 15 тыс. рублей и доходят до 48–50 тыс. рублей.

    При выборе кондиционера на маркетплейсах не забудьте изучить не только цены, но и отзывы – зачастую опыт людей, которые уже приобрели данный вид техники, оказывается очень полезным и помогает сделать правильный выбор.

    Главное
    Российские войска заняли почти половину района высоток в центре Волчанска
    В Киеве призвали готовиться воевать на два фронта
    Британский эксперт: ВС России прорвали крупные укрепленные линии ВСУ
    В Турции при спуске на воду украинского корвета не разбилась бутылка шампанского
    Глава МОК назвал сенсационными соревнования по триатлону на Олимпиаде
    Эксперт по физиогномии оценил реакцию сенатора Савельева на арест
    На Олимпиаде в поединке по дзюдо сошлись бойцы с огромной разницей в габаритах

    Россия показала пример по избавлению от госдолга

    Россия стала третьей экономикой мира с наименьшим госдолгом на душу населения. По этому показателю страна теперь уступает только Индии и Индонезии. Как напоминают эксперты, Россия унаследовала астрономический госдолг от СССР, избавление от него стало одним из достижений первых двух президентских сроков Владимира Путина. После 2014 года стране пришлось изменить свою финансовую стратегию, что тоже дало результаты. Подробности

    Перейти в раздел

    Обмен Красикова и Уилана показал разницу в принципах России и Запада

    Все, кто вернулся в Россию в результате сделки по обмену заключенными, будут представлены к государственным наградам. Всех их лично приветствовал в аэропорту президент Владимир Путин. Но в центре внимания европейских СМИ один человек – Вадим Красиков. Немцы не хотели его отпускать – и у них были на то причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мэр Одессы решил прикинуться защитником русского прошлого

    Попытка мэра Одессы Геннадия Труханова отстоять названия улиц, носящих имена советских и российских деятелей, обернулась нападками со стороны автора инициативы по переименованию – главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера. Дошло до того, что чиновник предложил градоначальнику уехать в Москву или Уфу. Удастся ли Труханову отстоять бульвар Жванецкого, Пушкинскую улицу и Думскую площадь? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа готовится к черным временам в Америке

    Евросоюз создает специальную группу по подготовке к смене президента США. Европейцы откровенно опасаются возвращения в Белый дом Дональда Трампа, ведь это чревато для них огромными расходами. Однако проблемы грозят Европе даже в том случае, если в Америке победит Камала Харрис. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Обмен заключенными с Западом: главное

      Между Россией и странами Запада состоялся крупнейший обмен заключенными со времен первой холодной войны. Самые известные имена в списке обменянных – Пол Уилан и Вадим Красиков. Они же – наиболее знаковые.

    • Байден пошел против самых влиятельных людей США

      Президент США Джо Байден, не желая досиживать в должности «хромой уткой», замахнулся на реформу исторического масштаба и бросил вызов крайне влиятельной группе лиц – судьям Верховного суда США. Зачем ему это нужно?

    • Финны стали внутренним голосом Зеленского

      Президент Финляндии Александр Стубб призвал Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, отказавшись от предварительного условия по выводу войск. Стубб утверждает, что положение Украины улучшилось. В реальности ВС РФ подошли к городу Торецку, взятие которого грозит ВСУ обвалом фронта.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............