Кондиционер для дома и офиса: как выбрать и какие цены в 2024 году

Tекст: Ольга Никитина

Зачем нужен кондиционер?

Охладиться в жару можно и без кондиционера. В нашем недавнем материале мы рассказывали о том, какие способы для этого существуют. Однако современные кондиционеры – это не просто устройства для охлаждения воздуха в летнюю жару. Они могут выполнять множество других полезных функций, делая жизнь комфортнее.

Базовые функции

· Обогрев

Кондиционеры можно использовать для обогрева помещения в холодное время года. Однако стоит учитывать, что эффективность обогрева снижается при низких температурах на улице.

· Сушка

Устройство способно удалять лишнюю влагу из воздуха, что особенно актуально в регионах с высокой влажностью. Сырость приводит к появлению плесени на стенах, в помещении устанавливается затхлый воздух. Грибок в комнатах плох не только с эстетической точки зрения, он также вредит здоровью, ведь споры плесени могут вызывать аллергии. Поэтому функция сушки воздуха может оказаться очень кстати.

· Вентиляция

Данный режим позволяет воздуху циркулировать в комнате без его охлаждения или обогрева.

Чистка воздуха

· Фильтры

У кондиционеров есть фильтры, задерживающие пыль, шерсть домашних животных, пух и другие загрязнения. Их необходимо регулярно промывать, а в случае необходимости – менять.

Для людей, страдающих аллергией, астмой или живущих в мегаполисе, подойдут кондиционеры, оборудованные фильтрами тонкой очистки, которые улавливают мельчайшие частицы пыли, пыльцы, дыма, бактерий и вирусов.

· Ионизация

Такая опция позволяет насытить воздух ионами, что благотворно влияет на здоровье и самочувствие.

Дополнительные функции

· Датчик движения: кондиционер включается только при наличии людей в помещении, экономя электроэнергию.

· Турборежим: обеспечивает максимально быстрое охлаждение или обогрев воздуха.

· Очистка воздуха от запахов: некоторые модели кондиционеров могут удалять из воздуха неприятные запахи, например, табачного дыма или запахов с кухни.

· Увлажнение воздуха: функция увлажнения воздуха особенно актуальна в зимний период, когда отопление сушит воздух.

· Ароматизация воздуха: кондиционер с функцией ароматизации наполнит ваш дом приятным запахом.

Какой кондиционер купить?

Современный рынок предлагает широкий выбор кондиционеров, способных не только охладить воздух в жаркий день, но и очистить его, а некоторые модели даже обогреют вас зимой.

По типу конструкции они делятся на три основные категории:

Мобильные

Плюсы:

· Компактность и мобильность.

· Легкость установки (не требуется монтаж).

· Невысокая цена.

Минусы:

· Шумность.

· Ограниченная мощность (не предназначены для больших помещений).

· Необходимость отвода конденсата через шланг.

· Занимают место на полу.

Сплит-системы

Плюсы:

· Высокая эффективность и мощность.

· Сравнительно не шумные.

· Широкий функционал (очистка, ионизация, обогрев).

· Долговечность.

Минусы:

· Сложный монтаж (требуются услуги специалистов).

· Дороговизна (в сравнении с мобильными).

· Занимают место на фасаде здания.

Инверторные

Плюсы:

· Экономичность (низкое энергопотребление).

· Плавное регулирование температуры.

· Широкий диапазон температур (от минус 15 градусов до плюс 50).

· Бесшумность.

Минусы:

· Высокая стоимость (самые дорогие модели).

По месту установки кондиционеры можно разделить на следующие виды:

Настенные сплит-системы – самый распространенный тип

Плюсы:

· Компактность.

· Подходят для большинства жилых помещений.

Минусы:

· Неравномерное распределение воздуха (может создавать сквозняки).

· Ограниченная площадь охлаждения.

Кассетные сплит-системы – монтируются в подвесной потолок

Плюсы:

· Распределяют воздух равномерно.

· Подходят для больших площадей.

· Эстетичный внешний вид.

Минусы:

· Сложный монтаж.

· Высокая стоимость.

Канальные сплит-системы

Внутренний блок скрывается за подвесным потолком, а воздух распределяется по помещению через воздуховоды.

Плюсы:

· Невидимый монтаж.

· Возможность охлаждения нескольких помещений одновременно.

· Низкий уровень шума.

Минусы:

· Сложный и дорогостоящий монтаж.

· Необходимость проектирования системы воздуховодов.

· Снижение высоты помещения.

Мультизональные сплит-системы

Обеспечивают независимое управление микроклиматом в нескольких помещениях с помощью одного наружного блока.

Плюсы:

· Экономичность (один наружный блок на несколько внутренних).

· Эстетичный внешний вид фасада здания.

· Гибкость управления.

Минусы:

· Самая высокая стоимость среди всех типов кондиционеров.

· Сложный монтаж.

Помимо основных типов, существуют и другие модели кондиционеров:

· Оконные: самый простой и доступный вариант, но шумные и неэстетичные.

· Потолочные: подходят для помещений с ограниченным пространством на стенах.

· Напольно-потолочные: могут монтироваться как на стену, так и на потолок.

· Мобильные без воздуховода: компактные модели, не требующие вывода конденсата через окно.

На что обратить внимание при покупке кондиционера?

Мощность и площадь помещения

Самая значимая характеристика кондиционера – мощность, измеряемая в BTU (британских тепловых единицах). Ее также называют холодопроизводительностью. Чем больше помещение, в котором планируется использовать устройство, тем большей мощности следует брать кондиционер. В России зачастую указывают теплопроизводительность в киловаттах вместо параметров мощности BTU/h.

Запас мощности должен составлять 15–20% к той, что заявлена в инструкции, для лучшей работы и износостойкости, а для комнат на солнечной стороне – 30–40%.

Кроме того, на работу кондиционера будет влиять размещение в комнате других электроприборов и компьютеров. Если их много и если речь идет об офисном помещении, лучше выбрать модель с еще большим запасом по мощности.

Соотношение мощности и площади:

· 5 тыс. BTU (1,5 кВт) – до 15 квадратных метров;

· 7 тыс. BTU (2 кВт) – до 20 квадратных метров;

· 9 тыс. BTU (2,5 кВт) – до 25 квадратных метров;

· 12 тыс. BTU (3,5 кВт) – до 35 квадратных метров;

· 18 тыс. BTU (5,3 кВт) – до 50 квадратных метров;

· 24 тыс. BTU (6,5 кВт) – до 60 квадратных метров.

Уровень шума

На поверку этот критерий оказывается одним из наиболее важных, особенно если речь идет об установке устройства в квартире.

Самые шумные – напольные кондиционеры, не стоит размещать их в спальне.

Сплит-системы тише, поскольку компрессор вынесен наружу.

Для снижения уровня шума в устройстве может быть предусмотрен ночной режим. А режим сна, на наличие которого также следует обратить внимание при выборе, отвечает за автоматическое охлаждение и затем поддержание температурного режима.

Размер блока

При одинаковой мощности действует принцип «чем больше блок, тем лучше охлаждение или обогрев». Теплообменники у больших блоков более эффективные.

Тип управления

Механическая панель окажется менее удобной, чем пульт дистанционного управления. К тому же у пульта ДУ имеется расширенный функционал, позволяющий настраивать температурный режим и включать ионизацию воздуха.

Класс энергоэффективности

От него напрямую зависит потребление электроэнергии – а значит, и ваши расходы на эксплуатацию.

Наиболее экономичными являются модели класса А: они потребляют вполовину меньше энергии, чем модели более низких классов. Чем больше плюсов рядом с буквой А, тем выше энергоэффективность: с каждым плюсом она возрастает примерно на 10 процентных пунктов.

Существуют модели классов B, C и D, но они менее экономичны, уступая моделям класса А как в вопросе потребления электроэнергии, так и в плане экономии бюджета.

Тип хладагента

С момента появления первых кондиционеров в 30-х годах прошлого века хладагенты претерпели значительные изменения. До фреонов в качестве холодильных агентов применялись токсичные вещества – метилхлорид, аммиак, диоксид серы.

Современные хладагенты не только безопасны, но и более эффективны, производительны и экологичны.

Рассмотрим наиболее распространенные типы фреонов:

R407C

Состав – смесь трех фреонов: R32, R125 и R134A, которые повышают энергоэффективность и производительность, улучшают свойства пожарной безопасности и обеспечивают стабильное давление в холодильном контуре.

Недостатки:

· При утечке хладагент теряет свойства из-за разной скорости испарения компонентов.

· Требует полной перезаправки кондиционера при утечке.

R410A

Состав – смесь дифторметана R32 и пентафторэтана R125 в пропорции 50/50.

Сохраняет свойства при утечке, не требуя полной замены. Легко дозаправляется.

Недостатки:

· Высокое рабочее давление, требующее более прочной конструкции кондиционера.

· Негативно влияет на озоновый слой.

R32

Чистый дифторметан.

Преимущества:

· На 4–6% выше холодопроизводительность, чем у R410A.

· На 10–12% ниже энергопотребление.

· Более экологичен.

· Сокращает расходы на техобслуживание.

Недостатки:

· Горючий, требует соблюдения норм безопасности.

· Дороже, чем R410A.

Заправка и чистка кондиционера

Кондиционер, как и любая другая техника, требует процедур по поддержанию работоспособности, эффективности и безопасности.

В комплекс ТО кондиционеров обычно входит:

Очистка и дезинфекция

· Внутреннего блока: удаление пыли, грязи, плесени, бактерий с фильтров, теплообменника, вентилятора.

· Внешнего блока: очистка от пыли, грязи, листьев, насекомых.

· Проверка дренажной системы: контроль герметичности, прочистка дренажа, исключение застоя воды.

· Визуальный осмотр: оценка состояния корпуса, соединений, электропроводки, отсутствие утечек хладагента.

· Проверка работы: контроль основных режимов, работоспособности всех функций.

· Заправка хладагентом (при необходимости): восстановление уровня фреона до нормы.

Доверять проведение ТО кондиционеров следует квалифицированным специалистам.

Рекомендованная частота обслуживания обычно указывается в паспорте кондиционера. Чаще всего ТО кондиционеров необходимо проводить не реже двух раз в год: перед началом и после окончания сезона активного использования. При интенсивной эксплуатации (в помещениях с высокой запыленностью, влажностью) ТО может потребоваться чаще.

Какой кондиционер выбрать для солнечной стороны?

Важный фактор, влияющий на энергоэффективность: расположение помещения относительно солнечной стороны. Комнаты, выходящие на южную сторону, нагреваются сильнее и быстрее. Кондиционеры в таких помещениях работают интенсивнее, потребляя больше энергии.

Для таких помещений рекомендуется выбирать модели с высоким классом энергоэффективности и с инверторным управлением, которое оптимизирует потребление энергии и плавно регулирует мощность. Кроме того, они работают сравнительно тихо.

Какой кондиционер выбрать для теневой стороны?

В таком случае нужно обратить больше внимания на функцию обогрева. Выбирайте модели с функцией теплового насоса: она повышает энергоэффективность при обогреве.

Кроме того, на теневой стороне может пригодиться опция сушки воздуха, которая помогает уменьшить влажность в помещении и снизить вероятность образования плесени и грибка.

Цены на кондиционеры в 2024 году

Рынок кондиционеров претерпел изменения: цены на некоторые модели выросли. На стоимость влияет сезонность: в пик жары с июня по август цены обычно выше – причем растет не столько стоимость самой техники, сколько цены на установку и обслуживание.

Разброс цен очень велик, модели известных брендов в крупных магазинах обычно дороже. Так, цены на сплит-системы варьируются от 12,5 тыс. рублей до 700–780 тыс. рублей.

Кассетные кондиционеры предлагают купить за 46 тыс. рублей и выше, причем это самые простые модели. В премиум-сегменте цены превышают 1 млн рублей.

Мобильные кондиционеры начинаются от 15 тыс. рублей и доходят до 48–50 тыс. рублей.

При выборе кондиционера на маркетплейсах не забудьте изучить не только цены, но и отзывы – зачастую опыт людей, которые уже приобрели данный вид техники, оказывается очень полезным и помогает сделать правильный выбор.