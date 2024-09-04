Налоговый вычет: кто и как может вернуть деньги у государства

Tекст: Ольга Никитина

Какая ставка налога действует в России?

Для начала рассмотрим основные налоговые ставки для физлиц, действующие в нашей стране:

– 9%

Эта ставка применялась ранее к некоторым видам доходов, таким как дивиденды, но с 2015 года она была отменена для большинства доходов. В настоящее время ставка 9% применяется только к ограниченному кругу доходов, например к процентам по облигациям с ипотекой, эмитированным до 1 января 2007 года.

– 13%

Наиболее распространенная в России ставка, которая применяется в большинстве случаев. В частности, именно такова стандартная ставка налога на доходы для физических лиц (НДФЛ). Действует для налоговых резидентов РФ. К доходам, которые подпадают под этот налог, относятся зарплата, вознаграждения по заключенным договорам ГПХ (на выполнение работ в качестве привлеченного подрядчика), доходы от сделок, связанных с недвижимостью, и другие.

– 15%

Такая ставка применяется к той части дохода, которая превышает 5 млн рублей в год. То есть если ваш годовой доход эту планку превышает, то на сумму сверх указанных 5 млн рублей будет начисляться налог по ставке 15%.

– 30%

Данная ставка действует для большинства операций, которые проводят лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ. Это означает, что если вы не проживаете в РФ более 183 дней в году, то ваши доходы, полученные в России, будут облагаться по 30-процентной ставке.

– 35%

Применяется к некоторым специфическим видам доходов, включая доходы от продажи ценных бумаг.

Как работает возврат НДФЛ?

Когда вы получаете доход, с него удерживается налог. Вычет позволяет на законных основаниях платить меньше налогов либо дает возможность вернуть часть уже уплаченного налога за несколько предыдущих лет.

Какие налоговые вычеты можно получить?

Российское законодательство предусматривает несколько соответствующих опций. Разделить их можно на следующие основные группы:

1) Стандартные, под которые попадают льготные категории граждан (к примеру, инвалиды и ветераны) и налогоплательщиков, имеющих на иждивении детей. Целью этой меры является поддержка социально незащищенных слоев населения.

Размер вычета устанавливается законодательно и может варьироваться в зависимости от категории налогоплательщика и количества иждивенцев. Так, газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о налоговом вычете, который могут оформить родители детей, посещающих детский сад.

2) Социальные налоговые вычеты, которые распространяются на всех налогоплательщиков, понесших расходы на определенные социальные цели. К ним относятся оплата обучения, лечения, благотворительные взносы, добровольное пенсионное страхование и другие.

3) Имущественные вычеты доступны всем налогоплательщикам, которые приобретают или продают недвижимость. Расходы, по которым предоставляется вычет: приобретение жилья, уплата процентов по ипотечному кредиту, продажа жилья и земельных участков.

4) Профессиональные налоговые вычеты распространяются на индивидуальных предпринимателей, самозанятых, авторов, исполнителей, нотариусов и других лиц, получающих доходы от профессиональной деятельности. В таком случае вычет можно получить на аренду офиса и приобретение оборудования, а также на оплату услуг.

5) Инвестиционные налоговые вычеты касаются тех налогоплательщиков, которые вкладываются в ценные бумаги. Таким образом государство стимулирует инвестиционную деятельность. Вычет предоставляется на покупку ценных бумаг, уплату налогов на доходы от инвестиционной деятельности.

Кроме того, есть специальные налоговые вычеты при переносе убытков, распространяются на тех, кто понес убытки от операций с ценными бумагами или участия в инвестиционных товариществах. Убытки могут быть перенесены на будущие налоговые периоды для уменьшения налоговой базы.

Способы получения налоговых вычетов в России

Таких способов несколько. Во-первых, это подача декларации 3-НДФЛ, которую налогоплательщик заполняет самостоятельно, после чего предоставляет ее в налоговый орган по месту жительства вместе с подтверждающими документами.

Второй способ – через работодателя. Для этого нужно будет составить письменное заявление. Работодатель, получив подтверждение права на вычет от налогового органа, перестает удерживать НДФЛ из зарплаты. Обычно с оформлением всех бумаг помогают в бухгалтерии. Плюсом станет отсутствие необходимости самостоятельно подавать декларацию, процесс заполнения которой субъективно может показаться сложным. Однако этот метод не позволяет получить возврат уже уплаченного налога за прошлые периоды.

Существует также упрощенный порядок, к которому можно обратиться в личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте ФНС. Не забывайте, что для этого потребуется подтвержденная учетная запись. Этот метод доступен не для всех видов налоговых вычетов.

Законодательство о налоговых вычетах регулярно обновляется, поэтому перед оформлением вычета рекомендуется обратиться за консультацией к налоговому консультанту или изучить актуальную информацию на сайте Федеральной налоговой службы.

Ниже представлены краткие сведения о самых востребованных в России видах налогового вычета.

Налоговый вычет на детей



Это одна из форм государственной поддержки семей с детьми, позволяющая снизить финансовую нагрузку на них. Право оформить его имеют все налоговые резиденты России, у которых есть дети. Причем это право распространяется как на родных, так и на усыновленных детей.

Сколько можно получить?

– Первый и второй ребенок: доход, подпадающий под налог, снижается на 1,4 тыс. рублей в месяц на каждого, а значит, размер экономии (при условии, что ваша ставка 13%, а не 15%) составит 182 рубля в месяц на одного ребенка и 364 рубля в месяц на двоих детей. В год получится выиграть 2184 рублей в первом случае и 4368 рублей во втором.

– Третий ребенок и последующие: 3 тыс. рублей в месяц на каждого. Экономия составит в итоге 754 рубля в месяц, или в год 9048 рублей.

– Дети-инвалиды: из налогооблагаемой базы для родителей исключается по 12 тыс. рублей на каждого из детей, для опекунов – 6 тыс. рублей. Если ребенок поступает на очное обучение в вуз, то выплаты продлеваются, пока он не достиг 24 лет.

Получить этот вычет можно через работодателя (в результате зарплата несколько вырастет, но за прошлые годы уплаченные налоги не вернутся) или через налоговую инспекцию.

Важный момент: если ребенок воспитывается одним из родителей, то разрешается оформить двойной налоговый вычет.

Налоговый вычет на квартиру

При приобретении жилья возможно вернуть часть уплаченного с вашей зарплаты налога. Причем сделать это можно как в случае, когда квартира приобреталась за ваши собственные средства, так и в случае, когда покупатель оформлял ипотеку в банке.

Сколько можно вернуть по вычету на квартиру?

– Вычет за приобретение жилья: предоставляется за фактически понесенные расходы. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет, составляет 2 млн рублей (таким образом, чтобы полученная вами выплата стала максимальной, стоимость приобретенного объекта недвижимости должна превышать указанную сумму; если квартира, дом или комната стоили меньше, то максимальную выплату оформить не удастся). Вернуть можно 13% от этого «потолка», установленного законодательством, а значит, сумма к возврату может составить не более 260 тыс. рублей.

– Вычет за уплаченные проценты по ипотеке. Оформить его можно с суммы в 3 млн уплаченных по вашему кредиту процентов. Воспользуйтесь ипотечным калькулятором, чтобы подсчитать, сколько составит переплата банку. За все время вернуть получится не более 390 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма к возврату составит 650 тыс. рублей, если речь об ипотечном жилье. Приобретая недвижимость за собственные средства, вы не платите проценты по кредиту, а значит, права на получение кешбэка не возникает.

Причем нет никаких требований со стороны законодательства в части того, какая из выплат должна оформляться раньше – на жилье или на проценты.

Получить вычет можно, подав декларацию 3-НДФЛ в налоговую инспекцию, приложив договор купли-продажи, платежные документы, справку 2-НДФЛ и другие необходимые документы, или через работодателя, в результате чего увеличится сумма зарплаты, которую вы будете получать на руки.