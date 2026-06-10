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Трамп заявил об уничтожении восстановленного военного потенциала Ирана
Трамп сообщил об уничтожении 55% восстановленного военного потенциала Ирана
Американские военные ликвидировали больше половины вооружений, которые Тегеран пытался восстановить в период действия режима прекращения огня, сообщил президент США Дональд Трамп.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские силы уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного за время перемирия, передает ТАСС.
По словам главы государства, в ночь на среду были нанесены удары по иранским радарам и системам противовоздушной обороны. «Тегерану удалось восстановить лишь небольшой процент утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала», – подчеркнул Трамп.
Он добавил, что 55% от этого небольшого объема восстановленной техники было разрушено в результате последних американских атак.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о завершении серии ответных ударов по иранским объектам.
Американские войска атаковали системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.
В свою очередь Тегеран выразил готовность к новым военным действиям против американской стороны.