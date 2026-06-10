Трамп заявил об уничтожении восстановленного военного потенциала Ирана

Трамп сообщил об уничтожении 55% восстановленного военного потенциала Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что американские силы уничтожили порядка 55% военного потенциала Ирана, восстановленного за время перемирия, передает ТАСС.

По словам главы государства, в ночь на среду были нанесены удары по иранским радарам и системам противовоздушной обороны. «Тегерану удалось восстановить лишь небольшой процент утраченного в ходе вооруженного конфликта военного потенциала», – подчеркнул Трамп.

Он добавил, что 55% от этого небольшого объема восстановленной техники было разрушено в результате последних американских атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование ВС США объявило о завершении серии ответных ударов по иранским объектам.

Американские войска атаковали системы противовоздушной обороны в районе Ормузского пролива.

В свою очередь Тегеран выразил готовность к новым военным действиям против американской стороны.