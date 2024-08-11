Самозанятость в 2024 году: что это, как платить налоги и накопить на пенсию

Tекст: Ольга Никитина

Суть самозанятости

Этот налоговый режим заработал в России в 2019 году и с тех пор активно развивается. Самозанятые – это люди, оказывающие услуги или продающие (но не перепродающие! это важно) товары физическим лицам, не имея при этом статуса индивидуального предпринимателя.

Идея создания специального налогового режима возникла в связи с необходимостью легализовать деятельность миллионов россиян, которые оказывают услуги или продают товары, но не платят налоги. Эксперимент по введению налога на профессиональный доход (НПД) начался в нескольких регионах России в 2019 году и показал свою эффективность. С 2020 года этот режим распространился на всю территорию страны.

Кто может стать самозанятым?

Работать в рамках данного налогового режима может любой гражданин России или некоторых стран ЕАЭС, достигший 18 лет, при соблюдении следующих условий:

– Доход самозанятого в год, согласно условиям, введенным на законодательном уровне, не должен превышать 2,4 млн рублей (200 тыс. рублей ежемесячного дохода).

Если вы выходите на более высокий доход, вам будет выгоднее перейти в индивидуальные предприниматели и платить 6% налогов, чем платить НДФЛ в 13%.

– Необходимо работать самостоятельно, без привлечения наемных работников.

– Вид деятельности должен соответствовать перечню, установленному законодательством.

Преимущества самозанятости

– Возможность легализоваться. В режиме самозанятости граждане целого ряда профессий могут выйти из «серой зоны», в которой приходилось беспокоиться о риске привлечь нежелательное внимание со стороны налоговой службы.

– Можно официально рекламировать свою деятельность, расширяя список клиентов.

– Получив справку о доходах, можно взять ипотеку или оформить визу.

– Максимальная простота регистрации. Сделать это можно при помощи приложения «Мой налог» или в личном кабинете на портале налоговой службы.

– Ставка налога на профессиональный доход (это официальное название самозанятости) составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с организациями.

Кроме того, для тех, кто только начинает трудовую деятельность в качестве самозанятых, предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Фактически это накапливаемая скидка на уплачиваемый налог, расчет которой производится в приложении автоматически.

– Самозанятым не нужно вести бухгалтерскую отчетность. Все продажи отмечаются в приложении, там же можно получить чек, который выдается покупателю – его можно распечатать или отправить через мессенджер в электронном виде.

– Начисление налога происходит на фактические доходы самозанятого. В случае, если продолжительное время вы не будете работать, нет нужды каким-то образом официально оформлять этот перерыв. Налог будет начисляться, когда вернетесь к трудовой деятельности, получите первый доход и оформите его в приложении.

– Гибкий график работы, который можно определять самостоятельно.

– Возможность совмещать работу самозанятого с основной, если вы трудоустроены по ТК РФ.

Минусы самозанятости

– Ограничения по разрешенным видам деятельности. Не всякой деятельностью можно заниматься в рамках этого специального налогового режима. Например, не получится работать самозанятым, если вы продаете товары, подлежащие обязательной маркировке (например, алкоголь, табак). Кроме того, ограничения есть и для ряда услуг, например, для адвокатов и нотариусов.

Также нельзя через самозанятость оформить доходы от сдачи коммерческой недвижимости в аренду. А вот квартиру сдавать в аренду можно.

Самозанятый не может заниматься перепродажей товаров, которые изготовил не сам. Но можно купить материалы, изготовить, к примеру, игрушку и продать ее.

– Нет пенсионных отчислений. Если самозанятость является вашим вторым местом работы, а на основной работе вы трудоустроены по ТК РФ, можно не волноваться: все отчисления производятся, как положено. Если же самозанятость – ваша основная деятельность, то вопрос отчислений и получения пенсии в будущем становится более актуальным. Вопрос о том, как самозанятому заработать на пенсию, мы рассмотрим ниже.

– Самозанятая женщина не получит пособия по беременности и родам.

– Отсутствие оплачиваемого отпуска и больничного. В отличие от работы в рамках ТК РФ, здесь действует принцип «волка ноги кормят», характерный для целого ряда профессий.

– Ограничение на сотрудничество с бывшим работодателем. В течение двух лет после увольнения вы не сможете быть оформлены в этом специальном налоговом режиме на своем прежнем месте работы. Эта мера направлена на защиту от недобросовестного использования данного налогового режима с целью уклонения работодателем от уплаты налогов и взносов.

Услуги самозанятого: кому подходит?



Этот налоговый режим подойдет переводчикам, дизайнерам, репетиторам и няням, сантехникам, мастерам маникюра и парикмахерам. Причем можно совмещать сразу несколько видов деятельности: регистрироваться дважды – например, отдельно как программист и отдельно как ведущий свадеб – не требуется.

Как стать самозанятым?

Оформить самозанятость довольно просто. Первым шагом нужно установить мобильное приложение «Мой налог» или зарегистрироваться на сайте налоговой службы. Затем требуется заполнить заявление о переходе на специальный налоговый режим.

Через учетную запись на «Госуслугах» можно подтвердить свою личность.

Чтобы оформить самозанятость, нужно соответствовать ряду требований:

– иметь гражданство России, Украины или одной из стран Евразийского экономического союза.

– возраст не младше 14 лет.

Как самозанятому накопить на пенсию и оформить больничный

Законом предусмотрена возможность самостоятельно формировать свою будущую пенсию. Несмотря на отсутствие обязательных страховых взносов, самозанятые могут добровольно перечислять средства в Социальный фонд России. Это позволит не только увеличить размер будущей пенсии, но и оформить больничный лист при необходимости.

Как это работает?

Можно выбрать одну из двух моделей добровольных страховых взносов: эквивалентную двум или трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ). Взносы уплачиваются ежемесячно. Размер ежемесячного платежа зависит от выбранной модели и составляет 1,2 тыс. рублей или 1,8 тыс. рублей соответственно.

За полный год страхового стажа в 2024 году требуется заплатить почти 51 тыс. рублей. Оплату нужно произвести до 31 декабря этого года, чтобы год был учтен в стаже.

Период уплаты добровольных взносов засчитывается в страховой стаж.

Для получения больничного необходимо непрерывно уплачивать взносы в течение шести месяцев. Размер выплат зависит от страхового стажа и выбранной модели взносов.

При отсутствии страховых случаев (больничных) в течение определенного периода, размер взносов может быть снижен.

Добровольное страхование позволяет копить пенсионные баллы, что дает трудовой стаж и увеличивает размер будущей пенсии. Подробно о том, как выйти на пенсию в 2024 году и как можно докупить пенсионные баллы, мы писали в отдельной публикации. Заявление на добровольное страхование можно подать на сайте СФР или лично в отделении фонда.

Может ли самозанятый платить другому самозанятому?

Самозанятые могут работать друг с другом, оформив договор гражданско-правового характера. Таким образом, они смогут объединять усилия, чтобы совместно выполнить работу в рамках одного заказа – выполнить определенные работы или оказать какой-либо вид услуг. Разрешается трудиться над общим брендом.

При этом самозанятый не может заключить трудовой договор с другим человеком, нанять кого-то в штат. В отличие от него, ИП может нанимать людей в штат.

Заключение

Самозанятость – это удобный и выгодный способ легализовать свою деятельность для многих граждан России. Этот режим позволяет не только упростить налогообложение, но и получить ряд других преимуществ. Однако перед тем как стать самозанятым, необходимо внимательно изучить все нюансы и особенности этого налогового режима.