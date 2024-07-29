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    29 июля 2024, 16:30 • Справки

    Как направить маткапитал на образование детей

    Как направить маткапитал на образование детей
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Государство активно поддерживает семьи с детьми, предоставляя различные меры социальной поддержки, одной из которых является материнский капитал. Процедуру направления этих средств на образование детей недавно значительно упростили – теперь родителям не требуется обширный пакет документов для подтверждения расходов на обучение. Расскажем подробнее о том, как использовать маткапитал для оплаты учебы детей.

    Главное про маткапитал в 2024 году

    Рассмотрим ключевые аспекты.

    Индексация выплат

    В 2024 году размер МК увеличили на 7,4%. Причем индексируется эта выплата не только для тех, кто оформил сертификат в этом году, но и для тех, кто получил его раньше – в прошлом году или даже несколько лет назад. Если часть суммы маткапитала истрачена, индексируется остаток на лицевом счете.

    Размер выплат

    Он зависит от того, сколько детей в вашей семье. Первоначально, напомним, программа вводилась, чтобы поддержать решение родителей родить второго ребенка. Однако с 2021 года выплату распространили на семьи, в которых появился первенец.

    Итак, размер МК в 2024 году составляет:

    631 тыс. рублей – на первого ребенка;

    833 тыс. рублей – на второго;

    202 тыс. 600 рублей – когда рождается третий ребенок или последующие дети. Выплачивается в случае, если до того семья уже оформляла сертификат на первенца.

    Беззаявительный порядок оформления

    Сейчас сертификат формируется автоматически, никаких специальных обращений со стороны родителей в различные инстанции не требуется. Документ поступает в личный кабинет на «Госуслугах». Срок предоставления документа составляет пять дней с момента, когда рождение ребенка было зарегистрировано в отделе ЗАГС.

    На что можно направить маткапитал?

    Одним из наиболее популярных вариантов, который российские семьи выбирают в 70% случаях, остается улучшение жилищных условий. На полученную от государства помощь можно частично погасить уже взятую ипотеку или использовать выплату в качестве первоначального взноса при ее оформлении. Кроме того, сумму можно вложить в строительство собственного жилья – как своими силами, так и при помощи строительной фирмы.

    В этой статье мы подробно рассмотрим другую, тоже распространенную цель использования МК – оплату образования ребенка. С 2024 года расширились возможности использования средств в этих целях. Теперь помощь можно направить не только на сами образовательные услуги, но и на другие цели, сопутствующие получению образования.

    Когда можно использовать маткапитал на образование?

    Самая первая возможность возникает сразу после рождения ребенка, дающего право на получение сертификата. Это дошкольное образование. В остальных случаях придется подождать, пока малышу не исполнится три года.

    Примечательно, что маткапитал можно использовать для оплаты образования любого из детей, а не только того, в связи с рождением которого был получен сертификат.

    Потратить сумму можно как на оплату услуг, предоставляемых государственными детскими садами (посещение государственного детсада не бесплатное – стоимость различается в зависимости от региона и в среднем по стране составляет около трех тысяч рублей в месяц; плюс к этому добавляются расходы на кружки и секции, но они, как правило, добровольные), так и частными садиками.

    Оплатить можно услуги присмотра за ребенком как в учреждении, так и у индивидуального предпринимателя, когда речь идет о частном детском саде.

    Вторая – школьное образование. Начиная с трехлетнего возраста ребенка средства можно направить на оплату обучения в школе, включая дополнительные образовательные программы, репетиторство, курсы подготовки к экзаменам, кружки и секции.

    Третья – среднее профессиональное и высшее образование. Оплатить обучение в колледжах, техникумах и вузах можно до достижения ребенком 25 лет. Также можно оплатить проживание ребенка в студенческом общежитии на время, пока он учится.


    Важные условия использования маткапитала на образование:

    1. Лицензия образовательного учреждения

    Организация, предоставляющая образовательные услуги, должна иметь государственную лицензию.

    2. Территориальная принадлежность

    Образовательное учреждение должно находиться на территории Российской Федерации.

    3. Возраст ребенка

    Приступить к обучению за счет средств маткапитала ребенок-студент может, если ему не больше 25 лет.

    4. Оплата образовательных услуг в рассрочку – в некоторых случаях предоставляется такая возможность.

    Важный момент: оплатить обучение ребенка в зарубежном учебном заведении за счет материнского капитала невозможно.

    Дети с особыми потребностями

    Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены дополнительные возможности использования МК, включая приобретение товаров и услуг, необходимых для их социальной адаптации.

    Пошаговая инструкция по использованию маткапитала на образование

    Итак, вы приняли решение направить средства МК на детское образование. Далее нужно предпринять следующие шаги:

    Шаг 1. Заявление в Соцфонд РФ

    Три варианта, как это сделать: лично, обратившись в удобное для вас отделение СФР, онлайн – через портал государственных услуг («Госуслуги»), либо через МФЦ.

    Шаг 2. Что взять с собой?

    Для подачи заявления вам понадобятся следующие документы:

    1) Заявление – бланк можно получить в отделении СФР или скачать с официального сайта.

    2) Паспорт заявителя (родителя или опекуна).

    3) Документы, подтверждающие полномочия представителя: если заявление подает представитель заявителя, необходимо предоставить нотариально заверенную доверенность или другие документы, подтверждающие его полномочия.

    4) Договор об оказании образовательных услуг с учреждением, где планируется получать услуги. В этом документе указана в том числе стоимость обучения. Копия договора должна быть заверена образовательным учреждением.

    5) Документы, подтверждающие оплату услуг по уходу за ребенком. Если средства направляются на оплату посещения детсада, необходимо предоставить соответствующие договоры и платежные документы.

    6) Документы, подтверждающие оплату проживания в общежитии: при оплате проживания ребенка в студенческом общежитии необходимо предоставить договор найма комнаты в общежитии и справку из учебного заведения о предоставлении места в общежитии.

    Важно: Если образовательное учреждение заключило соглашение об информационном взаимодействии с СФР, то некоторые документы могут быть запрошены Соцфондом самостоятельно.

    Шаг 3. Рассмотрение заявления

    После подачи заявления и всех перечисленных документов, Социальный фонд рассмотрит ваше обращение в течение установленного законодательством срока. О принятом решении вас уведомят в письменной форме.

    Шаг 4. Перечисление средств

    Когда по вашему запросу будет принято положительное решение, средства будут перечислены на счет образовательного учреждения или детсада.

    Срок рассмотрения заявления об использовании средств МК составляет пять рабочих дней и только в некоторых случаях может растянуться до десяти рабочих дней. Средства могут быть перечислены как единовременно, так и частями.

    Можно ли маткапиталом погасить кредит на образование?

    Чтобы это сделать, необходимо предоставить СФР копию договора на оказание образовательных услуг (она должна быть заверена вузом), а также на проживание в общежитии, если это актуально для вашей семьи.

    Кроме того, понадобится копия договора на кредит, ваш паспорт, свидетельство о браке или разводе (для тех, кто в браке не состоял – заявление в простой письменной форме об этом), свидетельства о рождении всех детей.

    Сколько стоит образование в России?

    Стоимость обучения в российских образовательных учреждениях варьируется в зависимости от региона, престижности вуза, выбранной специальности и других факторов.

    Однако для общего представления можно ориентироваться на следующие средние показатели за год:

    — Высшее образование: от 255 тыс. до 265 тыс. рублей.

    — Среднее профессиональное образование: от 50 тыс. до 70 тыс. рублей.

    — Частные школы: от 100 тыс. до 120 тыс. рублей.

    — Онлайн-школы: от 3 тыс. до 25 тыс. рублей.

    — Частные детские сады: в столичном регионе от 60 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц, в крупных городах в регионах – от 25 тыс. до 50 тыс. рублей в месяц.

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