  • Новость часаВенгрия и Словакия обвинили Киев в остановке транзита нефти из России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?»
    Американист: Из Харрис постараются вылепить вторую Хилари Клинтон
    Российские политики и блогеры отреагировали на снятие Байдена с выборов в США
    В России на ж/д платформе заметили редкий танк Т-90
    Российские войска улучшили положение на фронте в Донбассе
    Кремль отреагировал на снятие Байдена с выборов в США
    Американские букмекеры оценили шансы Трампа на победу
    Рар: Европейские либералы рукоплещут «спасительнице» Харрис
    Handelsblatt: Антироссийские санкции провалились и угрожают ЕС
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Картиночки и мемчики сглаживают извилинки

    То, что журналистика загибается – это этап становления общества. Называется «Тупой и еще тупее». Но если из этой ямы не выбираться, то наступит момент, когда без фоточки и мемчика люди перестанут понимать слово «тупой».

    10 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Верховной раде пора в утиль

    Как минимум украинская власть незаконна с февраля 2014 года – с момента государственного переворота. Когда Верховная рада, не говоря уже о центральной исполнительной власти, стала принимать абсолютно неправомочные решения.

    13 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как происходящее в США отразится на майданной Украине

    А если президентом станет Трамп? Для ЗЕ-команды это очень плохая новость. Из-за Зеленского против Трампа в 2019 году начали процедуру импичмента. А серый кардинал Андрей Ермак отказался помочь команде Трампа «утопить» семейство Байденов по делу компании Burisma.

    4 комментария
    22 июля 2024, 15:37 • Справки

    Льготы и выплаты многодетным семьям в 2024 году

    Льготы и выплаты многодетным семьям в 2024 году
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Воспитание детей – это большая ответственность. Обеспечить их всем необходимым, от крыши над головой до образования и досуга, – задача не из легких, особенно для семей с несколькими детьми. В России существует система государственной поддержки многодетных, направленная на облегчение финансовой нагрузки на родителей и создание условий для полноценного развития детей. Расскажем о том, какие льготы и выплаты могут получить многодетные семьи.

    Какие семьи признаны многодетными?

    Таковой, согласно указу президента Владимира Путина, принятому в январе 2024 года, признается семья, в которой воспитывается трое и более детей, включая усыновленных. До принятия президентского указа этот статус определялся на региональном уровне и имел разночтения.

    С 2024 года статус многодетной семьи стал бессрочным. Пока старший ребенок не достиг совершеннолетия, будут предоставляться льготы и меры соцподдержки. Более того, помощь будет продлена, если старший ребенок учится очно. В таком случае поддержка продолжается, пока ему или ей не исполнится 23 года.

    Семьи с тремя и более детьми получают удостоверение единого образца.

    В настоящее время в России насчитывается более двух миллионов таких семей.

    Какие меры поддержки предусмотрены для многодетных в России?

    Материнский капитал за третьего ребенка

    Его размер зависит от даты рождения предыдущих детей и того, получала ли семья выплату за второго ребенка.

    · 630 тыс. 380,78 рубля

    Такая сумма выплачивается семьям с двумя детьми, которые были рождены или усыновлены в период с 2007 по 2019 годы. Положена семьям с тремя детьми, до появления которых не возникало права на маткапитал.

    · 202 тыс. 643,39 рубля

    Выплата в таком размере положена за рождение третьего ребенка, если первый был рожден до 2007 года, а на второго ребенка, рожденного после 2020 года, маткапитал уже получен.

    · 833 тыс. 024,47 рубля

    Такая выплата предназначена для семей, в которых второй ребенок появился с 2020 года. Также положена на третьего и любого последующего из детей, если до его рождения права на материнский капитал не было.

    Маткапитал с 2024 года выплачивают за детей, ставших россиянами по рождению. На момент рождения ребенка у родителя должно быть гражданство РФ. Прежде выплата полагалась в том числе родителям, которые прибыли из-за границы со своими детьми и оформили российский паспорт.

    Средства могут быть потрачены по общим правилам:

    · на приобретение жилья;

    · на накопительную пенсию матери;

    · на образование детей.

    Малоимущие могут оформить ежемесячную выплату из маткапитала.

    Сертификат на маткапитал оформляется Соцфондом России в беззаявительном порядке.

    Региональный материнский капитал для многодетных

    РМК – это единовременная выплата, назначаемая при рождении третьего и последующих детей. Размер и условия получения РМК существенно различаются в зависимости от региона.

    Так, например, в Башкирии установлена выплата в 622 тыс. 800 рублей для семей с восемью и более детьми.

    В Дагестане есть выплата за рождение десятого и последующих детей – она составляет 30 тыс. рублей. Кроме того, на пятого ребенка и последующих выплачивается по 10 тыс. рублей, а если родятся сразу двое – положена выплата в 20 тыс. рублей.

    В Белгородской области при рождении третьего ребенка выплачивается чуть более 90 тыс. рублей. А если родится двойня (сразу третий и четвертый), семья получит 400 тыс. рублей. Выплата в 1 млн 200 тыс. рублей положена в случае рождения тройни (сразу третьего, четвертого и пятого ребенка).

    В некоторых регионах, например, в Бурятии, установлена дополнительная региональная выплата за рождение второго ребенка. В частности, в этой республике она составляет 232 тыс. 688 рублей.

    РМК не установлен в Москве, Астраханской, Пензенской областях, в Крыму, в Пермском и Ставропольском краях, Северной Осетии и Чечне.

    Помощь с погашением ипотеки для многодетных

    Субсидия в размере 450 тыс. рублей предоставляется семьям, в которых третий ребенок родился после 1 января 2019 года. Внести платеж можно по кредиту, который был оформлен до конца июня 2031 года.

    Есть нюанс: ипотечный договор должен быть оформлен до получения статуса многодетной семьи.

    Налоговый вычет для многодетных

    Кто может получить?

    · Официально трудоустроенные граждане, платящие НДФЛ.

    · Работающие по договору ГПХ или ИП, за которых налог платит заказчик.

    · Граждане, получившие статус беженца или временное убежище.

    Условия получения налогового вычета:

    · Ребенок младше 18 лет или в возрасте до 24 лет, если обучается по очной форме.

    · Годовой доход семьи не должен превышать 350 тыс. рублей.

    · Гражданство: получатель вычета должен быть резидентом РФ (находиться в стране не менее 183 дней в году).

    Сколько можно получить?

    За первого и второго ребенка размер вычета составит 1 тыс. 400 рублей. Таким образом, на двоих детей его размер достигнет 2 тыс. 800 рублей. В результате на выплате НДФЛ получится сэкономить 364 рубля в месяц.

    За третьего и последующих детей выплата будет больше. Размер вычета составит 3 тыс. рублей. В результате за трех детей суммарный вычет составит 5 тыс. 800 рублей. Семья сэкономит 754 рубля в месяц.

    Подать декларацию можно в любой момент в течение года, но не позднее трех лет после года, за который вы получаете вычет. Деньги перечислят на счет в течение 15 дней после проверки декларации.

    Вычет можно получить не только за своих детей, но и за детей супруга, подопечных, братьев и сестер (при определенных условиях).

    Транспортные льготы для многодетных

    Многодетные освобождаются от транспортного налога и, как практикуется в большинстве регионов РФ, могут не платить налог на один автомобиль. В ряде регионов льгота распространяется и на второй автомобиль, если он используется для перевозки детей.

    Как правило, освобождаются от налога автомобили с мощностью двигателя до 150–200 лошадиных сил.

    В некоторых регионах вместо полного освобождения от налога предусмотрена скидка.

    Кроме того, можно получить скидку в 50% на авиабилеты.

    Такую меру поддержки предоставляют не все авиакомпании и действует предложение не по всем направлениям, а количество льготных мест ограничено.

    Льгот при оформлении билетов на поезд нет, однако РЖД проводит различные акции, которые можно отслеживать.

    Льготы на уплату коммунальных услуг для многодетных

    Многодетным предоставляется 30-процентная скидка на услуги ЖКХ. При этом в ряде регионов действует более высокая скидка. Некоторые виды КУ под эту льготу не попадают, например, оплата капремонта.

    Земельные льготы для многодетных

    Можно уменьшить налог на земельный участок. По закону для многодетных снижается налоговая база на кадастровую стоимость 600 квадратных метров (шесть соток). Это означает, что вы не платите налог за первые шесть соток своего участка: те, у кого участок меньше, полностью освобождаются от уплаты налога, а те, у кого площадь участка превышает указанные шесть соток, платят только за превышающую площадь. Например, под налог попадает только 14 соток земли, если его общая площадь составляет 20 соток.

    При наличии двух и более участков можно выбрать, на какой из них будет применена льгота.

    Кроме того, в некоторых регионах есть возможность безвозмездно получить земельный участок под строительство дома или садоводство. Для этого необходимо встать в очередь и выполнить ряд условий, установленных региональным законодательством.

    Налоговый вычет на квартиру для многодетных

    По аналогии с земельным участком, собственники жилой недвижимости, имеющие трех и более детей, могут оформить дополнительный налоговый вычет на квартиру или дом.

    При расчете налога на квартиру из кадастровой стоимости вычитается 20 квадратных метров – это базовый вычет, доступный всем физлицам. А за каждого ребенка дополнительно вычитается по пять квадратных метров.

    Так, семья с тремя детьми полностью освобождается от налога за квартиру площадью 35 квадратных метров: 20 «базовых» квадратов + 3 х 5 (три ребенка дают еще 15 квадратов к компенсации). А если квартира имеет площадь 60 квадратных метров, то налог уплачивается только с 25 квадратов.

    С частными домами компенсация несколько возрастает. Для жилых домов базовый вычет составляет 50 квадратных метров. Дополнительно вычитается по семь квадратов за каждого ребенка.

    Вычет предоставляется автоматически, никаких заявлений подавать не надо. Применяется только к одному объекту недвижимости (квартире, дому, комнате) по выбору налогоплательщика.

    Льготы для многодетных семей в Москве

    Отдельно расскажем о поддержке, которую получают семьи с несколькими детьми, проживающие в российской столице.

    Так, есть единовременная выплата в размере 19 тыс. 223 рубля при рождении или усыновлении второго и последующих детей. На первого ребенка, кстати, в Москве выплачивают почти 7,3 тыс. рублей.

    Кроме того, есть ряд ежемесячных целевых субсидий, в том числе на одежду для школы и продукты питания, на оплату сотовой связи, компенсации коммуналки, а также на товары детского ассортимента.

    Отдельно ежемесячные перечисления, а также выплаты ко Дню знаний и Международному дню семьи установлены для семей, в которых воспитываются десять детей, а также матерям-пенсионеркам, которые родили более десяти детей.

    Многодетные семьи в Москве имеют право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта, за исключением такси. Также им предоставляется бесплатное парковочное место по месту жительства.

    Помимо этого, для них появляется возможность открыть семейный детский сад, место в котором могут получить дети в возрасте от трех лет. За малышами в таком саду присматривают родители или другие члены семьи.

    Другие льготы и натуральная помощь:

    · скидки на посещение музеев, театров, спортивных и культурных мероприятий;

    · бесплатное питание в школах;

    · первоочередное право на устройство в детсады;

    · бесплатная юридическая помощь;

    · психологическая поддержка.

    Для получения поддержки необходимо оформить статус многодетной семьи в Москве.

    Главное
    Минобороны показало удар «Искандером» по ангару с HIMARS в Николаевской области
    Российская ФАБ-3000 уничтожила пункт дислокации украинской нацгвардии
    Зеленский поблагодарил Байдена за «лидерство»
    Боррель заявил об уничтожении 70% энергомощностей Украины
    МВД Украины объявило в розыск предполагаемого убийцу Фарион
    СК завел дело после гибели девушек в квест-комнате Махачкалы
    Российский пловец Сомов прибыл на Олимпиаду в Париже

    Чем обернется прекращение поставок нефти по «Дружбе»

    Украина остановила поставки российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию, которые с таким боем были отвоеваны у ЕС в 2022 году. Пока Киев не пускает нефть только от «Лукойла». С какими экономическими последствиями столкнутся все участники истории, если Украина пойдет дальше и полностью перекроет поставки по «Дружбе»? Подробности

    Перейти в раздел

    «Знает ли сам Байден о том, что он снялся с гонки?»

    Президент США Джо Байден вышел из президентской гонки, о чем объявил в своих социальных сетях. В заявлении Байден поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис, которая, впрочем, не пользуется особой популярностью ни в кругу демократов, ни среди американцев в целом. Эксперты спорят, сможет ли она составить конкуренцию Дональду Трампу, и в то же время сходятся в том, что решение Байдена лишь усилит раскол внутри американского общества. Подробности

    Перейти в раздел

    Российскую авиацию закроют от западных ракет

    В Минобороны анонсировали строительство защитных ангаров для боевой авиации России. Причиной стал тот факт, что самолеты оказались уязвимы для высокоточных западных ракет с кассетной начинкой. По мнению спикеров, такие гаражи всерьез помогут обезопасить машины, а в качестве ориентира стоит рассмотреть советский опыт. Подробности

    Перейти в раздел

    Позорное поражение дивизии СС стало гордостью киевского режима

    22 июля исполнилось 80 лет со дня победы Красной армии в битве за Броды в ходе Великой Отечественной войны. Именно в ходе нее была полностью разгромлена и уничтожена дивизия СС «Галичина». Сегодня киевский режим занимается прославлением и нацистских коллаборационистов, и самой этой битвы – однако ирония истории для украинских властей заключается далеко не только в этом. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский имитирует желание мира

      Владимир Зеленский планирует провести до ноября новый «саммит мира» и утвердить на нем «план достижения мира». Ради этого приглашение на саммит получит и Москва, чему в Киеве ранее сопротивлялись. Что изменилось теперь? И почему Зеленский так спешит?

    • Джей Ди Вэнс – будущий президент США

      Выбрав в качестве напарника и кандидата в вице-президенты США сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса, Дональд Трамп обозначил своего преемника. Вэнс – лучший кандидат с точки зрения интересов России и худший для Украины, а также по-настоящему уникальный политик и вероятный будущий президент.

    • План Трампа – раздел Украины на автономии

      Помощник Дональда Трампа и наиболее вероятный следующий госсекретарь США Ричард Гренелл предложил не брать Украину в НАТО и разделить ее на «автономные регионы» ради достижения мира. Таким образом, США хотят вернуть повестку в 2014 год. Но с тех пор цена мира на Украине сильно возросла.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............