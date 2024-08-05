Как собрать ребенка в школу и во сколько это обойдется в 2024 году

Tекст: Ольга Никитина

Сколько стоит школьная форма

В России нет единого государственного стандарта школьной формы. В разработке находился ГОСТ на школьную форму, который планировалось принять в 2024 году, однако разработанный документ вызвал критику со стороны Роспотребнадзора. Никаких окончательных решений в этой области пока не принято.

Поэтому каждое учебное заведение самостоятельно определяет требования к одежде учеников. Обычно предпочтение отдается классическому стилю: темные брюки или юбки, светлые рубашки или блузки. Джинсы, обтягивающие вещи и яркие принты, как правило, не приветствуются.

В первую очередь, чтобы не промахнуться с выбором, ознакомьтесь с правилами дресс-кода, установленными в учебном заведении.

Стоимость школьной формы может значительно варьироваться в зависимости от выбранных брендов, качества материалов и количества необходимых вещей. Многие регионы России предоставляют финансовую поддержку семьям с детьми школьного возраста для приобретения школьной формы. Так, в Петербурге есть выплата в 5 тыс. рублей на каждого школьника – компенсация на приобретение формы для учебы.

Базовый гардероб в школу для девочек состоит из следующих предметов одежды:

Выплаты на школьную форму есть в ряде регионов России. Фото: Любимов Андрей/Агентство «Москва»

Рубашки (с коротким и длинным рукавом), блузки.



Юбки, сарафаны.

Жилеты, жакеты.

Футболки, водолазки.

Колготки, носки.

Верхняя одежда (демисезонная и зимняя).

Обувь (уличная по сезону и сменная – туфли или балетки).

Гардероб для мальчиков:

Рубашки (с коротким и длинным рукавом).

Брюки – в стандарт одежды для девочек они обычно не входят, но если дресс-код не слишком строгий, носить их в учебном заведении разрешается. К тому же на зимний период не мешает приобрести утепленные брюки, чтобы добираться до школы.

Жилет, джемпер, пиджак.

Футболки.

Носки.

Верхняя одежда (демисезонная и зимняя).

Обувь (уличная по сезону и сменная – туфли).

И мальчикам, и девочкам также потребуется спортивный костюм на физкультуру и кроссовки или кеды. В некоторых школах цветовая гамма спортивной формы также регламентирована – стоит уточнить этот момент в вашем учебном заведении. Кроссовки обычно рекомендуют приобретать с белой подошвой, чтобы не оставалось следов на полу в спортивном зале после тренировок.

Кстати, школьную форму можно сшить самостоятельно или заказать пошив, если готовые варианты в магазинах вам не подходят.

Качество материалов



При выборе одежды отдавайте предпочтение натуральным тканям или смесовым с небольшим содержанием синтетики (до 30%). Во втором случае одежда в меньшей степени склонна к деформированию и служит обычно дольше. С другой стороны, если синтетики в составе будет слишком много, ребенок будет потеть в этой одежде, ему будет некомфортно.

Практичность

Школьная форма должна быть удобной и легко стираться.

Рубашки/блузки

По количеству ориентируйтесь на 2-3 рубашки с коротким рукавом, 4-5 – с длинным рукавом. Плюс одна рубашка нарядная, на торжественные мероприятия, и еще одна утепленная, на холодный период.

На качестве рубашек лучше не экономить – они быстро утратят внешний вид, поскольку будут часто стираться.

Обувь

Выбирайте модель с удобной колодкой и нескользящей подошвой. Лучше отдать предпочтение натуральной коже, носиться такая обувь будет дольше. Правда, стоимость такой обуви может «кусаться», тогда можно обратить внимание на модели с натуральным внутренним материалом и кожаной стелькой.

Следите за распродажами, чтобы купить качественную детскую обувь по привлекательной цене. Так, в июне самые низкие цены на обувь из зимней коллекции. А скидки на кроссовки появляются к середине зимы – как раз в это время, скорее всего, у вас возникнет потребность обновить спортивную обувь, ведь снашивается она быстро.

Приобретая обувь на вырост, закладывайте запас в полтора-два сантиметра.

Кстати, не забудьте про мешок для обуви.

Комфорт

Одежда и обувь должны быть удобными и не сковывать движения. Учитывайте мнение ребенка, делая выбор.

Цвет школьной формы обычно темный – черный или темно-синий, иногда регламентом учебного заведения предусмотрены темно-красные пиджаки с эмблемой. Рубашки и блузки – светлые и однотонные, лучше всего – белые.

Ранец, портфель, рюкзак – что выбрать ребенку в школу?

Купить школьный рюкзак можно в интернет-магазине: выбор там широкий, есть в том числе модели с ортопедической спинкой. Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

От правильного выбора сумки, в которой ребенок будет носить большое количество учебников и тетрадей, зависит не только то, насколько удобно ему будет, но также и то, насколько он будет здоров.

Чем ранец лучше портфеля?

Педиатры единогласно рекомендуют ранцы для младших школьников. Ортопеды отмечают, что портфели и сумки на одном плече часто становятся причиной развития сколиоза и других проблем с позвоночником. Ранцы с двумя широкими лямками равномерно распределяют нагрузку на спину, снижая риск возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата.

На что обратить внимание при выборе ранца:

· Ортопедическая спинка : она должна быть плотной и иметь анатомическую форму, повторяющую изгибы спины ребенка.

· Регулируемые лямки : их длина должна легко регулироваться в зависимости от роста ребенка. Оптимально, если нижний край ранца находится на уровне талии.

· Вес ранца : со всеми учебниками и принадлежностями он не должен превышать 10–15% от веса самого ребенка. Для первоклассников оптимальный вес ранца – не более 700 граммов.

· Материал : выбирайте ранцы из прочных и водоотталкивающих материалов, таких как полиэстер или нейлон. Они легко стираются и долго служат.

· Количество отделений : оптимальное количество – два-три. Это позволит ребенку легко организовать свои вещи и быстро находить необходимое.

· Дополнительные карманы : отсеки для мелочей, пенала или бутылки с водой сделают ранец еще более функциональным.

· Светоотражающие элементы : они повысят безопасность ребенка в темное время суток.

· Ширина ранца : она не должна превышать ширину плеч ребенка.

Рюкзак

Перейти на обычный мягкий рюкзак можно, когда ребенок достигнет 12-летнего возраста.

Многие рекомендации для ранца актуальны и при выборе рюкзака. Подбирается он в зависимости от роста ребенка: заканчиваться он должен на уровне талии или чуть выше. Лямки у рюкзака обычно настраиваемые, их длину можно регулировать.

Нестандартная альтернатива

Если у ребенка много учебников, можно рассмотреть вариант рюкзака на колесах. Однако важно помнить, что ребенок должен возить его, а не носить.

При выборе школьного ранца стоит учесть мнение ребенка: ему должно быть комфортно, новый аксессуар должен нравиться и вызывать позитивные эмоции.

Правильно выбранный ранец поможет сохранить здоровье ребенка, обеспечит ему комфорт и удобство во время учебы. Кроме того, красивый и функциональный ранец повысит самооценку ребенка и поможет ему быстрее адаптироваться к школьной жизни.

Что еще пригодится?

Для девочек часто вместе с рюкзаком приобретают компактные сумочки через плечо, в которые можно сложить носовые платки, влажные салфетки и телефон. Мальчики, как правило, распределяют эти предметы в недрах рюкзака. Кстати, поэтому особенно важно покупать мальчикам рюкзак с большим количеством карманов – как внутренних, так и внешних.

На осенне-весенний период может пригодиться дождевик или зонт. По счастью, эти вещи приобретаются не на один сезон и даже не на один год.

Секреты экономии при покупках товаров для школьников

Есть несколько секретов, как сэкономить на покупке школьных принадлежностей: не забывайте про кэшбэк, следите за предложениями от вашего банка, а также мониторьте скидки и используйте купоны. Фото: Киселев Сергей/Агентство «Москва»

· Первое и самое главное – следите за распродажами и будьте в курсе цен. Так, зимнюю одежду можно приобрести со значительной скидкой, вплоть до 80%, если поймать удачный момент и отслеживать цены в конце весны – начале лета. Закупать другие школьные товары тоже лучше в начале лета – в ажиотажный период конца августа цены неизбежно будут выше.



· Составьте подробный список необходимого. Это поможет избежать спонтанных покупок и сэкономить время.

· Используйте интернет-ресурсы. Многие магазины предлагают онлайн-каталоги и возможность сравнить цены на различные товары. Это позволит вам сэкономить время и найти лучшие предложения.

· Покупайте оптом. Приобретая несколько товаров сразу, вы можете получить скидку. Например, можно объединиться с другими родителями и сделать совместную покупку.

· Следите за специальными предложениями в магазинах, участвуйте в программах лояльности.

· Используйте купоны и промокоды магазинов, которые можно найти на специальных сайтах или в социальных сетях.

· Не бойтесь торговаться с продавцами, особенно на рынках и в небольших магазинах.

· Сравнивайте цены: часто в интернет-магазинах цены на товары ниже, чем в ближайших небольших магазинчиках. Кроме того, многие интернет-магазины делают бесплатную доставку в пункт выдачи или по вашему адресу.

· Используйте кэшбэк-сервисы. С их помощью вы можете вернуть часть потраченных денег на покупку школьных товаров.

· Не гонитесь за брендами, ведь качественные товары можно найти и у менее известных производителей, и не покупайте все сразу: опытные родители откладывают покупки большинства канцтоваров и дополнительной одежды, которая не потребуется прямо сейчас, на середину – конец сентября, когда спрос поутихнет и цены схлынут.

Сколько придется потратить, собирая ребенка в школу в 2024 году?

Ранец для первоклассника обойдется в 2024 году не меньше чем в 2 тыс. рублей, рюкзаки – от 4 тыс. рублей.

Базовые рубашки для мальчиков и девочек с коротким рукавом стартуют от 600 рублей, с длинным – от 700 рублей. Базовые водолазки – от 400 рублей.

Брюки – от 1 тыс. рублей, сарафаны для девочек – от 600 рублей, юбки – от 450 рублей. Брючный костюм для девочки – от 1,9 тыс. рублей.

Пара сменной обуви – от 1 тыс. рублей за самый бюджетный вариант. Спортивная обувь – от 700 рублей, а спортивный костюм – от 1 тыс. рублей.

Мешок для сменки – от 180 рублей.

По данным Росстата, школьная форма для мальчика в 2023 году стоила 6,9 тыс. рублей, для девочки – 8,9 тыс. рублей.