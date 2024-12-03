Грузия выразила протест странам Прибалтики из-за санкций против официальных лиц

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

В числе тех, против кого были введены санкции, оказались почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Причиной стали якобы нарушения прав человека и откат от демократии.

В МИД Грузии заявили, что это решение «не отвечает рамках партнерских отношений между странами».

Также было отмечено, что Грузия привержена международным нормам и ее государственные органы действуют в рамках Конституции Грузии и международных стандартов для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка.

В МИД Грузии подчеркнули, что Грузия продолжает процесс евроинтеграции и считает неприемлемыми заявления против ее государственых институтов.

Ранее Эстония, Литва и Латвия совместно приняли решение санкционировать около 10 грузинских официальных лиц, запретив им въезд в эти страны.