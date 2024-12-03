В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но даже декларативную готовность Украины начать эксгумационные работы на Волыни польские власти надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Грузия выразила протест странам Прибалтики из-за санкций против официальных лиц
Главы дипломатических миссий стран Прибалтики, аккредитованные в Тбилиси, были вызваны во вторник в МИД Грузии, где им выразили «озабоченность» из-за санкций против официальных лиц страны, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В числе тех, против кого были введены санкции, оказались почетный председатель правящей «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и глава МВД Вахтанг Гомелаури. Причиной стали якобы нарушения прав человека и откат от демократии.
В МИД Грузии заявили, что это решение «не отвечает рамках партнерских отношений между странами».
Также было отмечено, что Грузия привержена международным нормам и ее государственные органы действуют в рамках Конституции Грузии и международных стандартов для обеспечения безопасности и поддержания общественного порядка.
В МИД Грузии подчеркнули, что Грузия продолжает процесс евроинтеграции и считает неприемлемыми заявления против ее государственых институтов.
Ранее Эстония, Литва и Латвия совместно приняли решение санкционировать около 10 грузинских официальных лиц, запретив им въезд в эти страны.