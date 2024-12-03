В Польше заявили о «прорыве» в деле эксгумации жертв «Волынской резни», основываясь на обещаниях главы МИД Украины. Но обе стороны знают, что ничего не изменится. Однако даже декларативную готовность Украины начать поисково-эксгумационные работы на Волыни нынешние польские власти явно надеются использовать в своих политических целях.0 комментариев
Российский посол заявил о продолжении отношений с Британией
Российский посол в Лондоне Андрей Келин сообщил о продолжении дипломатических отношений с Британией, несмотря на непростую и состязательную обстановку.
Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что дипломатические отношения между Россией и Британией продолжаются, сообщает RT.
По словам Келина, несмотря на сложную и состязательную обстановку, контакты между странами не прекращаются. Он отметил, что британское посольство продолжает работать в Москве, а российские дипломаты в Лондоне поддерживают контакты с министерством иностранных дел Британии.
«Я бы не хотел использовать слово враждебный, я сказал бы, что мы работаем в очень сложной, состязательной обстановке. Но контакты продолжаются», – подчеркнул Келин. Он добавил, что российские дипломаты имеют возможность посещать министерство иностранных дел и поддерживать дипломатическое взаимодействие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, передача которых состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера, но о поставке не объявляли публично.