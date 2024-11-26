Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».16 комментариев
Британия поставила Киеву десятки ракет Storm Shadow
Великобритания тайно передала Киеву десятки крылатых ракет Storm Shadow
Великобритания несколько недель назад тайно поставила на Украину десятки крылатых ракет Storm Shadow, о чем не было объявлено публично.
Британия несколько недель назад поставила десятки крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает Bloomberg. Передача ракет состоялась впервые во время премьерства Кира Стармера. Согласно источникам агентства, о поставке не объявляли публично, и не сообщалось точное количество ракет, а также дата их прибытия.
Ракеты были отправлены до разрешения США и Британии на применение дальнобойного оружия для ударов с украинской территории вглубь России. 21 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что США и НАТО дали разрешение на использование такого оружия, после чего британские и американские ракеты атаковали российские военные объекты в Курской и Брянской областях.
Россия в ответ применила новейшие баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре, подчеркнув, что дальнейшая эскалация Западом может повлечь тяжелые последствия для него самого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».
Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, а также что этими вооружениями управляют американские, британские и французские военные.
Издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения, и отмечает, что это решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.