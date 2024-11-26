Журнал National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает National Review, решение США о разрешении использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов с украинской территории вглубь России было принято слишком поздно, чтобы быть максимально эффективным. Журнал отмечает, что решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Джо Байден, возможно, стремится предоставить Украине больше возможностей до смены власти в Белом доме.



По словам президента России Владимира Путина, США и их союзники по НАТО ранее разрешили применение дальнобойного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. В ответ Россия применила новые баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин подчеркнул, что провокации Запада могут обернуться тяжелыми последствиями в случае эскалации конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход к конфликту на Украине, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».

Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.

