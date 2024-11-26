Том Хэнкс объявил о своем решении покинуть США после победы Дональда Трампа. Этот политический жест подчеркивал несогласие актера с новым руководством страны. Однако уже через два дня после отъезда Хэнкс вернулся в Штаты, объяснив это фразой: «Хлопать дверью – не в моих правилах».16 комментариев
National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными
Журнал National Review назвал удары США вглубь России малоэффективными
Американское издание National Review считает, что разрешение США использовать ракеты ATACMS для ударов с территории Украины по России будет неэффективно из-за позднего принятия решения.
Как сообщает National Review, решение США о разрешении использовать тактические баллистические ракеты ATACMS для ударов с украинской территории вглубь России было принято слишком поздно, чтобы быть максимально эффективным. Журнал отмечает, что решение принято в условиях неопределенности, вызванной планами избранного президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Президент США Джо Байден, возможно, стремится предоставить Украине больше возможностей до смены власти в Белом доме.
По словам президента России Владимира Путина, США и их союзники по НАТО ранее разрешили применение дальнобойного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях. В ответ Россия применила новые баллистические ракеты «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепре. Путин подчеркнул, что провокации Запада могут обернуться тяжелыми последствиями в случае эскалации конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание National Review подвергло критике администрацию Джо Байдена за безответственный подход к конфликту на Украине, обвиняя его в затуманенном стратегическом мышлении и запоздалых решениях.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби подтвердил наличие у Украины разрешения использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по Курской области и «рядом с ней».
Европейское издание Advance заявило, что удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по России являются прямым нападением США и их союзников, которые фактически участвуют в боевых действиях против России.