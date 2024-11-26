National Review раскритиковал стратегию Байдена в поддержке Украины

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», журнал National Review подверг критике подход Джо Байдена к конфликту на Украине. В публикации сказано, что администрация Байдена явно демонстрирует безответственность и недостаточное стратегическое мышление. В статье отмечается, что американский президент медлил в предоставлении Украине необходимых систем вооружения, несмотря на просьбы Киева.



Журнал указывает, что решение разрешить использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории было запоздалым. Это, по мнению авторов, связано с желанием дать украинским военным больше возможностей до вступления в должность Дональда Трампа.

В публикации National Review говорится: «Неохотное согласие Байдена на одну из запросов Украины ставит под сомнение его стратегическое мышление, каким бы оно ни было». Также указывается, что если единственной причиной разрешения на использование ATACMS стало опасение, что Трамп может этого не сделать, то это является обвинительным актом в адрес администрации Байдена.

Издание подчеркивает, что действия Байдена привели Украину в положение, когда ее население настроено просить о мире, а Запад может столкнуться с очередным замороженным конфликтом. Это, в свою очередь, ухудшит безопасность в Европе. Публикация резюмирует, что администрация оставит Трампу «плохое положение дел», которое заметно ухудшилось.

Администрация президента США Джо Байдена вместо урегулирования ситуации на Украине лишь усугубляет конфликт, в отличие от команды Дональда Трампа. Песков подчеркнул, что представители администрации Трампа часто говорят о мире и мирных планах, в то время как действующая администрация предпочитает провокации.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что администрация Байдена заинтересована в продолжении конфликта на Украине, что подтверждает ее как «партию войны». По информации Bloomberg, Байден намерен укрепить оборонные возможности Украины перед возможным возвращением Трампа в Белый дом.

