Tекст: Ольга Иванова

Песков заявил, что администрация Байдена предпринимает усилия для продолжения конфликта на Украине, он охарактеризовал ее как «партию войны», стремящуюся не допустить завершения конфликта, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что США используют Украину как инструмент для достижения своих стратегических целей, направленных против России. «Ну, все-таки администрация Байдена – это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась», – заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам Пескова, конфликт на Украине выгоден США, поскольку позволяет им пытаться нанести стратегическое поражение России. Он подчеркнул, что это часть широкой стратегии, которую проводит американская сторона, удерживая конфликт в активной фазе и поддерживая напряженность в регионе.

Ранее Песков заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.