Песков заявил о стремлении администрации Байдена сохранить конфликт на Украине

  • Новость часаВСУ потеряли за сутки более 260 военных на Курском направлении
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    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    США пригрозили союзникам за помощь в аресте Нетаньяху
    Песков объяснил, почему ранее не было известно о разработке «Орешника»
    В Кремле заявили о секретности разработки ракеты «Орешник»
    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали, попав в засаду
    Рар: Выборы в Румынии подтверждают кризис либеральной модели в Европе
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Правый поворот Европы неостановим

    Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

    5 комментариев
    Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв Демография – не про деньги

    Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

    18 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    31 комментарий
    24 ноября 2024, 14:28 • Новости дня

    Песков заявил о стремлении администрации Байдена сохранить конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Уходящая администрация президента США Джо Байдена, заинтересована в продолжении конфликта на Украине и предпринимает действия для его эскалации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что администрация Байдена предпринимает усилия для продолжения конфликта на Украине, он охарактеризовал ее как «партию войны», стремящуюся не допустить завершения конфликта, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что США используют Украину как инструмент для достижения своих стратегических целей, направленных против России. «Ну, все-таки администрация Байдена – это партия войны. Это ястребы войны. Они неоднократно демонстрировали, что они хотят и будут делать все, чтобы эта война не заканчивалась», – заявил он в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

    По словам Пескова, конфликт на Украине выгоден США, поскольку позволяет им пытаться нанести стратегическое поражение России. Он подчеркнул, что это часть широкой стратегии, которую проводит американская сторона, удерживая конфликт в активной фазе и поддерживая напряженность в регионе.

    Ранее Песков заявил, что США предпринимают все более безрассудные шаги, провоцируя напряженность вокруг конфликта на Украине.

    23 ноября 2024, 16:43 • Новости дня
    Американский эксперт заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Американский эксперт Шрайвер заявил об ужасе на Западе после удара «Орешником»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные политические и военные круги охвачены ужасом после удара российской ракеты «Орешник» по военному объекту ВСУ, заявил американский военный эксперт Уилл Шрайвер.

    Эксперт подчеркнул, что этот удар разрушил иллюзии Запада о собственной непобедимости и надежности их стратегий, передает РИА «Новости».

    «Этот запах... Западные политические и военные круги пронизывает особый запах после того, как удар «Орешника» разрушил их хрупкие иллюзии о непобедимости», – написал Шрайвер в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад пытается скрыть испуг от испытания российской ракеты «Орешник», но неудачно.

    Издание Financial Times писало, что боевое испытание этой ракеты продемонстрировало способность России опередить западные страны в ответных мерах.

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    23 ноября 2024, 16:37 • Новости дня
    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка

    ЕК: ЕС и США обсудили влияние санкций на Газпромбанк

    В ЕК прокомментировали санкции США против Газпромбанка
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз (ЕС) наблюдает за эффектом от санкций США против Газпромбанка, сообщили в Еврокомиссии (ЕК).

    По словам представителя пресс-службы ЕК, ЕС внимательно следит за последствиями американских санкций против Газпромбанка, через который осуществляется оплата поставок газа из России, РИА «Новости».

    «Мы внимательно следим за последствиями этих мер», – заявил он в ответ на вопрос о возможных трудностях, связанных с введением ограничений. Он также добавил, что ЕС и США поддерживают постоянный открытый канал связи для обсуждения совместных действий, направленных на снижение доходов России в контексте ситуации на Украине.

    В ЕК подчеркнули, что приняли к сведению решение США ввести санкции против ряда российских финансовых институтов, включая Газпромбанк и его дочерние структуры.

    Напомним, Министерство финансов США включило в санкционные списки несколько крупных российских банков, включая Газпромбанк, БКС-банк и банк «Центрокредит». Агентство Bloomberg сообщило, что Европа оказалась на пороге нового энергетического кризиса из-за истощающихся запасов газа и недавних санкций США против Газпромбанка.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    23 ноября 2024, 17:03 • Новости дня
    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Украинский блогер Шарий сообщил об отъезде дипломатов США, Британии и других стран из Киева

    Шарий заявил об отъезде сотрудников посольств США и Британии из Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники американского, британского, французского и немецкого посольств выехали за пределы Украины, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Шарий в своемTelegram-канале написал, что сотрудники посольств США, Британии, Франции и Германии покинули пределы Украины. По его словам, большинство из них направились в соседнюю Польшу, а некоторые уехали сразу в свои страны.

    Шарий заявил, что Украину также покинули представители китайского дипломатического корпуса, сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран.

    Официальных подтверждений от самих посольств пока не поступало.

    Ранее посольство США в Киеве временно закрыли после получения сообщения о возможной масштабной воздушной атаке 20 ноября.

    Власти Украины приняли решение о временном ограничении работы ряда государственных органов и отмене заседания Верховной рады из-за вопросов безопасности.

    Позже Владимир Зеленский в видеообращении выразил недовольство депутатами за отмену заседания Верховной рады и посольствами за приостановку работы без воздушной тревоги.

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    23 ноября 2024, 18:00 • Новости дня
    Посол Ирана потребовал наказать полицейских Казани за задержание студентов

    Посол Ирана Джалали выразил недовольство задержанием иранских студентов в Казани

    Посол Ирана потребовал наказать полицейских Казани за задержание студентов

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил недовольство задержанием иранских студентов после драки в Казани и настаивает на наказании виновных полицейских, следует из сообщения дипломата в соцсети.

    Посол Ирана в Москве Казем Джалали выразил недовольство действиями российских правоохранителей, задержавших иранских студентов после массовой драки у Казанского федерального университета. Джалали потребовал привлечь к ответственности сотрудников полиции, причастных к этому инциденту, передает Ura.Ru.

    «Любое неподобающее поведение в отношении иранских студентов и граждан подлежит осуждению, и российские ответственные должностные лица должны отвечать за такие печальные события. Самым серьезным образом был взят на контроль вопрос о имевшем место проявлении неподобающего отношения к иранским студентам в Казани», – заявил дипломат.

    Джалали также добавил, что уже достигнуты «хорошие результаты» в разбирательстве инцидента и выразил надежду на скорое принятие мер против виновных полицейских. По его словам, иранское посольство продолжает активно следить за развитием ситуации и ожидает от российских властей принятия необходимых шагов для обеспечения справедливости.

    Ранее в Казани у центра для иностранных студентов произошла массовая драка. К моменту открытия учреждения 22 ноября у здания собрались около 200 человек. По данным МВД Татарстана, два человека, начавшие драку на улице Гвардейской, были задержаны.

    Ранее в Казани после сообщений о стрельбе в кафе был задержан мужчина.

    В Сочи полиция задержала 23 мужчин, устроивших драку из-за девушки, в результате которой пострадал 17-летний подросток.

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    23 ноября 2024, 19:38 • Новости дня
    Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    РБК: Стало известно об отставке командующего группировкой войск «Юг»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с должности командующего группировкой войск «Юг», сообщают СМИ.

    Как передает РБК со ссылкой на источник в Минобороны, знакомый с кадровыми перестановками, Анашкин снят с должности в рамках плановой ротации.

    «Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях, включая миротворческие», – приводит агентство его слова.

    Ранее о возможной отставке генерала сообщили военкор Юрий Котенок и Telegram-каналы «Мир с Юрием Подолякой» и «Рыбарь». Официальных заявлений о назначении или увольнении Анашкина на данный момент не поступало.

    Анашкин родился в 1968 году в Куйбышеве (ныне Самара) и начал военную службу в составе Советской армии в 1987 году. В его карьере значится участие в Первой и Второй чеченских войнах, а также командование миротворческими силами в Боснии и Герцеговине.

    До назначения командующим войсками «Юг» Анашкин занимал ряд высокопоставленных должностей, включая пост заместителя командующего 58-й и 8-й армий Южного военного округа, а также командира воинского формирования в Нагорном Карабахе.

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    24 ноября 2024, 00:27 • Новости дня
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»
    Киев не поверил в существование гиперзвуковой ракеты «Орешник»

    Tекст: Максим Попов

    Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии гиперзвуковой ракеты «Орешник», которая якобы нанесла удар по военному объекту в Днепре.

    Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новейшей российской ракеты средней дальности «Орешник» не существует. «Нет никаких «Орешников» в России», – приводит РБК слова политика.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова Подоляка. В своей публикации в Telegram, Захарова напомнила о предыдущих заявлениях Киева: «Многие годы они отрицали существование Крымского моста, но потом начали призывать его уничтожить,» – написала она.

    «Может, для начала на Банковой определятся, существует ли Южмаш?», - задалась вопросом дипломат.

    Напомним, 21 ноября президент России Владимир Путин впервые сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по производственному объекту в Днепропетровске. По словам российского лидера, ракетный удар был нанесен в ответ на атаки ВСУ ракетами ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям. Как отметили в Минобороны, ракета «Орешник» была использована в безъядерном исполнении и все ее боевые блоки достигли цели. После этого СБУ засекретила информацию об ударе ракеты «Орешник» по «Южмашу».

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    23 ноября 2024, 17:32 • Новости дня
    Внук Пугачевой начал зарабатывать на каверах российских хитов в США

    Внук Пугачевой Никита Пресняков начал зарабатывать на каверах российских хитов в США

    Внук Пугачевой начал зарабатывать на каверах российских хитов в США
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков начал гастролировать по США с кавер-версиями российских хитов 2000-х, пишут СМИ.

    Среди песен, которые исполняет Пресняков, – «Люби меня люби» группы «Отпетые мошенники», «На заре» группы «Альянс» и «Прогулка» Земфиры, передает Ura.ru со ссылкой на Life.ru.

    Успешные концерты уже прошли в Нью-Йорке и Майами, а цены на билеты варьируются от 55 до 550 долларов.

    В сентябре мировой судья в Москве вынес решение о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг с актера Никиты Преснякова за неуплату взносов на содержание общего имущества многоквартирного дома. Ранее супруг Пугачевой Максим Галкин (признан иноагентом в РФ) опроверг информацию о том, что певица до конца этого года планирует выступить в России.

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    23 ноября 2024, 18:12 • Новости дня
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    Военкор Коц опроверг удар по командному пункту в Курской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военный корреспондент Александр Коц заявил об отсутствии потерь на командном пункте в Курской области, опровергнув слухи о якобы гибели 500 корейских солдат и руководства группировки «Север».

    В Telegram-канале Коц заявил, что распространяемые заявления о массовых потерях и гибели 500 корейских солдат не соответствуют действительности.

    «Там, оказывается, 500 корейцев еще погибли. А что, простите, такому количеству корейских солдат делать на командном пункте? Где вы вообще видели командные пункты с таким количеством людей?», – подчеркнул он.

    Кроме того, Коц отверг утверждения о гибели руководства группировки «Север». «Ну и про гибель руководства группировки «Север» такая же брехня», – написал военкор.

    Ранее офицер украинской армии добровольно сдался в плен и раскрыл расположение командного пункта ВСУ, что позволило нанести по нему удар.

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    23 ноября 2024, 21:38 • Новости дня
    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года

    Залужный предположил прорыв фронта в украинском конфликте после 2027 года

    Залужный допустил прорыв фронта после 2027 года
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский посол в Лондоне и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил о возможном прорыве фронта в украинском конфликте после 2027 года.

    «По моим подсчетам, видимо, после 2027 года», – сказал он, передает РИА «Новости».

    Залужный считает, что такой прорыв может произойти «благодаря накоплению необходимого количества материалов».

    Ранее генерал ВСУ Дмитрий Марченко заявлял, что фронт украинских военных обрушился под натиском российских войск из-за усталости военнослужащих, разбалансировки управления и дефицита резервов, и отмечал, что украинские войска испытывают значительные трудности на линии фронта.

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    23 ноября 2024, 23:04 • Новости дня
    Ракета ВСУ стоимостью 2,5 млн долларов уничтожила пустые бочки в Бердянске

    ВСУ поразили в порту Бердянска бочки из-под топлива, которые не утилизировали

    Tекст: Максим Попов

    В результате ракетного удара ВСУ в порту Бердянска были уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива, которые ранее не были утилизированы, сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты Владимир Рогов.

    «Ударом ракеты стоимостью 2,5 млн долларов США уничтожены и повреждены несколько бочек из-под топлива. Ранее данные бочки были выведены из эксплуатации, но не сданы в переработку или утилизированы», – приводит ТАСС слова Рогова.

    По предварительным данным, порт был атакован британской крылатой дальнобойной ракетой Storm Shadow.

    До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что атака ВСУ на порт Бердянска не повлияла на его работу.

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    24 ноября 2024, 11:08 • Новости дня
    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали

    Шесть бойцов ЧВК «Вагнер» погибли в Мали в результате засады террористов

    Группа бойцов ЧВК «Вагнер» погибла в Мали
    @ AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Мали шесть бойцов частной военной компании «Вагнер» погибли во время атаки террористов. Нападение произошло в регионе Мопти, где российская колонна попала в засаду.

    Группа бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали подверглась атаке террористов, сообщает «Лента.ru». Шесть российских наемников погибли в результате нападения, организованного группировкой Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM), связанной с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

    Событие произошло 21 ноября, когда колонна бойцов ЧВК «Вагнер» оказалась в засаде в регионе Мопти. В ходе боя террористы уничтожили транспортные средства группы. Бойцы занимались охраной контрольно-пропускного пункта в центральной части Мали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командир штурмовиков группы «Вагнер» Михаил Приходько погиб в бою в Мали, проявив мужество и самоотверженность. В августе найдено подтверждение причастности Главного управления разведки Украины к атаке в Мали. Власти Мали призвали пресечь «подрывную деятельность украинских посольств».

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    24 ноября 2024, 10:22 • Новости дня
    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
    Москва предостерегла Южную Корею от поставок оружия Украине
    @ EPA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко предупредил о последствиях поставок южнокорейского оружия Украине, которые могут окончательно разрушить отношения между Сеулом и Москвой.

    Руденко заявил, что поставки Южной Кореей оружия Украине окончательно разрушат отношения между Москвой и Сеулом. Он подчеркнул, что в Сеуле должны осознавать последствия возможного использования южнокорейских вооружений, так как это может привести к гибели российских граждан, передает ТАСС.

    Он отметил, что Российская Федерация будет реагировать на такие поставки всеми необходимыми способами. Руденко выразил сомнение в том, что подобные действия укрепят безопасность Республики Корея.

    Ранее профессор Института Китая и современной Азии РАН Георгий Толорая заявил, что Южная Корея выразила сильное недовольство из-за сближения России и КНДР, добавив 250 новых санкций и угрожая поставками оружия Киеву.

    Korea Times сообщала, что США предварительно уведомили Сеул о решении разрешить Украине наносить удары по России с использованием дальнобойного оружия.

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    24 ноября 2024, 11:59 • Новости дня
    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине

    Financial Times: Россия вербовала йеменских наемников для участия в боевых действиях на Украине

    FT: Россия привлекла йеменских наемников для войны на Украине
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские вооруженные силы завербовали сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине, используя сеть контрабанды, связанной с группировкой хуситов, пишет Financial Times.

    Как сообщает Financial Times, российские вооруженные силы завербовали сотни йеменских мужчин для участия в боевых действиях на Украине. Они якобы были привлечены через теневую сеть контрабанды, указывающую на растущие связи Москвы с мятежной группировкой хуситов. Йеменские рекруты, прибывшие в Россию, рассказали Financial Times, что им обещали высокооплачиваемую работу и даже российское гражданство. Однако по прибытии с помощью компании, связанной с хуситами, они были насильственно введены в состав российской армии и отправлены на фронт.

    Появление йеменских наемников на Украине подчеркивает, как конфликт втягивает солдат из-за рубежа на фоне растущих потерь. В числе рекрутов наемники из Непала и Индии и около 12 тыс. северокорейских солдат, утверждает FT. По оценкам издания, эти действия также свидетельствуют о сближении России с Ираном и союзными ему радикальными группировками на Ближнем Востоке.

    Американские дипломаты утверждают, что Россия активно контактирует с хуситами и обсуждает поставки оружия. Тим Лендеркинг, специальный посланник США по Йемену, подтвердил наличие российских специалистов в Сане для углубления диалога с хуситами. Среди обсуждаемого оружия – системы, которые могут улучшить возможности хуситов по поражению целей в Красном море.

    Абдулла, один из йеменских рекрутов, рассказал FT, как его группа была насильно доставлена в Россию, где их заставили подписать контракты. Он описал, как при отказе подписать контракт на русском языке, над ними якобы стреляли из пистолета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы хуситов из движения «Ансар Аллах» нанесли ракетные и беспилотные удары по авианосцу США «Авраам Линкольн» в Аравийском море и двум эсминцам в Красном море. Заместитель министра обороны США Уильям Лаплант выразил потрясение по поводу арсенала йеменских хуситов, которые за последние месяцы оснащаются все более продвинутыми ракетами, способными перекрыть международное судоходство. Госдеп США заявил о прибытии до 10 тыс. солдат КНДР в Курскую область для боевых действий.

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    24 ноября 2024, 11:36 • Новости дня
    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском

    Крупная группировка ВСУ под Купянском оказалась в огневом мешке

    ВСУ попали в огневой мешок под Купянском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка Вооруженных сил Украины под Купянском окружена огнем, блокированы восемь оккупированных населенных пунктов, включая Сеньково.

    Под Купянском крупная группировка Вооруженных сил Украины оказалась в огневом мешке, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По их данным, как минимум восемь оккупированных ВСУ населенных пунктов находятся в окружении огнем. Среди них упоминаются населенные пункты, расположенные в промежутке от Купянска до Сеньково.

    Силовые структуры подчеркивают, что это весьма крупная группировка, что усложняет ситуацию для ВСУ в этом районе. Операция по удержанию территории продолжается, и украинские военные испытывают значительные трудности в связи с блокированием важных маршрутов снабжения и маневра.

    Подобные ситуации на линии фронта подчеркивают напряженность боевых действий в регионе. Ожидается, что развитие событий в этом районе будет иметь значительное влияние на общую стратегическую обстановку на восточном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском, где гуманитарная ситуация приблизилась к критической из-за активных боевых действий, а группировка «Запад» уничтожила до 20 бойцов ВСУ на Купянском направлении.

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    23 ноября 2024, 18:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Францию в желании «добить» Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о разрешении ударов дальнобойными ракетами по российской территории ведут не к поддержке, а к «добиванию» Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Это не поддержка Украины, а ее добивание», – сказала Захарова, комментируя слова Барро о возможности использования Украиной дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает ТАСС.

    Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов заявил, что Франция и Британия понесут ответственность за оказание помощи Украине в ракетных ударах по России, и Москва ответит на эти действия. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в управлении ракетными ударами по территории России.

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    Южная Америка и Россия окажутся спасителями Китая

    Железная дорога от океана до океана – и сеть морских портов, окутывающая весь мир. Так выглядят грандиозные планы создания Китаем всемирной транспортной инфраструктуры, и часть из них уже реализована. Происходящее имеет значение в том числе для интересов России – особенно в контексте глобального противостояния между Пекином и Вашингтоном. Подробности

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    Запад неадекватно воспринял сигнал от «Орешника»

    Уходящая неделя войдет в историю, как один из решающих этапов эскалации конфликта между Западом и Россией. Какие боевые характеристики комплекса «Орешник» являются самыми впечатляющими, почему его испытания являются сигналом далеко не только киевскому режиму и почему реакция Запада на эту ракету является неадекватной? Подробности

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    За что Сталин отправил в штрафники целый полк

    Ровно 80 лет назад, 23 ноября 1944 года, вышел приказ наркома обороны Иосифа Сталина о переводе в штрафные части целого кавалерийского полка. Каким образом и при каких обстоятельствах проштрафился этот полк, чем искупил свою вину – и какие еще подобные случаи бывали во время Великой Отечественной? Подробности

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    Китай забирает одну из важнейших французских легенд

    Китай сделал новый шаг на пути глобальной торговой экспансии – и на этот раз очередь дошла до поистине легендарных продуктов. Возможно, уже в ближайшие годы один из символов западной алкогольной культуры – коньяк – будет разливаться вовсе не в строго определенном регионе Франции, а в Китае. Как такое произошло? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Правый поворот Европы неостановим

      Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной. И то, что не удалось в шестидесятых, может вполне обрести новую жизнь.

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    • Андрей Рудалёв Андрей Рудалёв
      Демография – не про деньги

      Дом строится, большая семья создается через внутреннее домостроительство, через масштабность задач и ощущение собственной полноценности и силы. Это важное ощущение личной человеческой победительности было достигнуто в те же послевоенные годы, когда рожали детей вовсе не ради денег, а для будущего.

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    • Анна Долгарева Анна Долгарева
      Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

      Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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