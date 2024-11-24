Песков: США провоцируют эскалацию конфликта на Украине безрассудными шагами

Tекст: Дарья Григоренко

В интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в Telegram-канале, Песков отметил, что России приходится постоянно отвечать на такую беспрецедентную эскалацию, которую провоцирует в первую очередь уходящая администрация в Вашингтоне.

Песков также обратил внимание на недавнее обновление ядерной доктрины России, утвержденное президентом Владимиром РФ Путиным. Он заявил, что эти изменения следует рассматривать как сигнал Западу и что в этом нет случайностей, а есть определенная закономерность. «Президент (РФ Владимир) Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами», – отметил Песков.

Ранее Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден намерен максимально укрепить оборонные возможности Украины, чтобы Киев мог эффективно противостоять России после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

В пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что действия президента США Джо Байдена и его союзников в Европе направлены на сохранение гегемонии за счет обострения глобальной ситуации.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия администрации Джо Байдена, включая поставки вооружений на Украину, направлены на то, чтобы оставить неблагоприятное наследство для возможной будущей администрации Дональда Трампа.