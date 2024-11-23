Ульянов предупредил Францию и Британию об ответственности за помощь Украине ракетами

Tекст: Вера Басилая

«Франция и Великобритания решили помочь Украине с использованием высокоточных ракет и заплатят за это», – приводит ТАСС слова Ульянова.

Он отметил, что Москва не оставит без ответа ракетные атаки на Россию, а также заявил, об опасном решении Белого дома по ударам вглубь России.

Постпред России также выразил недовольство действиями США, указав на их потенциальную угрозу международной безопасности.

Агентство Bloomberg сообщило, что Украина впервые использовала дальнобойные ракеты Storm Shadow, предоставленные Британией, для удара по целям вглубь российской территории.

Минобороны сообщило, что ВСУ ранее выпустили шесть ракет ATACMS по Брянской области.

Президент России Владимир Путин назвал испытание «Орешника» ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут.

Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.







