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Daily Mail подсчитала время подлета «Орешника» до городов Европы
Daily Mail подсчитала, что ракета «Орешник» долетит до Лондона за 16-17 минут
Российская баллистическая ракета «Орешник» способна достичь любого города в Европе менее чем за 20 минут, сообщила газета Daily Mail.
Британская газета Daily Mail подсчитала, что новая российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» при запуске с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области долетит до Берлина за 11-12 минут, до Рима за 13-14 минут, до Брюсселя за 14-15 минут, до Парижа за 15-16 минут и до Лондона за 16-17 минут, передает РИА «Новости».
Издание пишет, что «Европу отделяет от армагеддона всего несколько минут из-за новой ракеты Путина».
Ранее президент России Владимир Путин поддержал предложение о принятии на вооружение российской ракетной системы средней дальности «Орешник».
Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев доложил Путину, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей территории Европы.
Также Путин заявил, что средств перехвата ракеты «Орешник» на сегодняшний день в мире не существует.