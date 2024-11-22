Путин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет

«Ракетная система «Орешник» – это не просто эффективное гиперзвуковое оружие. В силу своей ударной мощи, особенно при массированном, групповом применении, да еще и в сочетании с другими высокоточными дальнобойными системами, которые также есть у России, результаты ее использования по объектам противника будут сопоставимы по эффекту, по своему могуществу с оружием стратегического назначения», – заявил Путин. Его слова приводит официальный сайт главы государства.

По его словам, по факту система «Орешник» стратегическим оружием не является, это не межконтинентальная баллистическая ракета. Кроме того, она не является и средством массового поражения, так как это высокоточное оружие.

«При этом, как уже отмечал, добавлю, что средств противодействия такой ракете, средств ее перехвата на сегодняшний день в мире нет, не существует. И еще раз подчеркну: испытания новейшей системы мы будем продолжать», – отметил глава государства. Он добавил, что решение по серийному производству этой системы принято: «Да, собственно говоря, оно практически организовано».

Президент сообщил, что «Орешник» будет поставлен на вооружение в Ракетные войска стратегического назначения.

«И еще важно, что кроме системы «Орешник» в России сегодня находятся в работе для дальнейшего испытания сразу несколько систем подобного рода. По результатам испытания это оружие также пойдет в серию. То есть у нас складывается целая линейка комплексов средней и меньшей дальности», – уточнил Путин.



Ранее Путин заявил, что ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем.