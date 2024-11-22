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Путин: Система «Орешник» – это не модернизация старых, еще советских систем
Ракетный комплекс «Орешник» создан на базе новейших разработок и не является модернизацией советских систем, заявил на состоявшемся в пятницу совещании с руководством Минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем президент России Владимир Путин.
«Система «Орешник» – это не модернизация старых, еще советских систем. Хотя понятно, все мы вышли из различных систем Советского Союза, все мы воспитывались на том, что было сделано предыдущими поколениями, в известной степени пользовались их результатами. Но эта система действительно прежде всего результат вашей работы, работы, которая была проделана в российские времена, в условиях новой России. Она создана именно на базе современных, новейших разработок», – заявил Путин. Его слова приводит официальный сайт главы государства.
«В сегодняшних условиях, когда мы сталкиваемся с новыми, возрастающими угрозами и вызовами, работа над такими системами вооружения имеет особое, можно сказать, жизненно важное значение для нашей страны», – добавил президент.
Ранее Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях.