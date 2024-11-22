  • Новость часаПутин: Средств перехвата ракет «Орешник» на сегодняшний день в мире нет
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    Путин: Система «Орешник» – это не модернизация старых, еще советских систем
    Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях
    Путин заявил о разработке в России линейки ракет средней и меньшей дальности
    Путин поблагодарил создателей системы «Орешник»
    Бжания сообщил о своем отъезде из Абхазии
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русские ведьмы и упыри способны оттеснить американские ужасы

    Хоррор на почве русского мифа мог бы стать одним из лучших в мировой литературе. Долгая история русских верований плотно связывает языческое начало с повседневным бытом русской деревни. Домовые, лешие, водяные, русалки так вплетались в ткань бытия человека на протяжении многих веков, что стали соседями...

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп несет постсоветскому пространству мир и войну

    Конечно, Трамп не отдаст России Украину на блюде. Любой товар (даже киевский чемодан без ручки) для бизнесмена Трампа является именно товаром, который можно и нужно продать. Чем дороже – тем лучше.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Украинское государство – это проект Восточной Украины

    Возможно, главная стратегическая ошибка российской экспертизы по Украине всех постсоветских десятилетий – это разделение ее на Восточную и Западную Украину как «нашу» и «не нашу». Нет у украинского проекта такого деления: две его части органично дополняют друг друга.

    11 комментариев
    22 ноября 2024, 19:57 • Новости дня

    Путин объявил о продолжении испытаний ракет «Орешник» в боевых условиях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о продолжении испытаний новейших ракет «Орешник» и возможности их применения в боевых условиях при необходимости.

    «Мы будем эти испытания продолжать, в том числе и в боевых условиях, в зависимости от ситуации и характера угроз безопасности, которые создаются для России», – заявил Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, ОПК и разработчиками ракетных вооружений, передает ТАСС.

    Президент подчеркнул, что Россия имеет запас готовых к применению систем «Орешник». «Запас таких изделий, запас таких систем, готовых к их применению, у нас имеется», – добавил он.

    Напомним, ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник». Новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    22 ноября 2024, 11:27 • Новости дня
    ФОМ: 82% россиян высоко оценили работу Путина

    Tекст: Александра Юдина

    О доверии президенту России Владимиру Путину заявил 81% россиян, 82% оценивают его работу положительно, следует из опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно опросу, 81% граждан России выражает доверие президенту, а 82% респондентов считают, что президент успешно справляется со своими обязанностями, указано на сайте ФОМ.

    Помимо оценки работы президента, россияне также высказались о деятельности правительства. Положительное мнение о деятельности правительства выразили 58% респондентов.

    Премьер-министр Михаил Мишустин получил от 61% опрошенных оценку «хорошо» за свою работу.

    Опрос, проведенный с 15 по 17 ноября, охватил 1,5 тыс. россиян из 104 населенных пунктов в 53 субъектах страны.

    Ранее опрос фонда «Общественное мнение» показал, что 79% россиян доверяют главе государства, 81% оценивают его работу положительно.

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    21 ноября 2024, 21:45 • Новости дня
    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»

    Медведев прокомментировал пуск ракеты «Орешник» по объекту ОПК Украины

    Медведев обратился к Западу после пуска ракеты «Орешник»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал испытание новой ракеты средней дальности «Орешник» в боевых условиях.

    Медведев сделал заявление в англоязычном аккаунте в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) после атаки на объект ОПК Украины. «Значит, это то, чего вы хотели? Что ж, вы, черт возьми, добились своего! Атаки гиперзвуковой баллистической ракетой», – написал он.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не уведомляла США и другие страны о запуске гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник», так как таких обязательств нет.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    22 ноября 2024, 00:59 • Новости дня
    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России

    Зеленский потребовал от «мира» жестко отреагировать на действия России

    Зеленский раскритиковал «мир» за отсутствие реакции на действия России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева.

    «Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет... Он (президент России Владимир Путин) проверяет вас, уважаемые партнеры», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    Зеленский потребовал «жесткой реакции на поступки России».

    В ответ на слова российского президента о применении западного дальнобойного оружия, Зеленский заявил, что такие действия Киева не являются новыми. «Мы уже не в первый раз применяем это оружие», – заявил он.

    Зеленский не уточнил, какие именно вооружения были использованы и когда. Ранее дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow использовались против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин заявил, что удары западными ракетами вглубь российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер. Путин назвал испытание новой ракетной системы «Орешник», которой был нанесен удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске, ответом на дальнобойные удары с использованием ракет США и Британии.

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    22 ноября 2024, 14:55 • Новости дня
    Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.

    Минобороны России объявило о проведении успешного испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По информации из Telegram-канала ведомства, ракета была запущена 21 ноября с целью поражения объекта оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории.

    В Минобороны отметили, что все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако предупредил о сложности сбить российскую ракету «Орешник».

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    22 ноября 2024, 14:42 • Новости дня
    Лавров: Зеленский испугался
    Лавров: Зеленский испугался
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский испытывает страх перед возможной реакцией Москвы на применение Украиной дальнобойных ракет вглубь российской территории, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По его словам, Зеленский начал обвинять своих сторонников в том, что они оставляют его безоружным перед лицом ответных действий России, передает РИА «Новости».

    «Что касается реакции на наш ответ, я так понимаю, что Зеленский испугался. Стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат. Уж чего-чего, а хотя бы быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно», – отметил Лавров во время пресс-конференции.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил недовольство «уважаемыми партнерами» Киева на фоне запуска российской гиперзвуковой ракеты «Орешник» по объекту на Украине. Также сообщалось, что в Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России.

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    21 ноября 2024, 22:35 • Новости дня
    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»

    Песков сообщил об автоматическом предупреждении США через НЦУЯО за 30 минут до пуска «Орешника» по Украине

    Песков: Москва отправила автоматическое предупреждение США за 30 минут до пуска «Орешника»
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    За 30 минут до пуска гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине Москва предупредила США о нем в автоматическом режиме по линии Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что НЦУЯО функционирует в автоматическом режиме, обеспечивая «постоянную связь с аналогичной системой» США. «Предупреждение было направлено в явочном автоматическом режиме за 30 минут до пуска», – приводит слова Пескова ТАСС.

    Он подчеркнул, что «Орешник» не относится к числу межконтинентальных стратегических ракет, являясь «оружием средней дальности», поэтому Москва не направляла предупреждение Вашингтону в рамках соответствующих соглашений и правил режима информирования о пуске межконтинентальных баллистических ракет.

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске был нанесен удар новой ракетной системой «Орешник» – баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Песков указывал, что «у России нет обязательства в отношении ракет средней дальности» направлять США и другим государствам «нотификации».

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    21 ноября 2024, 22:21 • Новости дня
    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине

    Политолог Лукьянов назвал испытание «Орешника» на Украине демонстрацией для «мирового противника»

    Политолог назвал «предупредительным» испытание «Орешника» на Украине
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России, политолог Федор Лукьянов заявил, что «игра» между Россией и Западом перешла в эндшпиль.

    «Игра переходит в эндшпиль. Обнародование Владимиром Путиным подробностей применения новой ракеты по цели на территории Украины означает, что противостояние ведется уже в открытую, максимальная гласность действий должна служить фактором сдерживания», – заявил Лукьянов в Telegram.

    Он обратил внимание на то, что президент России Владимир Путин в своем выступлении использовал слово «испытание» применительно к удару «Орешником». Как пояснил Лукьянов, это должно указывать на «разовый и предупредительный характер использования изделия», демонстрацию способностей.

    Однако, как заявил политолог, возможно и другое значение: «Украина – испытательный полигон, потенциальная цель же – страны за ней стоящие». «Тем более что прозвучало заявление об обретении конфликтом «элементов глобального характера», то есть противник не региональный, а мировой», – заявил Лукьянов.

    Как заявил Лукьянов, «для пущей убедительности» была выражена готовность «заранее предупреждать мирных жителей о готовящемся ударе по военному объекту», поскольку вражеская ПВО все равно не сможет помешать поражению цели.

    «Специалисты оценят точнее, но важным является и еще одно высказывание. Размещение ракет средней и меньшей дальности, которые прежде ограничивались договором о РСМД, а теперь ничем не ограничиваются, будет производиться только в ответ на соответствующие шаги США», – отметил он.

    Лукьянов подчеркнул, что принятый Москвой после прекращения действия ДРСМД «добровольный мораторий полностью не отброшен». Лукьянов считает, что «это сигнал на будущее, хотя до него еще надо нормально прожить настоящее».

    Напомним,  Путин заявил, что ВС России нанесли удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в Днепропетровске баллистической ракетой средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении.

    «В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности», – сказал президент России. Глава государства добавил, что Россия будет отвечать на эскалацию конфликта решительно и зеркально.

    Также Путин сказал: «Напомню, Россия добровольно, в одностороннем порядке, взяла на себя обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока американское оружие подобного рода не появится в каком-либо регионе мира».

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    22 ноября 2024, 18:22 • Новости дня
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    Бербок назвала Россию частью европейской семьи
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции по климату в Баку заявила о том, что Россия является частью европейской семьи, но одновременно обвинила ее в дестабилизации мира в Европе.

    «Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем Европейском континенте Россия, которая тоже является частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», – отметила Бербок на пресс-конференции на полях 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку, передает РИА «Новости».

    Она также высказала обвинения в адрес России в ведении гибридной войны против европейских стран. Бербок указала на кибератаки и отправку посылок с взрывчатыми веществами, якобы осуществляемые Москвой. Эти действия, по ее словам, подрывают стабильность в регионе и создают угрозу безопасности.

    Ранее Минобороны Германии официально подтвердило, что уже несколько лет существует оперативный план, предназначенный для действий в случае вооруженного конфликта. В то же время Бербок заявляла о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».

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    22 ноября 2024, 17:38 • Новости дня
    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»

    Эксперт Ермаков: Запад не станет поставлять Украине комплексы, которые в теории могли бы перехватить «Орешник»

    Эксперт оценил способность противодействия западных комплексов ПРО «Орешнику»
    @ кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    У США есть комплексы THAAD и SM-3, которые в теории могли бы перехватить «Орешник». Однако на практике с таким вооружением они не сталкивались. И это малочисленные дорогие системы, которые не станут отправлять на Украину, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее западные эксперты назвали потенциальный перехват «Орешника» «кошмарной проблемой».

    «Мы понимаем, что в случае с «Орешником» не идет речи о том, что он был создан за год или за два. Есть несколько версий происхождения данного вида вооружений. Однако стоит отметить, что часть программ по разработке такого оружия в свое время подзаглохла, поэтому старые наработки могли взять за основу», – допускает Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    «Когда у нас пять лет назад начался процесс развала договора о РСМД, были озвучены планы разработки комплекса баллистической ракеты», – напомнил спикер. «Другое дело, что о разработке «Орешника» нигде не объявлялось открыто, поэтому не очень понятно, когда проводились испытания», – рассуждает аналитик.

    «Возможно, боевое оснащение могли отработать на экспериментальных «Тополях». Однако про сами пуски никакой информации нет. Но очень сомневаюсь, что это был первый запуск, ведь никто не был заинтересован в том, чтобы в таком ответственном вопросе произошел казус», – обращает внимание собеседник.

    Ермаков также обратил внимание на известные характеристики «Орешника». «Путин сообщил, что скорость ракеты – 10 Махов. И для баллистической ракеты средней дальности это не очень много. Допускаю, что речь шла о боевых блоках, и тогда это действительно впечатляет», – поясняет он.

    Далее аналитик объясняет: ракета, когда взлетает, преодолевает силу земного тяготения, а при падении – ускоряется. «Вероятно, скорость до 10 Махов достигают боевые блоки в момент поражения цели, то есть это скорость уже после того, как совершены маневры и все торможения», – рассуждает спикер.

    «Например, скорость МБР большой дальности вплотную приближается к показателям космических ракет. Речь идет о 6-7 км/с. При еще большем разгоне баллистическая ракета уходила бы на орбиту. Такие скорости обусловлены тем, что ей надо пролететь половину земного шара. А вот для баллистической ракеты средней дальности 2-3 км/с – это норма», – отметил спикер.

    На этом фоне эксперт обратил внимание на споры о возможностях перехвата «Орешника», которые начались в рядах западных аналитиков. «Patriot и IRIS-T – системы объектовой противоракетной обороны – не способны перехватывать такую цель. Они просто не рассчитаны для этого», – подчеркнул спикер.

    «Эти западные комплексы, допустим, могут перехватить «Искандер» только в том случае, если как-то удачно сложится ситуация. А скорости у маневрирующей баллистической ракеты средней дальности, напомню, другие. Учитывая еще и боевой блок, то ракету перехватывать еще тяжелее, и требования к противоракете выдвигаются совсем иные», – пояснил Ермаков.

    «Чем-то близким к этому может быть израильская Arrow-3. По крайней мере, еврейскому государству удавалось перехватить часть иранских ракет, которые, как заявлялось, были с маневрирующими боевыми блоками, и тоже, кстати, средней дальности. Но даже израильские военные цели все же пропускали», – указал он.

    Из того, что сейчас есть на вооружении у Запада, эксперт выделяет американские THAAD, а также SM-3. «Но на практике против ракет, подобных «Орешнику», они не проверялись. Возможно, для перехвата им важно «ловить» ракету в космосе. То есть им желательно быть где-то на траектории. Более того, THAAD более-менее хорошо работает не по маневрирующим боевым блокам», – добавил собеседник.

    «Если говорить об украинском конфликте, то на Украине применяются Patriot и IRIS-T. Для них «Орешник», как я говорил ранее, крайне трудно перехватываемая либо вообще неперехватываемая цель, потому что она, так сказать, иного калибра», – пояснил аналитик.

    По его мнению, ожидать, что Запад начнет поставлять THAAD или те же SM-3 на Украину, не стоит. «SM-3 – это в основном морские комплексы. Да, они установлены на польской или румынской ПРО, но это не мобильные системы. Этой версии не существует, по крайней мере, пока. Они подумывают о создании такой модификации, но опять же, для своих собственных нужд», – пояснил эксперт. Что касается THAAD, то этот комплекс очень дорогой. «Их сейчас развернули в Израиле, но американцам их самим не хватает вечно», – заключил Ермаков.

    Ранее Владимир Путин в видеообращении сообщил о проведении испытания ракетной системы «Орешник». По его словам, боеприпас обладает скоростью 10 Махов (2-3 км/с), а имеющиеся у противников комплексы ПРО не способны его перехватить. Данный шаг стал ответом на агрессивные действия со стороны Североатлантического альянса.

    На Западе уже возникли споры относительно того, реально ли сбить новую российскую ракету.

    Так, директор проекта ПРО в CSIS Том Карако заявил изданию Defense One, что применение «Орешника» значительно затруднит работу оборонных комплексов НАТО. Главной сложностью в противостоянии с российской разработкой он видит разделяющуюся головную часть боеприпаса с блоками индивидуального наведения. Эксперт отметил, что ликвидация угроз со стороны этой ракеты кажется ему «кошмарно проблемным» делом.

    В свою очередь, офицер воздушно-космических сил Франции сообщил Le Monde, что западные системы ПРО способны зафиксировать запуск «Орешника», но необязательно ее остановят. «На планирование ответных действий останется лишь 30 минут», – добавил он. Кроме того, узнать, оснащен ли боеприпас ядерным зарядом, невозможно.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно описывала, как применение «Орешника» отразится на ходе СВО, а также рассказывала о бурной реакции западных СМИ на испытание российской разработки.

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    22 ноября 2024, 18:38 • Новости дня
    Украинские диверсанты пытались проникнуть в Запорожскую область как беженцы

    СМИ: Украинская ДРГ под видом беженцев пыталась прорваться в Запорожскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) с Украины предприняла попытку проникновения в Запорожскую область, маскируясь под беженцев, пишут СМИ.

    Попытка проникновения произошла на блокпосту в поселке Приазовский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Сообщается, что боевики, прибывшие на микроавтобусе, пытались обмануть военных, выдав себя за беженцев. Однако российские военнослужащие заметили подозрительную сумку с оружием под одним из сидений.

    По данным канала, после обнаружения оружия началась перестрелка, в ходе которой двое диверсантов были ликвидированы на месте. Четыре остальные боевика скрылись и на данный момент разыскиваются в окрестном лесу.

    Ранее российские военные ликвидировали группу украинских диверсантов на Херсонщине, предотвратив попытку прорыва на этом направлении. Кроме того, российские артиллеристы предотвратили проникновение украинской диверсионно-разведывательной группы из 11 человек на территорию Луганской народной республики у города Кременная, заставив противника отступить.

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    22 ноября 2024, 17:40 • Новости дня
    С Украины возвращены 46 жителей Курской области

    Москалькова сообщила о возвращении 46 жителей Курской области с Украины

    С Украины возвращены 46 жителей Курской области
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате переговорного процесса с Украины вернулись домой 46 жителей Курской области, в том числе 12 детей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Жители Курской области были вывезены украинскими вооруженными формированиями с территории региона после вооруженного нападения на Курскую область в августе этого года, сообщила Москалькова в Telegram-канале. Она подчеркнула, что в течение всего времени российская сторона беспокоилась о судьбе людей и находилась на связи с их родственниками.

    Среди вернувшихся в Россию граждан 12 детей, включая одного новорожденного, одного ребенка до трех лет и инвалида в коляске, уточнила омбудсмен.

    В октябре Москалькова сообщила, что родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Она также сообщила, что украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей.

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    22 ноября 2024, 19:50 • Новости дня
    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России

    Журналист Хинкл посоветовал Зеленскому помолиться о спасении в храме ВС России в Москве

    В США посоветовали Зеленскому помолиться в храме ВС России
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский журналист Джексон Хинкл предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Главный храм Вооруженных сил России в Москве и помолиться там.

    Хинкл в своем посте в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) предложил Зеленскому совершить паломничество в Главный храм Вооруженных сил России в Москве, передает РИА «Новости».

    По мнению Хинкла, Зеленский должен встать на колени и помолиться Богу. Журналист отметил, что он, вероятно, никогда этого не делал. Также Хинкл призвал украинского лидера поблагодарить президента России Владимира Путина за то, что он «пощадил его жизнь».

    Журналист добавил, что Зеленский должен выразить благодарность Вооруженным силам России за избавление украинского народа от страданий, навязанных НАТО.

    Ранее Хинкл заявил, что Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику, а также предрек конец «марионетки» Зеленского из-за ударов ATACMS вглубь России.

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    22 ноября 2024, 14:19 • Новости дня
    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина

    Песков: США поняли заявления Путина о применении ракет «Орешник»

    Кремль выразил уверенность в понимании США заявления Путина
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле уверены, что США поняли исчерпывающее заявление президента России Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Кремль уверен в том, что действующая администрация США поняла заявление Владимира Путина, передает ТАСС.

    Песков отметил, что каких-либо прямых контактов с Вашингтоном не было, но выступление российского лидера было «исчерпывающим и понятным».

    Ранее Владимир Путин заявил, что в ответ на атаки американских и британских ракет на российские объекты в Курской и Брянской областях, Россия впервые использовала свои современные баллистические ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

    Российский президент подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта Западом может привести к тяжелым последствиям. Путин отметил, что западная провокационная политика несет угрозу и может стать причиной серьезных последствий для инициаторов, если ситуация будет обостряться.

    В четверг президент Владимир Путин заявил, что удары западными ракетами по российской территории придали конфликту на Украине глобальный характер.

    СМИ писали, что испытание «Орешника» стало сигналом России Западу,

    Также отмечалось, что «Орешник» стал неядерной дубинкой против НАТО.

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    22 ноября 2024, 15:42 • Новости дня
    Глава СПЧ: Мы не должны маргинализировать детей мигрантов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал обеспечить обучение детей мигрантов, которые являются гражданами России, несмотря на то, что они не владеют русским языком.

    Фадеев подчеркнул, что отказ в обучении может привести к маргинализации таких детей и их вытеснению на криминальные задворки общества, передает ТАСС.

    «Наше предложение не принимать в школу детей мигрантов, не знающих русского языка, принято. Правда, теперь начались разговоры о том, чтобы их не принимать и не обучать вообще. Но ведь в таких семьях родители зачастую сами толком не говорят на русском и не заинтересованы в обучении своих детей. Особенно это касается девочек», – сказал Фадеев на заседании рабочей группы СПЧ.

    «Государство должно взять на себя обязанность их обучения, если они - граждане России. Мы не должны их маргинализировать», – подчеркнул глава СПЧ.

    Кроме того, на заседании обсуждались меры по защите учителей от дискредитации, включая возвращение оценки за поведение и разработку комплекса мер по восполнению кадрового дефицита в образовательной сфере.

    Ранее депутаты Госдумы предложили запретить зачисление детей мигрантов в школы без подтверждения знаний русского языка, что вызвало критику среди педагогов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России необходимо жестко регламентировать сферу миграции, сделав жесткие, но удобные правила.

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