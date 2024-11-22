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Минобороны заявило о попадании в цель всех боевых блоков ракеты «Орешник»
Баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник» успешно достигла своей цели в Днепропетровске, сообщило Минобороны.
Минобороны России объявило о проведении успешного испытания баллистической ракеты средней дальности «Орешник». По информации из Telegram-канала ведомства, ракета была запущена 21 ноября с целью поражения объекта оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на российской территории.
В Минобороны отметили, что все боевые блоки ракеты достигли заданной цели. «Цель пуска достигнута, плановые параметры выполнены в полном объеме», – сообщило ведомство.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новейшая сверхзвуковая ракета «Орешник» продемонстрировала возможности Москвы в ответ Западу. Директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако предупредил о сложности сбить российскую ракету «Орешник».