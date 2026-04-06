Пленный ВСУ Гуня рассказал об обучении военных в Германии по стандартам 1945 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гуня рассказал, что программа военной подготовки украинских военных в Европе на практике малоэффективна и устарела, передает ТАСС. Он прошёл курс базовой военной подготовки в Германии и считает, что реальные задачи обучения связаны с освоением выделенных средств.

«Это было больше похоже на отдых с легкой физической нагрузкой. То, чему учат немцы, актуально для 45-го года. Цель этого обучения – просто отмыть деньги, Европа дала деньги, надо их куда-то распихать, вот они придумали курс. Десять тысяч евро, по-моему, за месяц обучения одного солдата», – сказал Гуня.

Он также рассказал, что большинство пропавших без вести солдат 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ, где он служил, на самом деле погибли. По словам пленного, командование регулярно отправляло бойцов на заведомо опасные задания, что приводило к большим потерям.

Гуня уточнил, что сейчас в этом подразделении отмечается рекордное количество пропавших без вести, и, по его мнению, 90% из них уже погибли. Чтобы не повторить их судьбу, он решил добровольно сдаться в плен российским военным из группировки «Центр».

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергей Бутенко рассказал о безразличии немецких инструкторов в Германии и недостаточном объеме обучения.

Пленный украинский военный Федор Дыбиц заявил о бессмысленности боевой подготовки в учебном центре в Испании и отсутствии у бойцов ВСУ обещанного преимущества.

Другой пленный военнослужащий ВСУ из 117-й отдельной механизированной бригады назвал происходящее на Украине отмыванием денег и продажей страны Западу и отметил отправку людей на фронт без подготовки.