Солдат ВСУ рассказал, как попал в плен

Tекст: Кристина Цыцура

Мужчина служил в 117-й отдельной механизированной бригаде перед тем, как оказался в плену. По словам военного, президенту Украины «пора сесть за стол переговоров», чтобы закончить происходящее, передает РИА «Новости».

«Это вообще отмывание денег или продажа Украины Западу», – считает он.

Также украинец сообщил подробности проведения мобилизации в стране. Солдат отметил, что людей на фронт забирают без подготовки.

«Мы приехали из Черкасс, расположились в посадке, пробыли двое суток, на третьи сутки ночью нас семь человек подняли и сказали: «надо пойти и окапаться». Пять минут у нас была перестрелка, нам предложили сдаться, и в ту же секунду мы выбросили автоматы», – рассказал он.

По его словам, командование знало и понимало, сколько у них человек. Происходящее в стране пленный назвал геноцидом.

Ранее сообщалось, что жители Украины начали вывозить детей за границу из-за грозящей мобилизации с 18 лет.

