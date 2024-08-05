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    Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля над своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В обмен на отребье Россия вернула себе героев

    Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп выбрал нового Трампа

    Означает ли возможный новый вице-президент США тотальную войну с глобализмом? Чуть-чуть подождем. В отличие от Трампа, которого мы уже неплохо изучили, Вэнс для нас еще темная лошадка новой консервативной Америки.

    13 комментариев
    5 августа 2024, 06:51 • Новости дня

    Жители Украины начали вывозить детей за границу из-за мобилизации с 18 лет

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Украины из опасений, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, на Украине ходят слухи, что мобилизация будет с 18 лет, поэтому детей вывозят за границу, в «окоп провожать» своего ребенка никто не хочет, передает ТАСС.

    Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации.

    До этого Наталуха заявил, что ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия будут на Украине после того, как жители Ковеля Волынской области устроили массовый протест против беспредела украинских военкомов и полиции.

    4 августа 2024, 14:17 • Новости дня
    Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Военкор Поддубный: Под Волчанском уничтожили бежавшего из Мариуполя командира роты ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Волчанска уничтожен командир роты 36-й ОБрМП ВСУ Игорь Федоренко, сообщил военкор Евгений Поддубный.

    Как рассказал Поддубный в своем Telegram-канале, бригада была сформирована в 2015 году из подразделений, бежавших из Крыма. Боевики терроризировали Донбасс, а в 2022 году большая часть бригады дислоцировалась в Мариуполе вместе с боевиками «Азова». Поддубный добавил, что бежавшие из Мариуполя, осели в Николаеве и на Херсонщине, откуда в мае 2024 года командование ВСУ перебросило 36-ю ОБрМП под Харьков.

    Ранее военкор Евгений Поддубный опубликовал видео, подтверждающее, что в атаке на границы Белгородской области участвовали граждане США.

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    4 августа 2024, 22:45 • Новости дня
    ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    «Царьград»: ВС России зашли в тыл ВСУ в Часовом Яре по подземным тоннелям

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска преодолели канал Северский Донец – Донбасс и заняли позиции на западном берегу Часова Яра в микрорайоне Новый, зашли в тыл к ВСУ по подземным тоннелям, сообщил «Царьград».

    Информация о прорыве российских войск была опубликована украинскими СМИ и медиа. Отмечается, что российские войска использовали старые подземные коммуникации, прорвали оборону ВСУ и зашли в тыл противника, пишет «Царьград».

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили в район Часова Яра до нескольких батальонов мобилизованных граждан Украины.


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    4 августа 2024, 12:56 • Новости дня
    ВСУ впервые показали видео пуска Storm Shadow с Су-24

    ВСУ впервые показали кадры пуска ракет Storm Shadow с Су-24М

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воздушные силы ВСУ впервые показали запуск крылатых ракет Storm Shadow/Scalp советским бомбардировщиком Су-24М.

    Как пишет «Газета.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный обозреватель», ракеты Storm Shadow применяются ВСУ более года, но публично их пуски были показаны впервые. На видео две ракеты отделяются от корпуса бомбардировщика и начинают планирование.

    Ранее российские эксперты изъяли элементы системы управления ракет Storm Shadow.

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    4 августа 2024, 23:36 • Новости дня
    Раскрыто вооружение переданных Украине истребителей F-16

    «ВО»: Переданные Украине истребители F-16 оснащены ракетами средней дальности

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности, сообщили военкоры.

    Истребители несут ракеты «воздух-воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, оснащены системами раннего предупреждения о ракетном нападении. Планируется, что их будут применять для противодействия беспилотникам и крылатым ракетам, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военный осведомитель».

    Ранее Владимир Зеленский подтвердил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16. Он опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

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    4 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Зеленский подтвердил прибытие первой партии F-16 на Украину
    Зеленский подтвердил прибытие первой партии F-16 на Украину
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Зеленский в своем Telegram-канале официально подтвердил, что истребители F-16 находятся на Украине и уже эксплуатируются украинскими летчиками, передает ТАСС.

    Точное количество переданных Киеву истребителей и место их базирования не уточняются.

    Зеленский также опубликовал видео, на котором он выступает перед украинскими летчиками на фоне этих боевых самолетов.

    Напомним, в воскресенье журнал The Economist сообщил, что Украина в конце июля получила первые 10 из 79 самолетов F-16, обещанных США.

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    4 августа 2024, 11:59 • Новости дня
    В Раде раскрыли число уклонистов

    В Раде сообщили о 800 тыс. скрывающихся от мобилизации украинцев

    В Раде раскрыли число уклонистов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации в армию, заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

    В интервью газете Financial Times он сказал, что многие украинские мужчины «ушли в подполье», сменив место жительства и получая зарплату наличными.

    По словам Наталухи, компании на Украине уже потеряли около 20% работников из-за мобилизации, а еще больше могут уехать с Украины из-за регулярных отключений электричества. Он добавил, что все больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы, передает ТАСС.

    Наталуха заявил, что рассматриваемые в Раде законопроекты о так называемом экономическом бронировании работников позволят забронировать от армии приблизительно 895 тыс. человек, соответственно в госбюджет поступит около 200 млрд гривен (свыше 4,8 млрд долларов).

    Ранее Наталуха заявил, что ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой.

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    5 августа 2024, 03:11 • Новости дня
    Переданные Украине F-16 разместили на границе с Румынией

    Condottiero: Переданные Украине F-16 размещены на аэродроме Лиманское на границе с Румынией

    Tекст: Вера Басилая

    Переданные Украине истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области на границе с Румынией, куда они будут прилетать с базы НАТО, сообщил Telegram-канал Condottiero.

    Из публикации Telegram-канала Condottiero следует, что британский военный самолет Airbus A330 Stratotanker приземлился в воскресенье в Констанце в Румынии, он будет осуществлять дозаправку F-16, взлетающих с авиабазы НАТО для перелета в Лиманское, куда приехал для торжественной церемонии Владимир Зеленский, пишет «Лента.ру».

    Канал отмечает, что на аэродром были доставлены зенитные комплексы Patriot и две IRIS-T для защиты.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев получил от западных партнеров первую партию истребителей F-16.

    Военкоры сообщили, что переданные Украине первые истребители F-16 оснащены ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности.

    Отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что российская шпионская сеть распространилась вокруг украинских аэродромов для противодействия истребителям F-16.

    Военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил газете ВЗГЛЯД, что F-16 не изменят расклад сил в зоне СВО, они будут уничтожаться так же, как танки Abrams и Leopard.

    Коментарии (6)
    5 августа 2024, 00:13 • Новости дня
    Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

    FP: Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной из-за поддержки Киевом террористов

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов, сообщило France-Presse.

    Власти Мали заявили, что разрывают дипотношения с Украиной, передает РИА «Новости» со ссылкой на AFP.

    В коммюнике малийского правительства отмечается, что власти Мали удивлены словам представителя ГУР Украины Андрея Юсова о причастности Украины к нападению вооруженных террористов на военнослужащих Сил обороны и безопасности Мали.

    Также власти Мали указали на заявления посла Украины в Сенегале Юрия Пивоварова, который «продемонстрировал однозначную поддержку своей страны международному терроризму, в частности в Мали».

    В документе указано, что украинские власти не опровергли и не осудили заявления Пивоварова и Юсова, что может говорить «о явной официальной поддержке правительством Украины терроризма в Африке, в Сахеле и, в частности, в Мали», передает ТАСС.

    «Действия украинских властей нарушают суверенитет Мали, представляют собой агрессию и поддержку международного терроризма, что является грубым нарушением международного права, включая Устав ООН»,  – следует из документа.

    В итоге переходное правительство Мали приняло решение «немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Мали и Украиной».

    Ранее МИД Сенегала сообщило, что посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД страны из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.

    Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре, которое, по утверждениям властей страны, публично поддержало повстанцев, атаковавших правительственные войска Мали.

    До этого стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.

    Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

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    4 августа 2024, 14:58 • Новости дня
    Военкомат на Украине обвинил Россию в организации протеста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Волынский областной военкомат на Украине обвинил спецслужбы России в организации митинга местных жителей, потребовавших отпустить мобилизованных мужчин, сообщило украинское издание «Страна».

    Как сообщило издание, волынский ТЦК обвинил спецслужбы России в организации митинга под зданием военкомата в Ковеле, передает РИА «Новости».

    В военкомате подтвердили, что после задержания трех мужчин, между сотрудниками ТЦК и местными жителями начался конфликт, в организации которого военкомат обвинил российские спецслужбы.

    Ранее сообщилось, что у ТЦК в Ковеле произошел митинг, в ходе которого участники потребовали отпустить горожан.

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    4 августа 2024, 15:20 • Новости дня
    На Западе рассказали о полученных Украиной F-16

    Economist: Украина получила в конце июля 10 из 79 истребителей F-16

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина в конце июля получила первые 10 из 79 самолетов F-16, обещанных США, сообщил журнал Economist.

    Как пишет Economist, первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля, через год после того, как президент США Джо Байден дал «зеленый свет» на их отправку, передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что к концу 2024 года у Украины будет в распоряжении 20 истребителей, остальные прибудут партиями к 2025 году.

    Ранее New York Post сообщала, что в ВСУ существует нехватка пилотов, способных управлять истребителями F-16.

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    5 августа 2024, 01:19 • Новости дня
    Мали призвала пресечь «подрывную деятельность украинских посольств»

    Власти Мали: В украинских посольствах работают «террористы, замаскированные под дипломатов»

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Мали призвали принять меры для предотвращения любой дестабилизации страны, исходящей из украинских посольств с «террористами, замаскированными под дипломатов» в государствах африканского Сахеля, следует из коммюнике малийского правительства.

    Правительство Мали призвало остановить подрывную деятельность  со стороны украинских посольств с террористами, замаскированными под дипломатов, которые работают на территории в государствах африканского Сахеля, передает ТАСС.

    В документе говорится, что малийское правительство обратилось к региональным и международным организациям, а также к союзникам Украины с заявлением о том, что Киев открыто показал свою поддержку терроризма».

    «Поэтому Мали рассматривает поддержку Украины как поддержку международного терроризма», – указано в коммюнике малийского кабмина.

    Также власти Мали также подчеркнуло, что «полностью поддерживает диагноз, поставленный Россией» киевскому режиму, предупреждая мир о неонацистском и злодейском характере украинских властей.

    Ранее власти Мали приняли решение разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с поддержкой Киевом действий вооруженных террористов.

    Посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства в Дакаре пропагандистского видео о поддержке украинской армии террористов в Мали.

    Позже Буркина-Фасо выразила резкое осуждение действий украинского посольства в Дакаре.

    До этого стало известно, что на украинской территории обучение проходили террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA.

    Украинская военная разведка сообщила, что причастна к операции туарегов и исламистов против правительственных войск Мали и отряда ЧВК «Вагнер».

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    5 августа 2024, 00:31 • Новости дня
    Взрывы произошли в Харькове

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов прогремела в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Отмечается, что серия взрывов произошла на фоне воздушной тревоги, передает РИА «Новости».

    Ранее воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

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    5 августа 2024, 01:35 • Новости дня
    Новый взрыв прогремел в пригороде Харькова

    Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в пригороде Харькова

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв прогремел в пригороде Харькова на фоне воздушной тревоги, сообщили украинские СМИ.

    Украинский телеканал «Общественное» сообщил, что взрыв был слышен за пределами Харькова, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что серия взрывов прогремела в Харькове.

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    5 августа 2024, 02:26 • Новости дня
    В США заявили о разногласиях по Украине между демократами

    Politico: Разногласия внутри Демократической партии по Украине сильнее, чем это афишируется

    Tекст: Вера Басилая

    Разногласия внутри Демократической партии США, а также между администрацией президента США Джо Байдена по Украине на самом деле сильнее, чем афишируется на публике, сообщила газета Politico.

    Издание пишет, что публично Украина и ее союзники наряду с большинством демократов демонстрируют чрезмерную признательность за оказание беспрецедентной поддержки Киеву, но в частном порядке оценки  менее щедрые, и «язвительные» со стороны украинских чиновников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Ранее спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер заявила, что Вашингтону становится все сложнее находить средства для оказания помощи Украине, и посоветовала украинским властям своими силами искать способы увеличить поступления в свой федеральный бюджет.

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    4 августа 2024, 23:01 • Новости дня
    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях, следует из данных официального ресурса для оповещения населения.

    Согласно данным ресурса, сначала сигнал тревоги был объявлен в Сумской области, затем ракетная опасность зазвучала в Полтавской и Днепропетровской областях, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Полтавской областях Украины.

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