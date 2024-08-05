Жители Украины начали вывозить детей за границу из-за мобилизации с 18 лет

Tекст: Вера Басилая

По словам Лебедева, на Украине ходят слухи, что мобилизация будет с 18 лет, поэтому детей вывозят за границу, в «окоп провожать» своего ребенка никто не хочет, передает ТАСС.

Ранее председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются от мобилизации.

До этого Наталуха заявил, что ежегодно мужчины призывного возраста на Украине отдают до 2 млрд долларов, чтобы не попасть в армию и не очутиться на передовой

Газета ВЗГЛЯД писала, какие последствия будут на Украине после того, как жители Ковеля Волынской области устроили массовый протест против беспредела украинских военкомов и полиции.