Бунт в Ковеле поставил Украину на грань социального взрыва

Олег Царев: Власти Украины начнут преследование протестующих в Ковеле

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

В городе Ковель Волынской области прошел масштабный митинг – местные жители вышли на протесты с требованием отпустить троих парней, задержанных на Шацком блокпосту. Люди вступали в стычки с правоохранителями около здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), кидали в них покрышки.

Митингующие обвиняли полицию в попустительстве беспределу, а сотрудников ТЦК в том, что они сами боятся идти на фронт. Ролики с беспорядками стали быстро распространяться в Сети и вызвали широкий резонанс на Украине. Вскоре насильно мобилизованных парней отпустили, протестующие встретили их аплодисментами.

Власти в Киеве предпочли отмолчаться, а волынский областной ТЦК ожидаемо обвинил в происходящем Москву. «Конфликт поддерживался и направлялся в необходимом русле российскими спецслужбами через соответствующие информационные системы», – говорится в сообщении ТЦК. Протестующие также были подвергнуты резкой критике.

«Старый, испытанный прием. Мол, мы – белые и пушистые, действуем в рамках закона, а виноваты россияне. Сотрудникам ТЦК и невдомек, что таким образом они подставили контрразведчиков и СБУ. Выходит, это их промах? И с них надо спрашивать?» – отметил в этой связи украинский политолог Константин Бондаренко.

«Зная, как контрразведчики относятся к «зажравшимся бегемотам» из ТЦК, предлагаю угадать, в какой области в ближайшее время будет раскрыт громкий скандал вокруг произвола действий ТЦК, взяток, похищений, избиений людей и покупки должностными лицами дач в Испании», – намекнул он.

Примечательно и то, что около 800 тыс. мужчин призывного возраста скрываются на Украине от мобилизации. Об этом заявил председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. В интервью газете Financial Times он сказал, что многие украинские мужчины «ушли в подполье», сменив место жительства и получая зарплату наличными.

При этом ранее сообщалось, что именно Западная Украина поставила рекорд по численности уклонистов, которые находятся в розыске, тем самым провалив тест на патриотизм. В последние несколько недель этот тренд лишь усилился, что подтверждается в том числе стихийным бунтом в Ковеле.

«Запад Украины к мобилизации относится резко негативно. При этом «Западенцев» не затронули массовые политические репрессии, которыми была охвачена Украина после 2014 года, в то время как на юге и востоке людей арестовывали «за поддержку Кремля», Донбасса и кидали в тюрьмы за георгиевские ленточки», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

«Поэтому «западенцы» всегда чувствовали себя, что называется, «на рубль дороже», чем все остальные. Это сформировало у них специфическое отношение и к армии. Поэтому то, что происходит в Ковеле – только начало. Начало грозящего Украине социального взрыва и массовых выступлений», – спрогнозировала она.

«При этом многие оставшиеся на Волыни и в Галичине мужчины – это те, кому не удалось сбежать на заработки в Германию и Польшу. У них нет связей среди пограничников, нет денег на взятки. Они чувствуют себя обманутыми властью, и это очень сильно подогревает протестные настроения. К тому же никто не хочет умирать», – пояснила Шеслер.

«Бунт в Ковеле – это еще и серьезный вызов для режима Зеленского, у которого сложилось ощущение полного всевластия. В стране вообще не существует политической силы, которая могла бы заявить себя как миротворческая и выступить за снижение эскалации. Народ берет все в свои руки, и этот процесс может стать неконтролируемым», – добавила эксперт.

«Чтобы хоть как-то этого избежать, тему ковельского бунта вычистят из информационного поля. Масштабы призыва на Западной Украине несколько снизят, компенсируя недобор солдат в других регионах – Одессе, Николаеве, Запорожье и Днепропетровске. Там людям сопротивляться гораздо сложнее из-за многолетних репрессий, хотя Одесса в последние недели демонстрирует все больший протест. Поэтому все идет к масштабному социальному взрыву», – предполагает Шеслер.

«То, что крупные выступления проходят в основном на Западной Украине, легко объясняется – там население придерживается более архаичной, скажем так, модели жизни. У каждого есть немало родственников, все друг друга поддерживают. Так раньше жили в селах. Пока до серьезных противостояний дело не дошло, но то, что градус напряжения повышается, это видно», – констатировал Олег Царев, экс-депутат Рады.

«Что касается случая на Волыни, то для протестующих, несмотря на локальный успех, не все будет гладко. Всех выступавших негласно возьмут на карандаш. После чего местные власти втихую, по одному будут их вызывать на разговоры, запугивать, давить, намекать, «работать» с каждым из них»,

– сказал он. «Но это действительно может обернуться серьезным социальным взрывом. Поэтому украинская власть боится происходящего в Ковеле. Если информация о протестах против ТЦК получит массовое распространение, то этот вид народных выступлений примет массовый характер, когда родные, знакомые, друзья будут приходить под ТЦК и просто силой отбивать своих», – сказал собеседник.

«На руку украинской власти может сыграть то, что на востоке и юге сконцентрировано больше силовиков, да и само население в городах организовано несколько по-другому. Там, грубо говоря, каждый сам за себя. Но ситуация, естественно, может и там измениться в невыгодную для официального Киева сторону», – заключил политик.